Wayward – Ribelli: le scioccanti storie vere dietro la serie Netflix

Sebbene Wayward – Ribelli sia una storia di fantasia, il nuovo thriller cult di Netflix attinge a storie vere scioccanti e inquietanti sul tormentato mondo dell’industria degli adolescenti per dare forma al suo horror. Sebbene esistano molti grandi thriller sui siti di streaming, Wayward – Ribelli di Netflix è sicuramente uno dei più agghiaccianti e di grande impatto.

La storia è incentrata su due migliori amiche adolescenti, Abbie e Leila, che vengono ammesse alla “scuola terapeutica” Tall Pines Academy .Toni Collette interpreta la sinistra preside Evelyn, che usa la sua esperienza di setta per tormentare sistematicamente gli adolescenti.

Parte del motivo per cui Wayward – Ribelli funziona così bene è che attinge ai terrori reali che esistono nel mondo, invece di appoggiarsi a paure soprannaturali. La Tall Pines Academy potrebbe non essere un luogo reale, ma la scuola terapeutica del Vermont in Wayward – Ribelli è parallela alle storie vere e inquietanti dell’industria dei ragazzi difficili e delle pratiche terapeutiche abusive.

La scuola terapeutica Tall Pines è ispirata a strutture reali

La serie Wayward – Ribelli approfondisce molto il tema dell’industria dei ragazzi con problemi comportamentali, e il motivo per cui colpisce così duramente è perché è spaventosamente accurata. La Tall Pines Academy ha parallelismi con programmi come The Academy at Ivy Ridge, Okeechobee School, Dozier School For Boys e varie altre scuole all’interno della World Wide Association of Specialty Programs and Schools (WWASPS).

L’attenzione ai dettagli non sorprende, dato che il creatore Mae Martin descrive la serie come “molto personale”. Era un adolescente problematico, come ha raccontato in un’intervista a Newsweek. Parlando con OUT Magazine, ha anche rivelato come un suo amico d’infanzia abbia ispirato la serie. Ha detto:

“Ho pensato di realizzare Wayward sin da quando ero adolescente. La mia migliore amica quando avevo 16 anni era una fumatrice di marijuana, non aveva bisogno di alcun intervento radicale, ma è stata mandata in un istituto per adolescenti con problemi comportamentali. È rimasta lì per due anni, poi è scappata e ha viaggiato facendo l’autostop. Le storie che raccontava sul suo periodo lì erano così folli che mi sono sempre interessata a quel settore”.

L’esperienza diretta con il settore dei centri di recupero per adolescenti difficili è evidente in Wayward a chiunque abbia familiarità con le tragedie della vita reale. È sorprendente come siano stati incorporati piccoli dettagli che aggiungono ulteriore orrore alla serie.

I rapimenti, come quello di Abbie in Wayward – Ribelli, sono una tattica comune nel settore dei centri di recupero per adolescenti difficili

Il primo indizio degli orrori che seguiranno in Wayward è il fatto che la famiglia di Abbie non le dice che sta per partire, permettendo invece alla scuola di rapire l’adolescente nel cuore della notte. Purtroppo, questa è una parte della storia tratta dalla realtà.

Una rivelazione inquietante fatta nel documentario di Netflix sui ragazzi con problemi comportamentali, The Program, è il fatto che i rapimenti erano un evento comune. Katherine, una delle tante sopravvissute dell’Accademia di Ivy Ridge, ha confermato che è così che l’hanno portata alla “scuola terapeutica”. Questo tipo di rapimento è stato descritto anche nel programma Dr. Phil e in altri reportage.

