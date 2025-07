Star Trek: Starfleet Academy rivela le prime immagini ufficiali

Star Trek: Starfleet Academy svela le prime immagini che rivelano i segreti della prossima serie Star Trek in arrivo su Paramount+. Prodotto da Alex Kurtzman e Noga Landau, Starfleet Academy vede protagonisti la vincitrice dell’Oscar Holly Hunter e il candidato all’Oscar Paul Giamatti, che guidano un nuovo cast di giovani attori e diversi personaggi storici di Star Trek.

In vista del panel dedicato a Star Trek al San Diego Comic-Con Hall H, Entertainment Weekly ha pubblicato una dozzina di immagini in anteprima che mostrano Star Trek: Starfleet Academy, con il suo cast eclettico e i suoi set, i più grandi mai realizzati per Star Trek. Mentre i nomi dei personaggi, le specie e i dettagli di Starfleet Academy saranno svelati al Hall H, le immagini offrono molti anticipazioni allettanti per i fan di Star Trek. Date un’occhiata qui sotto:

Cosa rivelano le nuove immagini di Star Trek: Starfleet Academy sulla serie in arrivo

Starfleet Academy dovrebbe debuttare nel 2026 su Paramount+

Ambientato alla fine del 32° secolo, dopo la fine di Star Trek: Discovery, Star Trek: Starfleet Academy introduce una nuova generazione di giovani eroi che “stanno affrontando molte sfide in questo momento e sono la nostra speranza per il futuro”, afferma Noga Landau. Il giovane cast include Sandro Rosta (personaggio POV della Starfleet Academy), Karim Diané (che interpreta un Klingon), Kerrice Brooks, George Hawkins, Bella Shepard e Zoë Steiner (che sembra essere una Betazoide).

Tra gli intriganti easter egg e indizi presenti nelle prime immagini di Starfleet Academy c’è Gina Yashere, che interpreta un possibile ibrido tra un Klingon e un Jem-Hadar. Alex Kurtzman suggerisce su EW che “alcuni dei nostri personaggi principali sono specie ibride Klingon”, tra cui forse il misterioso cattivo interpretato da Paul Giamatti, e che fanno parte della Starfleet Academy.Tawny Newsome di Star Trek: Lower Decks è uno degli sceneggiatori di Star Trek: Starfleet Academy.

Tra i personaggi di Star Trek che appariranno in Starfleet Academy sono stati confermati Robert Picardo nei panni del Dottore di Star Trek: Voyager, Mary Wiseman, Oded Fehr e Tig Notaro di Star Trek: Discovery. Tatiana Maslany di She-Hulk: Attorney at Law interpreta anche un altro personaggio misterioso, che potrebbe essere la madre di uno dei cadetti della Starfleet Academy.