The Last Of Us – Stagione 2, Episodio 5 spiegazione del finale: perché Ellie fa “quella cosa”?

The Last Of Us – Stagione 2 ha portato avanti la sua narrazione concentrandosi sulla “caccia” di Ellie a Seattle. La ricerca di vendetta della giovane protagonista diventa sempre più pericolosa con il passare del tempo, ma questo non la ferma, visto che ormai è molto vicina a Abby.

The Last Of Us – Stagione 2, Episodio 5 segue Ellie e Dina mentre lasciano il cinema e si dirigono all’ospedale di Lakehill. Le due sono un po’ troppo sicure della strada che devono percorrere, quando si ritrovano intrappolate mentre affrontano un’orda di Stalker. Per fortuna, vengono salvate da una figura sorprendente: Jesse. Sfortunatamente, il rumore degli spari ha allertato la WLF della loro posizione, dando inizio a un inseguimento di massa. La WLF insegue il trio in un parco, dove incontrano i Seraphites. Ellie distrae i Seraphites per aiutare Dina, ferita, e questo porta a un altro incontro con la WLF.

Perché Ellie picchia a morte Nora in The Last Of Us – Stagione 2, Episodio 5

Ellie ha ucciso Nora?

Dopo essere sfuggita ai Seraphites, Ellie torna a Lakehill da sola. All’interno della struttura, incontra l’amica di Abby: Nora. Riconoscendola, Ellie la tiene sotto tiro, chiedendole dove sia Abby. Nora riesce brevemente a prendere il sopravvento, riuscendo a scappare. Ellie insegue Nora nei piani inferiori dell’ospedale, solo per scoprire che sono stati invasi dalle spore. Nora inizia a essere infettata, mentre Ellie, immune, continua a interrogarla. Dopo che Nora si rifiuta di fornire informazioni su dove si trovi Abby, Ellie la picchia violentemente con un tubo lì vicino.

L’aggressione di Ellie a Nora mostra quanto sia diventata più violenta, sintomo del suo desiderio di vendetta. Ellie picchia Nora nel tentativo di costringerla a rivelare informazioni su Abby, un piano che fallisce dopo due colpi. Dopo il terzo colpo di Ellie, l’episodio si interrompe, lasciando in sospeso la sorte di Nora. Tuttavia, è chiaro che la violenza di Ellie fosse sia una tattica di negoziazione che una forma di vendetta in sé, poiché Nora era uno dei membri della WLF che hanno contribuito a uccidere Joel.

Ellie sa cosa ha fatto Joel in ospedale nella prima stagione?

Ha mai confessato la sua bugia?

La grande bugia di Joel alla fine della prima stagione di The Last of Us è stata il grande colpo di scena della serie, con i fan che non sapevano ancora se Ellie fosse a conoscenza della bugia di Joel. Tuttavia, The Last Of Us – Stagione 2, Episodio 5 offre un importante indizio. Mentre parla con Nora, quest’ultima si rende conto che Ellie è la ragazza immune che Joel ha salvato nella prima stagione. Nora chiede quindi “Non sai cosa ha fatto?”, riferendosi al massacro di Joel in ospedale. La risposta di Ellie è sorprendente: “Non mi interessa”.

Questo potrebbe essere interpretato in due modi. Da un lato, potrebbe significare che Ellie non sa cosa Joel abbia fatto a Abby, e che a lei sinceramente non importa. Potrebbe essere che pensi che Nora stia mentendo per salvarsi la vita, smentendo la sua versione dei fatti. Dall’altro, potrebbe significare che Ellie sia a conoscenza della bugia di Joel. Negli anni tra la prima e la seconda stagione di The Last of Us, Joel avrebbe potuto confessare l’accaduto, cosa che spiegherebbe la frattura tra Ellie e Joel. La morte di Joel potrebbe aver spinto Ellie a perdonarlo, spiegando perché ora non le importa più.

La seconda stagione di The Last of Us ha finalmente introdotto le spore

Cosa sono e perché non c’erano nella prima stagione

Le spore sono uno degli elementi chiave del gameplay dei videogiochi di The Last of Us e, sorprendentemente, sono state omesse dalla serie HBO. Nel gioco, le spore sono una versione aerea del virus Cordyceps, in grado di infettare le persone senza che vengano morse. Questo fa sì che i personaggi debbano indossare costantemente delle maschere nel gioco, essendo questo l’unico modo in cui gli umani possono sopravvivere alle spore.

The Last of Us della HBO non ha incluso le spore nella sua prima stagione per una serie di motivi, tra cui il costo e la difficoltà. Tuttavia, la seconda stagione ha deciso di aggiungerli. Sono molto meno diffusi nella serie HBO, e finora si trovano solo nei piani interrati del Lakehill Seattle Hospital. Viene spiegato che Lakehill è stato il punto zero dell’epidemia di Cordyceps a Seattle, il che significa che le spore possono svilupparsi solo dopo un tempo incredibilmente lungo.

Perché Jesse e Tommy vengono a Seattle (e in che modo è diverso dal gioco)

Dov’è Tommy ora?

Proprio mentre gli Stalker stanno per uccidere Ellie e Dina, le due vengono salvate da Jesse. Jesse è arrivato da Jackson a Seattle proprio al momento giusto, spiegando che lui e Tommy hanno lasciato Jackson poco dopo la scomparsa di Ellie e Dina per rintracciarle. Una volta arrivati ​​a Seattle, Jesse e Tommy si dividono, e Jesse individua il teatro e scopre la posizione di Dina attraverso le sue triangolazioni.

Questo è un cambiamento importante rispetto a The Last of Us Part II. Nel gioco, Tommy è il primo a lasciare Jackson, inseguendo Abby e il suo gruppo. Poi, Ellie e Dina vengono mandate a prendere Tommy. Jesse scappa di nascosto da Jackson più tardi, e lui decide di aiutare i suoi amici a vendicarsi.

Dove sono Dina e Jesse dopo l’inseguimento dei Seraphite?

Perché Ellie li ha lasciati

Dopo l’inseguimento del WLF, Ellie, Dina e Jesse si ritrovano in un parco pieno di Seraphite. Uno di questi colpisce Dina a una gamba con una freccia, impedendole di scappare. Ellie decide di distrarre i Seraphite, sparando e scappando, costringendoli a inseguirla. Prima di andarsene, Ellie dice a Jesse di riportare Dina al teatro, dicendo che li incontrerà lì. Dato che Jesse e Dina non si vedono più nell’episodio, non si sa se ce l’abbiano fatta. Tuttavia, il teatro è senza dubbio la loro destinazione.

Quando si svolge la scena finale del flashback con Joel

Vedremo di nuovo Joel?

Poco prima della fine di The Last Of Us – Stagione 2, Episodio 5, vediamo un breve flashback: Ellie è a letto, Joel apre la porta e dice “Ehi, piccola”. Questo flashback presumibilmente si svolge a Jackson qualche tempo dopo gli eventi della fine della prima stagione di The Last of Us. Sebbene ci siano diverse scene di flashback in The Last of Us Part II, questa non sembra essere una ricreazione di nessuna di essi. Quindi, questo è molto probabilmente un nuovo flashback, che si svolge all’inizio dell’intervallo tra la prima e la seconda stagione, qualche tempo prima della rottura tra Joel e Ellie.