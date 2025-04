Dying for Sex: la storia vera dietro la serie con Michelle Williams

Nella nuova miniserie Dying for Sex (qui la recensione), Michelle Williams interpreta Molly Kochan, una giovane donna che, di fronte a una diagnosi di cancro al seno in fase terminale, decide di lasciare l’uomo con cui era sposata da 13 anni e di trascorrere gli anni che le restano esplorando i propri desideri sessuali. Ciò che segue nella serie in otto episodi è in egual misura umorismo e strazio, con Molly alla ricerca di avventure erotiche mentre è alle prese con la sua salute in declino. Al fianco di Molly, mentre i suoi incontri sessuali si intensificano e la sua malattia progredisce, c’è la sua migliore amica, Nikki Boyer (interpretata da Jenny Slate).

Fino alla sua devastante conclusione, Dying for Sex (interpretato anche da Jay Duplass, Sissy Spacek e Kelvin Yu) si svela dunque essere una storia di auto-scoperta sessuale e di incrollabile amicizia femminile. A rendere ancora più emozionante la miniserie, la cui realizzazione è durata diversi anni, è il fatto che sia basata su eventi reali. L’adattamento televisivo di Dying for Sex si basa infatti sull’omonimo podcast di successo Wondery, creato da Kochlan e Boyer negli ultimi mesi di vita della prima.

Il podcast non solo si è guadagnato l’attenzione della creatrice di New Girl e The Dropout, Elizabeth Meriweather, ma è anche ciò che ha inizialmente attirato la Williams verso il progetto – e che segna il suo primo ruolo televisivo dopo la partecipazione alla miniserie del 2019 Fosse/Verdon. “Mi ha sconvolto”, ha detto la Williams a Vanity Fair a proposito del podcast di Kochan e Boyer. “Non riuscivo a spiegare perché mi avesse commosso così tanto”. In quarto approfondimento esploriamo dunque la storia vera dietro la miniserie, disponibile su Disney+ dal 4 aprile.

Chi è Molly Kochan?

La Kochan – e la sua storia – sono dunque alla base della nuova serie Dying for Sex. Nata e cresciuta a New York, Kochan si è inizialmente trasferita a Los Angeles con la speranza di diventare un’attrice, per poi stabilirsi lì dopo essersi fidanzata con suo marito (il cui personaggio è interpretato da Jay Duplass nella miniserie). Nel 2005, poco dopo il fidanzamento, la Kochan, che di mestiere fa la scrittrice, si è recata dal suo ginecologo preoccupata per il dolore provato durante i rapporti sessuali e per un piccolo nodulo al seno. Secondo quanto racconta la Kochan sia nel suo blog che nel suo libro, il medico li ha liquidati entrambi come cose da nulla.

“Non era niente, ha detto, dopo averci impastato intorno per un minuto”, ha scritto la Kochan a proposito della visita al seno nel suo blog Everything Leads to This. “Inoltre, ha detto, ero troppo giovane per preoccuparmi di una cosa come il cancro al seno. Avevo 33 anni”. Nel 2011, però, il nodulo che Kochan aveva scoperto si è effettivamente rivelato un cancro al seno, che si era diffuso ai linfonodi. A 38 anni si è sottoposta a chemioterapia, mastectomia bilaterale, radioterapia e chirurgia di ricostruzione, come si legge nel suo libro di memorie Screw Cancer: Becoming Whole.

La Kochan ha poi iniziato un regime di cinque anni di terapia ormonale per prevenire il ritorno del cancro; tuttavia, nel 2015, durante una seduta di consulenza di coppia, ha appreso che il cancro era tornato. Si era diffuso alle ossa, al fegato e al cervello, diventando così di stadio IV, e la diagnosi era terminale. Inizialmente, Kochan ha tenuto segreta la notizia della recidiva del cancro, comunicandola solo alla famiglia e agli amici più stretti. La sua valvola di sfogo era la scrittura sul suo blog e sul suo account Twitter, entrambi pubblicati in forma anonima, secondo il Fred Hutch News Service.

