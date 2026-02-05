Avvocato di difesa – The Lincoln Lawyer – Stagione 4, spiegazione del finale e come Cobie Smulders prepara la stagione 5

La quarta stagione di Avvocato di difesa – The Lincoln Lawyer riporta Mickey Haller al centro della scena con il caso più personale e destabilizzante della sua carriera. Riprendendo direttamente il cliffhanger della stagione 3, che si era chiusa con l’arresto di Mickey per l’omicidio dell’ex cliente Sam Scales, la serie costruisce un finale teso e stratificato, capace di ribaltare più volte le aspettative dello spettatore e di aprire nuove prospettive narrative in vista della già confermata quinta stagione.

Accusato di omicidio e con tutte le prove apparentemente contro di lui, Mickey continua a proclamarsi innocente, ma la vera sfida è dimostrarlo in tribunale contro la spietata procuratrice Dana Berg, interpretata da Constance Zimmer. È un processo che non mette in gioco soltanto la sua libertà, ma anche la sopravvivenza del suo studio, la fiducia dei suoi collaboratori e l’equilibrio dei suoi legami familiari.

Mickey riesce a dimostrare la sua innocenza e chi ha davvero ucciso Sam Scales

La risposta è sì: Mickey viene scagionato dalle accuse, ma non nel modo tradizionale che ci si potrebbe aspettare da un legal drama. Il team guidato da Haller — con il fondamentale supporto delle ex mogli Maggie McPherson (Neve Campbell) e Lorna (Becki Newton) — riesce a dimostrare che il vero responsabile dell’omicidio è Alex Gazarian, che ha incastrato Mickey per coprire i propri affari illeciti.

Il percorso verso la verità, però, è tutt’altro che lineare. Gazarian muore prima di poter essere chiamato a testimoniare, ucciso dai suoi stessi uomini, e l’unica possibile testimone diventa la sua compagna Jeanine Ferrigno (Emmanuelle Chriqui). A complicare ulteriormente la situazione interviene un’indagine federale molto più ampia: l’FBI sta lavorando su un giro di truffe legate ai biocarburanti, e Sam Scales è solo uno dei tasselli di un mosaico criminale più grande.

L’agente Dawn Ruth (Sasha Alexander) mette Mickey di fronte a un bivio: far testimoniare Jeanine significherebbe compromettere l’indagine federale. Ne nasce così una partita a scacchi legale, giocata sul bluff e sulla strategia, che porta a una soluzione atipica. Mickey non ottiene un verdetto di “non colpevole” in aula, ma un accordo che prevede la piena riabilitazione pubblica del suo nome e l’apertura di un’indagine sul LAPD. Non è una vittoria classica, ma è comunque una vittoria — e forse la più coerente con il tono disilluso e realistico della stagione.

Il cameo di Cobie Smulders e la rivelazione che cambia tutto

Il finale della stagione 4 non si limita a chiudere il processo per omicidio. Dopo aver sfiorato una possibile riconciliazione con Maggie — che però sceglie di tornare a San Diego con la figlia Hayley per dare stabilità alla propria vita — Mickey si ritrova improvvisamente catapultato in una nuova minaccia.

In una sequenza apparentemente quotidiana, ambientata in un supermercato, una donna misteriosa osserva Mickey da lontano. È interpretata da Cobie Smulders, al suo debutto nell’universo di Avvocato di difesa – The Lincoln Lawyer. L’incontro si trasforma rapidamente in un momento di altissima tensione: nel parcheggio, Mickey viene trascinato a terra mentre partono colpi d’arma da fuoco. L’intervento dell’FBI mette fine all’agguato, probabilmente collegato agli stessi uomini responsabili della morte di Gazarian e dell’attacco a Cisco.

Solo dopo che il pericolo è rientrato, la donna rivela il vero motivo della sua presenza: è la sorella di Mickey. Una rivelazione che ribalta completamente la percezione del passato del protagonista e apre un nuovo capitolo della sua storia personale.

Come il finale prepara la stagione 5 di Avvocato di difesa – The Lincoln Lawyer

La rivelazione finale non è casuale. Quando il casting di Smulders era stato annunciato, era emerso che l’attrice avrebbe interpretato un personaggio chiamato Allison, anche se nel finale della stagione 4 il nome non viene pronunciato. La scelta assume un peso ancora maggiore alla luce del percorso di adattamento dei romanzi di Michael Connelly.

Netflix ha già confermato che la stagione 5 adatterà Resurrection Walk, il settimo libro della saga, in cui Mickey collabora con il fratellastro Harry Bosch. È possibile che la serie abbia deciso di rielaborare questo elemento, introducendo una sorella al posto del fratello o rimescolando le dinamiche familiari per esigenze narrative e produttive.

In ogni caso, il finale della stagione 4 chiarisce una cosa: Avvocato di difesa – The Lincoln Lawyer non è più soltanto una serie di casi giudiziari, ma un racconto sempre più centrato sull’identità di Mickey Haller, sui segreti della sua famiglia e sulle conseguenze delle scelte fatte nel corso della sua vita. Con Cobie Smulders pronta a entrare stabilmente nel cast, la stagione 5 si preannuncia come un nuovo, decisivo spartiacque per la serie.