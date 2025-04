The Last Of Us – Stagione 2 Episode 2: la spiegazione della canzone “Through The Valley” sul finale

Attenzione: questo articolo contiene spoiler sull’episodio 2 della seconda stagione di The Last of Us e piccoli spoiler su The Last of Us Parte II

La canzone che si sente nella colonna sonora alla fine di The Last Of Us – Stagione 2 Episode 2 è più importante di quanto sembri e ha un collegamento con un videogioco. L’aspetto più memorabile di questo episodio è, ovviamente, il momento tanto temuto in cui Abby mantiene la sua promessa e uccide Joel per vendicare le Luci cadute e suo padre. Alla fine dell’episodio, proprio come nel videogioco, Abby attira Joel nel suo chalet, lo sorprende con un colpo di fucile e lo tortura a morte con una mazza da golf.

Ma dopo quel momento devastante, l’episodio si conclude con una canzone splendidamente cupa. Si sente su un montaggio che mostra le conseguenze degli eventi ricchi d’azione dell’episodio. Ellie giace accanto al corpo di Joel, le strade di Jackson sono disseminate di cadaveri e detriti e, negli ultimi istanti dell’episodio, Ellie, Jesse e Dina tornano in città con un sacco per cadaveri al seguito. La scelta di questa canzone non è solo appropriata perché il suo tono solenne e malinconico si adatta alle emozioni strazianti dell’episodio, ma ha anche un legame più profondo con il materiale originale.

Ashley Johnson, interprete originale di Ellie, canta “Through The Valley”- la cover era già presente nel videogioco

La canzone che si sente alla fine dell’episodio è una cover di Through the Valley di Shawn James, interpretata da Ashley Johnson, l’attrice che in originale presta la voce a Ellie nel gioco. Ellie sta ascoltando la versione originale di James quando viene introdotta per la prima volta in The Last of Us Parte II. Quando Joel porta per la prima volta la chitarra a Ellie, si sente vagamente “Through the Valley” nelle sue cuffie prima che lui la interrompa. La commovente cover di Johnson della canzone viene suonata durante i titoli di coda del gioco. Through the Valley è anche il titolo dell’episodio.

Questa canzone ha fatto parte di questa storia fin dalla campagna marketing. In uno dei primi trailer di The Last of Us Parte II, Ellie suona “Through the Valley”. Mentre la telecamera si allontana, rivela lentamente che Ellie è coperta di sangue e circondata dai cadaveri delle persone che ha ucciso. Joel si presenta sulla soglia e giura di ucciderli “fino all’ultimo”. Johnson dovrebbe essere familiare agli spettatori della serie TV, perché è stata scelta per interpretare la madre di Ellie, Anna, nel finale della prima stagione.

Il testo di “Through The Valley” si adatta perfettamente ai temi e alle emozioni della storia

C’è un motivo per cui “Through the Valley” è stata usata così spesso in The Last of Us Parte II e nel suo adattamento televisivo; il testo della canzone racchiude perfettamente i temi e le emozioni di questa storia. La serie TV la inserisce alla fine dell’episodio 2 perché, con la tragica morte di Joel, la storia è ormai in pieno svolgimento. Ellie si concentrerà presto unicamente sulla vendetta contro i responsabili della morte di Joel, perdendo gradualmente la sua umanità. Il testo di “Through the Valley” attinge a questi temi di violenza e vendetta.

La ricerca di vendetta di Ellie gradualmente eroderà la sua umanità e la trasformerà in ogni frammento del mostro omicida che crede che Abby sia, il che si riflette nel verso “Non posso camminare sul sentiero della ragione perché ho torto”. La svolta oscura e violenta di Ellie è telegrafata ancora più chiaramente nel verso “So che ucciderò i miei nemici quando arriveranno”. Il verso tematicamente più significativo della canzone – “Come puoi salvare il mondo da se stesso?” – evidenzia il futile ciclo di violenza che questa storia esplorerà in tragica profondità.