“Nascondersi non è l’obiettivo”, ha detto Kochan al Fred Hutch News Service nel 2016. “Il programma è solo quello di rendere sicuro il mio percorso e di non avere il cancro in primo piano in tutte le mie giornate”. Kochan ha continuato: “È solo qualcosa che sto vivendo, non ciò che sono. Mi rendo conto che è qualcosa con cui probabilmente avrò a che fare per sempre. Ma non voglio che il cancro sia la mia vita”.

Chi è Nikki Boyer?

Boyer è stata la migliore amica di Kochan per oltre 20 anni, anche se le due non avrebbero mai potuto stringere amicizia se non fosse stato per un incontro casuale durante un corso di recitazione. La Boyer ha raccontato al Times come Kochan la trovasse inizialmente “fastidiosa” e in cerca di attenzioni quando si sono incontrate per la prima volta nel 2000 al poc’anzi menzionato corso a Los Angeles. “La odiavo. Non mi piaceva Nikki”, ha detto Kochan nella versione podcast di Dying for Sex. “Era così frizzante e carina… Ero gelosa di lei”.

Ma dopo che il loro insegnante di teatro le ha messe in coppia, le due sono diventate subito amiche. Se non fosse successo, “non so se io e Molly avremmo sviluppato quest’amicizia reciproca”, ha raccontato Boyer. Nei due decenni successivi, Boyer e Kochan sono state inseparabili, anche quando il cancro di Kochan è progredito e la sua salute è peggiorata. “Siamo state insieme attraverso matrimoni, divorzi, fidanzati, figliastri e ora il mio cancro… due volte”, ha scritto Kochan nel suo libro di memorie. “Lei piange, a volte quanto, se non di più, di me per la mia diagnosi. Ma ridiamo anche. Questa è sempre stata la luce del nostro rapporto: la risata”.

Che cosa ha fatto Molly Kochan dopo aver ricevuto la diagnosi di cancro al seno al quarto stadio?

Subito dopo aver appreso che il cancro si era metastatizzato al fegato nell’agosto 2015, la Kochan ha preso la decisione di lasciare il marito. La coppia di 13 anni aveva avuto “difficoltà” prima della diagnosi iniziale di cancro della Kochan, ha condiviso nella versione podcast di Dying for Sex, e la sua malattia sembrava solo amplificare i loro problemi. “Il cancro sembrava far emergere più dolore e rabbia”, ha ricordato Boyer nel podcast. Dopo mesi di tentativi disperati di riparare il loro rapporto, Kochan si rese conto che lei e il marito “non erano proprio una coppia romantica”, ha detto nel podcast.

Si è trasferita nel marzo 2016 e ha scritto della decisione sul suo blog, che a quel punto era ancora anonimo. “La verità è che senza questa diagnosi probabilmente sarei rimasta, avrei continuato a cercare di far funzionare le cose”, ha scritto Kochan. “Perché c’è molto amore lì. Ma c’è anche molto stress. E un ambiente stressante non è un buon ambiente quando si lotta contro il cancro”. La fine del matrimonio di Kochan ha coinciso anche con il suo regime terapeutico, che ha avuto un effetto collaterale inaspettato: ha aumentato drasticamente la sua libido. Da poco single e con una diagnosi terminale, la Kochan si è imbarcata in quello che Boyer ha descritto come un “risveglio sessuale completo”.

Si è buttata nella scena degli appuntamenti, sperimentando di tutto, dagli scambi di messaggi di testo piccanti alla sperimentazione di feticci con decine di uomini diversi. “Essere sessuali è l’antitesi della morte”, ha dichiarato Kochan in Dying for Sex. “Il sesso mi fa anche sentire viva ed è una grande distrazione all’essere malata”. Le scappatelle sessuali di Kochan non sono state solo un modo per reclamare il suo corpo dal cancro; l’hanno anche aiutata a confrontarsi con i suoi traumi passati, tra cui la violenza sessuale subita all’età di 7 anni dal fidanzato di sua madre.

Molte persone pensano: “Sta solo facendo sesso, si sta facendo un giro sul tizio di turno per sentirsi bene””, ha detto Boyer al Times a proposito degli incontri sessuali di Kochan. “Ma non si trattava solo di questo. C’era la guarigione di vecchie ferite. Per tutta la vita si era sentita frammentata e durante il sesso le era stato permesso di fare le sue scelte e di rimettere insieme i pezzi”.

