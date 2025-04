The Last of Us – Stagione 2, episodio 2: la spiegazione del finale

L’episodio 2 della stagione 2 di The Last of Us ha portato sullo schermo il momento più controverso del gioco e ha dato vita a un’importante sequenza di battaglia esclusiva della serie HBO. La seconda stagione, come noto, adatta il secondo capitolo della saga post-apocalittica con protagonisti Ellie (Bella Ramsey) e Joel (Pedro Pascal), acclamata dalla critica, e mentre molti si chiedevano se Joel sarebbe effettivamente morto così presto come accade nel gioco, l’episodio 2 conferma che gli episodi di questa seconda stagione appartengono davvero solo a Ellie.

L’episodio 2 riprende infatti subito dopo gli eventi dell’episodio 1 (qui la recensione e qui la spiegazione del finale), con la reazione al bacio di Dina ed Ellie ancora fresca nella mente di alcuni cittadini di Jackson. Queste piccole questioni diventano però irrilevanti quando una grande tempesta si avvicina a Jackson ed Ellie, Jesse, Joel e Dina si ritrovano fuori dalle mura di questo rifugio sicuro, mentre il gruppo di Abby (Kaitlyn Dever) è in agguato da qualche parte sulle montagne. Alla fine dell’episodio abbiamo Joel è morto e Jackson è in rovina dopo l’attacco di un’orda di infetti. Eventi che cambiano completamente la direzione della serie.

Perché Abby uccide Joel in The Last Of Us

Abby ha espresso chiaramente il suo desiderio di vendetta nel primo episodio della seconda stagione di The Last of Us. Dopo che Joel ha ucciso suo padre e il resto delle Lucciole a Salt Lake City, Abby era decisa ad assicurarsi che Joel soffrisse, e ha aspettato cinque lunghi anni per farlo. Nel frattempo, Abby e i suoi amici hanno trovato nuovi alleati e si sono uniti alla misteriosa organizzazione WLF. Anche se hanno la possibilità di uccidere Dina e persino Ellie, cosa che farebbe ancora più male a Joel, è chiaro che Abby vuole uccidere Joel per vendicare suo padre. Dina ed Ellie rimangono così vive alla fine dell’episodio, sconvolte dalla tragedia che si è consumata sulle montagne sopra Jackson.

Quanto è diversa la scena della morte di Joel rispetto al gioco

La domanda più grande che circondava The Last of Us – Stagione 2 era quanto la morte di Joel sarebbe stata accurata rispetto al gioco. Il fatto che la linea temporale sia stata estesa e riorganizzata ha fatto supporre a molti che la morte del personaggio di Pascal sarebbe avvenuta più avanti nella seconda stagione, e alcuni hanno persino pensato che potesse essere rinviata a una terza stagione. Con l’episodio 2, però, è chiaro che non è così. Joel è morto e la scena è estremamente simile a quanto accade nel gioco. Una differenza sostanziale è la persona con cui Joel muore.

Nel gioco, Tommy e Joel sono di pattuglia insieme quando salvano Abby, mentre nella serie Joel è con Dina. Per il resto, la scena della morte di Joel è abbastanza accurata, anche per quanto riguarda alcuni dialoghi pronunciati da Dever e Ramsay e l’arma che Abby usa per torturare Joel. Nonostante l’importante aggiunta dell’attacco di Jackson, Joel muore nello stesso modo in cui muore nel gioco, lasciando intendere che il resto della seconda stagione di The Last of Us rimarrà abbastanza fedele alla storia già raccontata.

Cosa significa la morte di Joel per il futuro di Ellie

La vita di Ellie cambierà irrimediabilmente dopo aver assistito alla brutale morte di Joel. Nonostante Ellie sia arrabbiata con lui quando Abby lo uccide, il suo amore per Joel è evidente quando gli urla di alzarsi prima di strisciare sul suo corpo senza vita. In un certo senso, Ellie perde il suo legame principale con la comunità di Jackson – anche se ha creato i suoi legami, questo la destabilizza in molti modi. La famiglia che ha trovato – Jesse, Dina, Tommy e Maria – le sarà sempre vicina, ma le conseguenze emotive potrebbero spingerla ad allontanare tutti quando ha più bisogno del loro sostegno.

