HomeSerie TvNews

Gomorra – Le Origini: da domani su Sky e NOW i primi episodi del prequel della saga crime

Di Redazione

-

Seguici su Google News
Gomorra – Le Origini

Prima della storia che ha conquistato milioni di spettatori nel mondo, c’è quella che nessuno aveva ancora visto. Da venerdì 9 gennaio arrivano in esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW i primi due episodi di Gomorra – Le Origini, attesissimo prequel in sei episodi della storica saga crime Sky Original, prodotto da Sky Studios e Cattleya (ITV Studios) e tratto dall’omonimo bestseller di Roberto Saviano.

La serie racconta la perdita dell’innocenza del giovane Pietro Savastano, molto prima che diventasse il boss destinato a segnare la storia criminale di Napoli. È il racconto di come tutto ha avuto inizio: l’ingresso nel mondo della camorra, i sogni di riscatto condivisi con gli amici di strada, un primo amore viscerale e assoluto, quello per Imma. Sullo sfondo, una Napoli in trasformazione, povera e segnata dal contrabbando di sigarette, alle soglie dell’arrivo dell’eroina, in un’epoca che ha definito il volto della criminalità moderna.

Un nuovo sguardo su Pietro Savastano tra regia, cast e calendario di uscita

Alla regia dei primi quattro episodi torna Marco D’Amore, qui anche supervisore artistico e co-sceneggiatore, già volto iconico della serie madre. Gli ultimi due episodi sono diretti da Francesco Ghiaccio. La serie è creata da Leonardo Fasoli, Maddalena Ravagli e Roberto Saviano, con distribuzione internazionale affidata a Beta Film.

Il giovane Pietro è interpretato da Luca Lubrano, affiancato da un cast corale che include Francesco Pellegrino (Angelo ‘A Sirena), Flavio Furno (‘O Paisano), Tullia Venezia (Imma), Renato Russo (Michele Villa ‘O Sant), Ciro Capano (Don Antonio Villa), Biagio Forestieri (Corrado Arena) e Fabiola Balestriere (Annalisa Magliocca, futura Scianel), oltre a un nutrito gruppo di giovani interpreti nei ruoli degli amici di Pietro.

La programmazione prevede un episodio a settimana, ogni venerdì su Sky Atlantic, fino al 6 febbraio. Per i clienti Sky da oltre tre anni, grazie a Sky Extra, gli episodi saranno disponibili in anteprima on demand ogni martedì con Primissime.

Nei primi due episodi, Pietro viene coinvolto in una spirale di violenza dopo una rapina a una bisca gestita per conto dei Villa, mentre in carcere prende forma il progetto visionario e pericoloso di ‘O Paisano. Un inizio che promette di ampliare l’universo di Gomorra con uno sguardo inedito, più intimo e tragico, sulle sue origini.

Articolo precedente
Disclosure Day: primo sguardo a Colin Firth nel film di Steven Spielberg
Articolo successivo
Cime tempestose: il film ottiene una classificazione “R” per “contenuti sessuali”
Redazione
Redazione
La redazione di Cinefilos.it è formata da un gruppo variegato di appassionati di cinema. Tra studenti, critici, giornalisti e aspiranti scrittori, il nostro gruppo cresce ogni giorno, per offrire ai lettori novità, curiosità e informazione sul mondo della settima arte.
- Pubblicità -

ALTRE STORIE

- Pubblicità -

Copyright Immagini e Contenuti 2008-2024 Cinefilos.it e/o delle rispettive fonti citate negli articoli. E' esplicitamente vietata ogni copia e/o riproduzione anche parziale dei contenuti del sito, senza un'esplicita autorizzazione della Redazione.
Tutti i diritti sono riservati.
Cinefilos.it e' Testata Giornalistica Reg. n. 293 del 19/10/2012 del Registro della Stampa Tribunale di Roma. Contatta la Redazione. Tutti i marchi, loghi, sigle, brand, le immagini e Trade Mark riportati nel sito e non esplicitamente appartenenti a Cinefilos.it sono di proprietà dei rispettivi proprietari. L’utilizzo delle immagini segue le norme del fair use, per qualsiasi problema vi preghiamo di contattarci e verranno rimosse. E’ vietata la riproduzione, anche parziale, di immagini, testi, pagine e di ogni componente presente nel sito. Per le immagini utilizzate sul sito citiamo solitamente le fonti, nel caso i rispettivi proprietari ne desiderassero la rimozione invitiamo a contattarci: [email protected]


© Cinefilos.it | All rights reserved