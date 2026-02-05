Perché il ritorno di Neve Campbell in Avvocato di difesa – The Lincoln Lawyer 4 è così diverso e cosa anticipano i cambiamenti rispetto al libro

La quarta stagione di Avvocato di difesa – The Lincoln Lawyer promette di essere la più personale e destabilizzante di sempre per Mickey Haller. In arrivo su Netflix il 5 febbraio 2026, il nuovo ciclo di episodi prende spunto dal romanzo The Law of Innocence di Michael Connelly, ma — come anticipato dai creatori — non si limiterà a una semplice trasposizione. Al centro di questa trasformazione narrativa c’è soprattutto il ritorno in grande stile di Neve Campbell, in una versione del personaggio di Maggie McPherson profondamente diversa dal passato.

Una stagione che ribalta Mickey Haller (e il ruolo di Maggie)

Come suggerito dal finale della terza stagione, la season 4 si apre con una svolta drastica: Mickey Haller, interpretato da Manuel Garcia-Rulfo, si ritrova in carcere, accusato dell’omicidio dell’ex cliente Sam Scales. Per la prima volta, l’avvocato difensore deve affrontare il paradosso più estremo della sua carriera: difendere se stesso in un processo che mette in gioco non solo la sua libertà, ma anche il suo studio legale, le sue relazioni personali e la sua stessa identità.

È in questo contesto che Maggie McPherson assume un ruolo centrale. Dopo presenze limitate nelle stagioni precedenti, Neve Campbell torna in tutti e dieci gli episodi, segnando la prima partecipazione completa dalla prima stagione. Una scelta che non è solo quantitativa, ma profondamente narrativa: Maggie diventa il fulcro emotivo della storia, il punto di equilibrio (e di frizione) attorno a cui ruota la vita di Mickey.

Ted Humphrey: “Mickey e Maggie sono il cuore della serie”

Parlando con ScreenRant, il co-creatore e co-showrunner Ted Humphrey ha definito la quarta stagione come “la più personale mai realizzata”. Secondo Humphrey, riportare Maggie al centro non è stata solo una scelta fedele al romanzo, ma una necessità drammaturgica:

“Quel rapporto è il cuore pulsante della vita di Mickey. Quando hai solo dieci episodi, devi essere estremamente focalizzato sulla storia, e questa era l’occasione perfetta per tornare a Mickey e Maggie.”

Il ritorno di Maggie non serve solo ad approfondire la dimensione familiare e affettiva del protagonista, ma permette finalmente alla serie di mostrare pienamente la sua reputazione di “Maggie McFierce”: un pubblico ministero temuto, brillante e implacabile. Una sfaccettatura rimasta in ombra nelle prime tre stagioni e che ora trova spazio grazie alla struttura narrativa offerta da The Law of Innocence.

Relazioni che evolvono: Maggie, Lorna e la “famiglia scelta”

La maggiore presenza di Maggie consente anche di esplorare con più profondità il rapporto con Lorna, interpretata da Becki Newton, seconda ex moglie di Mickey. Da relazione inizialmente fredda e competitiva, il loro legame evolve in una collaborazione complessa ma fondamentale, mentre entrambe diventano pilastri di sostegno — emotivo e professionale — per un Mickey sempre più sotto assedio.

Humphrey ha paragonato questa dinamica a quelle tipiche delle grandi serie corali: rapporti che mutano, si incrinano, si ricompongono e crescono nel tempo. Non a caso, il co-showrunner descrive Mickey come “il sole” attorno a cui ruotano tutti gli altri personaggi: Maggie e Lorna sono pianeti diversi, ma ugualmente essenziali per la sua sopravvivenza.

Un adattamento che cambia (con il consenso di Michael Connelly)

Pur essendo ispirata a The Law of Innocence, la quarta stagione si concede numerose libertà creative. Humphrey ha sottolineato come Michael Connelly sia il primo a incoraggiare questi cambiamenti, convinto che il pubblico dei lettori apprezzi il riconoscimento degli elementi familiari tanto quanto le deviazioni imprevedibili.

La stagione diventa così il punto di arrivo di un arco narrativo costruito fin dall’inizio: la redenzione di Mickey, il suo “volare troppo vicino al sole” e il ritorno dei fantasmi del passato. Ora tutto converge in un racconto più emotivo che mai, dove errori, nemici e scelte ambigue presentano il conto.

Tra le novità spiccano anche l’introduzione del nuovo autista Bamba, interpretato da Marcus Henderson, e l’idea di una “famiglia trovata” che si rafforza proprio nel momento di massima crisi. Humphrey non esclude inoltre che l’universo narrativo possa espandersi ulteriormente in futuro, seguendo il modello condiviso con altre opere di Connelly.

Con Avvocato di difesa – The Lincoln Lawyer 4, la serie Netflix non si limita a rilanciare la tensione processuale, ma ridefinisce il proprio centro emotivo. Il ritorno di Neve Campbell non è un semplice comeback nostalgico: è la chiave per raccontare chi è davvero Mickey Haller quando tutto ciò che ha costruito rischia di crollare.