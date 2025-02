The Gilded Age – Stagione 3: conferme, cast e tutto ciò che sappiamo

The Gilded Age – stagione 3 è in arrivo e la popolarità costante del dramma storico ne fa un successo assicurato. Al suo debutto sulla rete originale NBC nel 2022, The Gilded Age è scritta e creata da Julian Fellowes, noto per la serie di successo Downton Abbey. Con un cast che include diversi veterani del teatro e attori di formazione classica, The Gilded Age porta le sfumature degli altri spettacoli di Fellowes al boom industriale americano della fine del 1800, in particolare agli industriali e ai socialite di New York che prosperarono (e caddero) durante questo momento unico nella storia.

La serie è stata molto apprezzata dalla critica durante le prime due stagioni e la seconda stagione di The Gilded Age ha addirittura superato la precedente con un punteggio Rotten Tomatoes superiore al 90%. Mentre i drammi storici continuano a crescere in popolarità grazie a serie come Bridgerton, The Gilded Age ha la possibilità di diventare il prossimo dramma imperdibile che trae ispirazione dagli annali della storia. La terza stagione offre a HBO la possibilità di consolidare la serie come il prossimo grande dramma d’epoca.

Ultime notizie su The Gilded Age – Stagione 3

Carrie Coon fornisce un aggiornamento sulle riprese

A un anno dal finale della seconda stagione, le ultime notizie arrivano sotto forma di un aggiornamento sulle riprese da parte della star di Gilded Age Carrie Coon. L’attrice che interpreta Bertha Russell tornerà nella terza stagione e ha parlato candidamente della produzione in corso in una recente intervista con Screen Rant. Anche se non ha potuto fornire molti dettagli in termini di una solida tempistica di produzione, Coon ha detto: “Lo stiamo girando proprio ora, tesoro. Quindi, si spera, finiremo entro gennaio.” Non è ancora chiaro quanto tempo ci vorrà prima che il dramma d’epoca torni sul piccolo schermo.

Leggi i commenti completi di Coon qui sotto:

Lo stiamo girando proprio ora, tesoro. Quindi, se tutto va bene, finiremo entro gennaio, poi faranno tutto il lavoro di CGI e lo faranno vedere alla gente. Ma ci stiamo divertendo molto. È un gruppo di persone fantastico e mi sto divertendo un mondo a farlo. La prossima settimana vado a Newport per un altro po’ di tempo nella villa. Quindi è fantastico.

La terza stagione di The Gilded Age è confermata

La terza stagione è in arrivo

HBO ha dato il via libera alla terza stagione di The Gilded Age pochi giorni dopo la fine della seconda, ed è un buon segno per il futuro della serie. A differenza di altre serie che accumulano visualizzazioni per un periodo prolungato, la popolarità di The Gilded Age ha reso assolutamente necessario un rapido rinnovo.

La seconda stagione di The Gilded Age si è conclusa il 17 dicembre 2023.

Il cast della terza stagione di The Gilded Age

Il clan Russell ritorna nella terza stagione

Il cast di The Gilded Age è un vasto ensemble e la maggior parte dei membri dovrebbe tornare nella terza stagione di The Gilded Age. Poiché la storia è incentrata su Marian, Agnes, la famiglia Russell e la rigida scena sociale del “nuovo denaro” in cui vivono, sembra probabile che i Russell torneranno nella terza stagione di The Gilded Age. Tuttavia, poiché lo show comprende un ecosistema sociale in costante cambiamento, una serie di nuovi personaggi potrebbe entrare in scena e scuotere le cose.

Non ci è voluto molto per aggiungere nuovi membri al cast della terza stagione, con Phylicia Rashad scelta per interpretare la ricca e protettiva signora Elizabeth Kirkland. Insieme a lei ci saranno Brian Stokes Mitchell, che interpreterà suo marito Frederick, e Jordan Donica, che interpreterà il dottor William Kirkland, un parente non specificato di Elizabeth. Victoria Clark interpreterà un’altra donna ricca, Joan Carlton. Bill Camp è stato scelto per interpretare il finanziere JP Morgan, mentre LisaGay Hamilton è la suffragista Frances Ellen Watkins Harper.

Altri nomi si sono aggiunti al cast nel novembre 2024, con l’aggiunta di Dylan Baker nel ruolo del dottor Logan, che cura l’élite ricca. Inoltre, Kate Baldwin interpreterà Nancy Adams Bell, la sorella di John, insieme a Michael Cumpsty nel ruolo dell’aristocratico britannico Lord Mildmay. John Ellison Conlee è il ricco uomo d’affari Weston, mentre Bobby Steggert interpreterà il famoso pittore americano John Singer Sargent. Hannah Shealy interpreterà Charlotte, la figlia adulta della signora Astor.

La storia della terza stagione di The Gilded Age

Ada guadagna ricchezza e status nella terza stagione

Le conseguenze tra Gladys e Bertha rischiano di frammentare il clan Russell nella terza stagione di The Gilded Age

In termini di sconvolgimenti, il finale della seconda stagione di The Gilded Age non solo ha stravolto tutto, ma ha dato agli sceneggiatori molto materiale su cui lavorare per la terza stagione. Forse il cambiamento più grande è stata la rivelazione che Ada ha ereditato una grossa somma di denaro che non solo salverà la famiglia Brook, ma le darà anche potere. Anche il litigio tra Gladys e Bertha rischia di portare alla frattura del clan Russell nella terza stagione di The Gilded Age, il che potrebbe preparare il terreno per altri fuochi d’artificio in futuro.