Dove vanno Abby e il suo gruppo dopo aver ucciso Joel

Dopo il massacro a Salt Lake City, il futuro di Abby e dei suoi amici sembrava incerto. Sebbene Abby volesse dare subito la caccia a Joel, Owen la implorò di ragionare e di dare loro il tempo di riorganizzarsi prima di dargli la caccia. Se la serie continuerà a seguire il gioco, si scoprirà che Abby e i suoi amici sono andati a Seattle. Lì si sono uniti al Fronte di Liberazione di Washington, hanno affinato le loro abilità e si sono preparati a recarsi a Jackson cinque anni dopo per uccidere Joel. Dopo la morte di Joel nel gioco, Abby e i suoi amici tornano a Seattle, dove il WLF è impegnato in una guerra contro i Serafini, un culto religioso che ha conquistato parti della città.

Ellie cercherà Abby?

The Last of Us – Stagione 2 è in gran parte incentrato sui cicli di violenza e vendetta e, per affrontare questi temi, Ellie seguirà Abby e i suoi amici per mettere in atto il proprio. Nel secondo trailer della stagione 2, vediamo un breve filmato di due persone a cavallo che si avvicinano alla città di Seattle, quindi sembra che Ellie si dirigerà davvero verso ovest. Non è chiaro, però, chi ci andrà per primo. Nel gioco, Tommy decide di seguire per primo Abby e i suoi amici, cedendo al suo desiderio di vendetta e lasciando Jackson da solo. Come e quando Tommy raggiungerà Seattle nella serie, se lo farà, non è ancora chiaro.

Gli infetti attaccano Jackson

L’attacco a Jackson è invece la più grande deviazione dal gioco attuata da The Last of Us – Stagione 2 finora. Gli accenni al possibile arrivo di un attacco di questo tipo sono stati fatti nel corso dell’episodio 1, e l’indizio più grande sull’attacco è stato dato proprio alla fine dell’episodio 1 della stagione 2 di The Last of Us. Gli sforzi per espandere Jackson sono continuati nei cinque anni di distanza tra le stagioni 1 e 2 e questo include lo scavo delle infrastrutture costruite in precedenza. Una conduttura esposta, tuttavia, ha rivelato che una rete di cordyceps è cresciuta sotto la città.

Queste reti permettono agli infetti di comunicare tra loro e quando questa rete viene attaccata mentre si continua a costruire, gli infetti vengono chiamati a Jackson, spingendo l’orda a trovare la città murata, lasciando la devastazione nella loro scia. Il creatore Neil Druckmann ha precedentemente parlato di queste reti di cordyceps con Polygon, rivelando il loro funzionamento: “Volevamo che queste cose fossero interconnesse. Possono uscire contro di noi come una massa”.

Come Tommy sopravvive all’attacco dei Bloater

Uno dei momenti più emozionanti dell’attacco a Jackson è la lotta di Tommy con il famigerato Bloater, una mutazione massiccia degli infetti. Il Bloater è il modo in cui gli infetti si introducono a Jackson e, sebbene gli altri creino scompiglio, è questa creatura ad avere il potenziale per causare il maggior caos grazie alla sua forza bruta. Quando il Bloater ha messo gli occhi su Maria, Tommy lo distrae, allontanandolo dalla moglie, prima di ritrovarsi con le spalle al muro. Fortunatamente, Tommy è armato di un lanciafiamme ed è in grado di scatenare tutto ciò che ha contro il Bloater, riuscendo ad eliminare la minaccia.

Cosa succederà a Jackson dopo l’attacco degli infetti?

La comunità di Jackson non ha però perso solo Joel, ma anche innumerevoli civili e parti fondamentali della propria infrastruttura, il che significa che l’obiettivo principale sarà la ricostruzione dopo queste perdite devastanti. Come leader della comunità, Tommy e Maria saranno probabilmente combattuti tra ciò che è meglio per Jackson e il loro desiderio di vendetta. Dato il complesso sistema che hanno messo in piedi, la guarigione sembra possibile per Jackson. L’attacco, per quanto devastante, non è stato così grave come avrebbe potuto essere. Dato che è riuscita a resistere all’attacco, è probabile che Jackson ne uscirà rafforzata in The Last of Us.