Gomorra – Le Origini: da domani su Sky e NOW i primi episodi del prequel della saga crime

Prima della storia che ha conquistato milioni di spettatori nel mondo, c’è quella che nessuno aveva ancora visto. Da venerdì 9 gennaio arrivano in esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW i primi due episodi di Gomorra – Le Origini, attesissimo prequel in sei episodi della storica saga crime Sky Original, prodotto da Sky Studios e Cattleya (ITV Studios) e tratto dall’omonimo bestseller di Roberto Saviano.

La serie racconta la perdita dell’innocenza del giovane Pietro Savastano, molto prima che diventasse il boss destinato a segnare la storia criminale di Napoli. È il racconto di come tutto ha avuto inizio: l’ingresso nel mondo della camorra, i sogni di riscatto condivisi con gli amici di strada, un primo amore viscerale e assoluto, quello per Imma. Sullo sfondo, una Napoli in trasformazione, povera e segnata dal contrabbando di sigarette, alle soglie dell’arrivo dell’eroina, in un’epoca che ha definito il volto della criminalità moderna.

Un nuovo sguardo su Pietro Savastano tra regia, cast e calendario di uscita

Alla regia dei primi quattro episodi torna Marco D’Amore, qui anche supervisore artistico e co-sceneggiatore, già volto iconico della serie madre. Gli ultimi due episodi sono diretti da Francesco Ghiaccio. La serie è creata da Leonardo Fasoli, Maddalena Ravagli e Roberto Saviano, con distribuzione internazionale affidata a Beta Film.

Il giovane Pietro è interpretato da Luca Lubrano, affiancato da un cast corale che include Francesco Pellegrino (Angelo ‘A Sirena), Flavio Furno (‘O Paisano), Tullia Venezia (Imma), Renato Russo (Michele Villa ‘O Sant), Ciro Capano (Don Antonio Villa), Biagio Forestieri (Corrado Arena) e Fabiola Balestriere (Annalisa Magliocca, futura Scianel), oltre a un nutrito gruppo di giovani interpreti nei ruoli degli amici di Pietro.

La programmazione prevede un episodio a settimana, ogni venerdì su Sky Atlantic, fino al 6 febbraio. Per i clienti Sky da oltre tre anni, grazie a Sky Extra, gli episodi saranno disponibili in anteprima on demand ogni martedì con Primissime.

Nei primi due episodi, Pietro viene coinvolto in una spirale di violenza dopo una rapina a una bisca gestita per conto dei Villa, mentre in carcere prende forma il progetto visionario e pericoloso di ‘O Paisano. Un inizio che promette di ampliare l’universo di Gomorra con uno sguardo inedito, più intimo e tragico, sulle sue origini.