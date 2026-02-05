Halle Berry commenta l’assenza di Storm in Avengers: Doomsday: “Ci sono altri round…”

Avengers: Doomsday riunirà gli Avengers con gli X-Men, riportando nel Marvel Cinematic Universe diversi volti storici dell’era Fox. Nonostante la presenza di numerosi mutanti, tra i grandi assenti del film spicca Storm, personaggio iconico della trilogia originale degli X-Men. A chiarire la situazione è stata Halle Berry, che ha interpretato l’eroina nei film Fox, commentando apertamente la sua mancata partecipazione al nuovo crossover Marvel.

Durante un’intervista con ScreenRant, realizzata da Todd Gilchrist in occasione della promozione di Crime 101, Berry ha parlato del suo legame con il personaggio e dell’affetto che continua a circondare gli X-Men in vista della loro reunion cinematografica prevista per dicembre.

Il legame di Halle Berry con Storm e l’eredità degli X-Men

L’attrice ha definito Storm un personaggio “molto speciale”, sottolineando quanto sia stata fortunata ad averlo interpretato. Berry ha ricordato l’importanza dei temi affrontati dagli X-Men — l’essere diversi, emarginati, outsider — spiegando come quei film abbiano avuto un valore significativo anche a livello personale, tanto da essere opere che ha sempre sentito di poter condividere con i propri figli.

Pur non facendo parte del cast di Avengers: Doomsday, Berry ha lasciato uno spiraglio aperto sul futuro, affermando che, sebbene sia dispiaciuta di non essere coinvolta “in questo round”, potrebbero esserci “altri round” in arrivo, aggiungendo che tornerebbe a interpretare Storm senza esitazioni.

Storm tornerà davvero nel futuro del MCU?

Le parole dell’attrice hanno immediatamente acceso le speculazioni. Da un lato, è possibile che Berry alluda ai reshoot di Avengers: Doomsday, previsti nei prossimi mesi e supervisionati dai Anthony Russo e Joe Russo. Dall’altro, non è un segreto che gli attori Marvel spesso siano costretti a depistare la stampa per proteggere le sorprese narrative, lasciando intendere che alcune apparizioni possano rimanere segrete fino all’uscita del film.

Inoltre, il presidente dei Marvel Studios Kevin Feige ha già anticipato che non tutti i personaggi coinvolti in Avengers: Doomsday sono stati rivelati ufficialmente. Questo rende plausibile l’ipotesi di ulteriori cameo mutanti, seguendo una strategia simile a quella già ipotizzata per altri storici volti degli X-Men.

C’è infine un’altra possibilità: Avengers: Secret Wars, capitolo conclusivo della Fase 6, le cui riprese principali inizieranno nei prossimi mesi. Con un cast ancora in gran parte segreto, Storm potrebbe trovare lì lo spazio che Doomsday non sembra offrirle.

Per ora, l’unica certezza è che Avengers: Doomsday arriverà nelle sale il 18 dicembre, mentre il futuro di Storm nel MCU resta sospeso tra dichiarazioni enigmatiche e promesse non ancora mantenute.