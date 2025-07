The Walking Dead: Daryl Dixon – Stagione 3: trailer e data di uscita dei nuovi episodi

The Walking Dead: Daryl Dixon annuncia la data di uscita della terza stagione con un trailer ufficiale che anticipa il motivo per cui Daryl (Norman Reedus) e Carol (Melissa McBride) non possono tornare a casa. Daryl Dixon – stagione 3 vedrà la coppia protagonista dello spin-off attraversare il tunnel sotto la Manica per raggiungere l’Inghilterra, nel tentativo di tornare a casa. Tuttavia, la prossima stagione di sei episodi li porterà in Spagna durante il loro viaggio di ritorno in America, dando vita a un’altra avventura in Europa con nuovi volti e pericoli. Non si sa molto della trama che si svilupperà al di fuori della location principale.

Ora, The Walking Dead ha pubblicato un nuovo trailer della terza stagione di Daryl Dixon, confermando la data di arrivo dei nuovi episodi. Il trailer mostra Daryl e Carol in Spagna mentre in una città spagnola è in corso una festa. Poi rivela un attacco notturno da parte di un branco di zombie, molti dei quali in fiamme. Altre scene includono una carovana di zombie guidata da un uomo a cavallo, Carol vicina a un nuovo personaggio interpretato da Eduardo Noriega e Daryl che combatte contro qualcuno con una maschera.

Alla fine del trailer, Daryl e Carol guardano qualcosa in fiamme fuori campo, mentre Daryl racconta che qualcuno che conosceva gli aveva detto di “scommettere sulla speranza.” Questo fa eco a qualcosa che Isabelle (Clémence Poésy) gli aveva detto quando era ancora viva. Il trailer termina confermando la data di uscita, domenica 7 settembre su AMC e AMC+. Guarda il trailer completo qui sotto: