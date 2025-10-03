Cosa significa davvero essere “saltati” in Wayward – Ribelli, spiegato

Il concetto di “salto” viene introdotto all’inizio di Wayward – Ribelli, ma i dettagli del processo vengono rivelati solo verso la fine del thriller cult. L’attrice candidata all’Oscar Toni Collette interpreta il ruolo della preside della setta, Evelyn, nella nuova serie di successo di Netflix basata sul tormentato mondo degli adolescenti.

Come tutti i buoni leader di sette, sa esattamente come manipolare le persone che la circondano affinché obbediscano ai suoi desideri. Ciò significa, tra l’altro, negare a tutti a Tall Pines la possibilità di avere figli e costringere i diplomati della Tall Pines Academy a rimanere in città, negando loro la possibilità di andarsene.

Tuttavia, forse la parte più sinistra del piano di Evelyn è la tattica abusiva e di lavaggio del cervello che usa sugli studenti della sua scuola. Ricorre all’isolamento, alle punizioni, alla terapia d’attacco e alla privazione per influenzare il loro comportamento. La cosa peggiore che fa, però, è il “salto” degli studenti, un concetto che è più terrificante di quanto sembri.

Il “salto” è una forma di lavaggio del cervello e abuso sotto l’influenza di droghe

I ragazzi venivano portati nel seminterrato, allagato d’acqua. Al centro della pozza d’acqua c’è una porta. Alla persona che viene sottoposta al salto vengono iniettate droghe psichedeliche e poi viene torturata. Se il salto avviene volontariamente, la persona viene immersa nell’acqua sdraiata sulla schiena. Se avviene contro la sua volontà, il soggetto viene legato a una sedia. Nel frattempo, viene ripetuto questo mantra:

“Sei sdraiato sulla schiena e chiami tua madre. Lei è in piedi, di fronte al muro. Ti dà le spalle. Suona una campana. Tua madre si gira verso di te. È silenziosa, ma ha la bocca spalancata. Nella sua bocca c’è una porta“.

Secondo Evelyn, il ‘salto’ dovrebbe recidere il legame di una persona con i propri genitori e con i propri figli, liberandola da ogni trauma emotivo. Tuttavia, in realtà, si tratta di una tattica settaria e inquietante che costringe la persona che subisce il ”salto” a reprimere tutte le proprie emozioni, le esperienze dell’infanzia e i legami familiari.

Lei lo vede come una “soluzione” per le ferite dell’attaccamento, i traumi infantili e le devianze infantili. Evelyn vuole torturare i bambini della scuola per eliminare i comportamenti indesiderati. Tuttavia, la psicologia non funziona in questo modo. Seppellire questo tipo di problemi non serve a guarirli e spesso peggiora la situazione a lungo termine.

“Il salto” è iniziato come una tattica di culto che Evelyn ha sperimentato e peggiorato

Verso la fine di Wayward, la storia rivela che Evelyn non è stata la prima leader di una setta a Tall Pines, né sarà l’ultima. “Il salto” è iniziato con la setta di cui Evelyn faceva parte da giovane. Un leader di una setta immaginaria, simile a Charles Manson, ha iniziato questa pratica con il suo gruppo composto principalmente da giovani ragazze hippie.

Inizialmente, c’era un certo lavaggio del cervello sotto l’influenza di sostanze psichedeliche. Tuttavia, le persone della setta le assumevano di loro spontanea volontà, piuttosto che essere costrette a farlo tramite un’iniezione con una siringa. Ripetevano la stessa frase sul salto e venivano incoraggiate a provare a “fare il salto” per attraversare la porta e diventare la versione migliore di sé stesse.

Tuttavia, la loro versione della porta era solo dipinta sul muro. Non avevano una vera porta attraverso cui “saltare”. Così, graffiavano la maniglia dipinta sulla porta fino a sanguinare dalle unghie. In questo modo, lei lo rendeva più fisico e reale. Tuttavia, non sembra che la porta reale si apra, anche se è tangibile.

Uno dei cambiamenti più crudeli che ha apportato è stata l’aggiunta dell’acqua. Ha legato i saltatori riluttanti, rendendo loro impossibile opporsi al waterboarding. La versione originale non prevedeva alcuna forma di annegamento. Evelyn ha reso l’intero processo ancora più violento e intenso.

Solo gli studenti del livello “Ascend” vengono sottoposti al salto

La Tall Pines Academy ha tratto ispirazione dalle vere scuole di “terapia” per adolescenti problematici, aggiungendo una gerarchia sociale e un sistema di controllo degli studenti. Il livello Ascend è il livello più alto che gli studenti possono raggiungere prima di ‘diplomarsi’ ed entrare nella città cult, e solo gli studenti Ascend vengono sottoposti al “salto”.

Questi sono gli studenti che hanno rispettato le regole punitive e gli abusi psicologici. Devono anche partecipare attivamente alla “sedia calda”, dove fanno a pezzi i loro compagni di scuola, allontanandoli dai loro coetanei.

Penso che il motivo per cui hanno fatto “il salto” solo agli studenti di questo livello sia che sono i più suscettibili al lavaggio del cervello. Sono stati così distrutti che sono alla disperata ricerca di una soluzione.

Tutti i personaggi che fanno il salto in Wayward di Netflix

In Wayward, solo una persona viene “trasportata”, Stacey. Tuttavia, gran parte dei personaggi ha già attraversato il processo all’inizio della serie. I personaggi confermati che vengono ‘trasportati’ prima di Wayward sono Evelyn, i membri della setta originale di Evelyn, Laura, i membri della nuova setta di Laura, Dwayne Andrews e i “diplomati” di Tall Pines.

Si sottintende che Rabbit e Duck abbiano seguito il programma e siano stati sottoposti al salto, anche se Rabbit ha ancora un po’ di resistenza. Evelyn non ha avuto la possibilità di sottoporre Leila o Alex al salto prima della fine di Wayward, ma è fortemente implicito che subiranno la stessa cosa, dato che entrambi decidono di rimanere a Tall Pines.

Poiché Laura sta cercando di portare la sua setta in una direzione diversa da quella di Evelyn, è molto probabile che interromperanno il processo di “trasferimento” degli individui dopo la fine di Wayward – Ribelli. Si tratta però solo di una speculazione, poiché lei potrebbe benissimo ripetere gli schemi stabiliti molto prima del suo arrivo a Tall Pines.