Molly Kochan e Nikki Boyer raccontano la loro storia

Quando Kochan ha condiviso i racconti delle sue avventure sessuali con Boyer, le migliori amiche hanno capito che quelle esperienze sarebbero state un ottimo intrattenimento. L’idea iniziale era quella di un programma televisivo, intitolato Dying for Sex (traducibile con “morire di sesso“), ma dopo averlo proposto e aver ricevuto diversi rifiuti, hanno deciso di registrare i racconti di Kochan come podcast. Kochan e Boyer hanno registrato 10 episodi in tre sessioni in studio, e poi Boyer ha iniziato la caccia a una società di podcast che lo raccogliesse.

Il loro podcast ha attirato l’attenzione di Wondery, lo studio di podcast di Amazon, nel febbraio 2019 e sei episodi sono stati pubblicati un anno dopo, nel 2020. Oltre a registrare le sue storie per il podcast, Kochan – come già riportato – ha anche scritto un libro di memorie, Screw Cancer: Becoming Whole, pubblicato postumo nell’agosto 2020. La maggior parte del libro è stata scritta quando la sua salute è peggiorata ed è entrata in ospedale, ha raccontato Boyer. “La maggior parte del libro è stata scritta dal suo letto d’ospedale, riversando il suo cuore su ogni pagina”, ha scritto Boyer nella prefazione di Screw Cancer. “Questo libro è ciò che l’ha tenuta in vita, soprattutto nelle sue ultime settimane”.

Cosa è successo a Molly Kochan?

Dopo più di tre anni di lotta contro il cancro al quarto stadio, Kochan è morta poco prima della mezzanotte dell’8 marzo 2019. In un post sul blog scritto da Kochan e intitolato “Sono morta”, ha condiviso che i suoi ultimi giorni sono stati “fantastici” e trascorsi con “le persone che dovevano esserci” – tra cui la sua migliore amica Boyer, che era presente quando ha esalato gli ultimi respiri. “Ho messo la mia mano sulla sua testa e l’altra sul suo cuore. Le ho detto: ‘Sono qui, ci sono io con te’”, ha ricordato Boyer al Times. “Ero in soggezione con lei in quel momento. È stata una delle cose più magiche che abbia mai vissuto. È stato così intenso e bello”.

Sebbene le avventure sessuali in cui Kochan si è imbarcata tra la sua diagnosi terminale e prima della sua morte, avvenuta nel 2019, non abbiano prodotto il romantico lieto fine che aveva inizialmente immaginato, il risultato finale è stato molto più gratificante dal punto di vista personale. “Ho iniziato questo viaggio con il desiderio di innamorarmi. Volevo trovare la mia anima gemella”, ha scritto la Kochan nel suo libro di memorie. “Era un’idea umana romantica a cui volevo appartenere”.

Kochan ha continuato: “Ovviamente non uscivo con le persone che si adattavano a questo modello… ma alla fine sono stati dei catalizzatori perfetti in molti modi. E tra queste interazioni, insieme a quelle con gli amici e la famiglia, mi sono reso conto di essermi innamorata. Sono innamorata. Di me”.

L’accuratezza di Dying for Sex

Secondo la Boyer, l’adattamento televisivo del podcast di lei e Kochan è principalmente fedele alla storia reale di Kochan. La miniserie, tuttavia, si è presa alcune “libertà” per quanto riguarda la linea temporale e i personaggi, ha rivelato la Boyer al Times. Per esempio, la serie è ambientata a New York invece che a Los Angeles. I produttori hanno anche unito diversi uomini che Kochan aveva incontrato e che erano appassionati di kinks e feticismi in un personaggio particolare conosciuto come “il vicino di casa” (interpretato da Rob Delaney).

Tuttavia, un aspetto della storia di Kochan che la serie ha ritratto con estrema accuratezza è il suo rapporto con la sua migliore amica, Boyer. “È molto simile a me e Molly, il nucleo di noi due”, ha detto Boyer della serie televisiva al Times. C’è una scena in cui le amiche sono a letto e Molly mette la mano sulla tetta di Nikki e dice: “Sembra una tazza di tè caldo”. È vero. Hanno preso cose divertenti e specifiche e le hanno mantenute“. La miniserie, dunque, tra risate e momenti drammatici ha saputo restituire la realtà di questa vicenda e l’amore per la vita della sua protagonista.