Il fatto che Abbie sia stata portata alla Tall Pines Academy in questo modo dimostra che il team dietro Wayward voleva mostrare gli orrori della vita reale attraverso la finzione, piuttosto che creare qualcosa di irrealistico. Ivy Ridge tagliava anche i capelli agli studenti contro la loro volontà, proprio come ha fatto Tall Pines con Abbie. Qualsiasi

Le regole di Tall Pines sono in linea con quelle di Ivy Ridge

Quando Abbie arriva alla Tall Pines Academy, scopre che sarà soggetta a regole di condotta molto rigide e che dovrà affrontare conseguenze crudeli e punitive se non le rispetterà. Queste includono il divieto di toccarsi (tranne durante la convergenza), di legarsi emotivamente a un’altra persona, di avere strumenti di scrittura, di mantenere i propri spazi puliti in modo assurdo e di partecipare al “hot seat”.

Molte di queste regole sono direttamente parallele a quelle di Ivy Ridge, come discusso dai sopravvissuti della scuola in The Program. Non potevano toccarsi, parlare con gli amici o avere oggetti personali. Sia nella scuola immaginaria che in quella reale, dovevano camminare come se fossero nell’esercito.

Sia Ivy Ridge che Tall Pines funzionano con un sistema a punti e gerarchico, il che significa che qualsiasi infrazione alle regole comporta la perdita di punti, il potenziale declassamento dello studente e la revoca dei privilegi (come i materassi su cui dormire).

Nelle scuole di terapia per adolescenti vengono utilizzati la polizia studentesca e le gerarchi

Quando Abbie arriva a Tall Pines, scopre che gli studenti sono divisi in quattro livelli chiamati burrow, break, build e ascend. Gli studenti potevano salire di livello solo seguendo le regole e qualsiasi violazione delle regole li avrebbe fatti retrocedere di un livello.

I livelli inferiori avevano privilegi quasi nulli, non potevano sedersi con gli altri gruppi e ricevevano meno cibo. Una volta arrivati al livello build, potevano giocare a giochi da tavolo. Poi, quando raggiungevano il livello ascend, ricevevano pizza, budino, giochi, una sala speciale, massaggi e telefonate monitorate a casa. Questo rispecchia le esperienze degli studenti di Ivy Ridge, descritte in The Program.

C’erano sei livelli. Il livello 1 non aveva privilegi. Il livello 2 dava diritto a una barretta di cioccolato due volte a settimana. Il livello 3 permetteva agli studenti di chiamare i genitori per 15 minuti una volta al mese, ma, come nella serie, le telefonate erano monitorate e usate contro gli studenti. I livelli dal quattro al sei davano enormi privilegi come Ascend, ma erano impossibili da raggiungere.

Sia nella scuola immaginaria che in quella reale, gli studenti erano incoraggiati a controllarsi a vicenda, con i livelli più alti (Ascend in Wayward e dal 4 al 6 a Ivy Ridge) che avevano la responsabilità di monitorare il comportamento degli altri ragazzi e di correggerli. Questo crea divisioni tra gli studenti, rendendoli incapaci di fidarsi l’uno dell’altro.

“Hot Seat” si basa su vere tattiche di abuso nei collegi terapeutici

Per me, le scene più inquietanti e mentalmente provocatorie in Wayward sono state le sessioni di terapia “hot seat”. Gli studenti si umiliavano e si degradavano a vicenda verbalmente, essendo incoraggiati a coalizzarsi gli uni contro gli altri. Hot seat si basa sulla terapia dell’attacco, che è abusiva e inutile.

Questa tecnica è stata avviata nella setta di recupero dalla dipendenza Synanon, creata da Charles E. Diedrich, che non era qualificato per condurre alcun programma di trattamento. Cercavano di modificare i comportamenti attraverso “il gioco”, che prevedeva onestà radicale, umiliazione pubblica e degrado verbale per lunghi periodi con l’intenzione di fare il lavaggio del cervello ai partecipanti.

Quando si parla di “onestà radicale”, non si intende nulla di positivo. Nella terapia d’attacco e nel ‘gioco’, i partecipanti devono solo mettere in evidenza i tratti negativi di una persona, usando i suoi punti deboli per costringerla a un punto di rottura emotiva.

Purtroppo, dopo la fine di Synanon, i partecipanti sono diventati la spina dorsale dell’industria dei teenager in difficoltà, portando con sé le tattiche abusive. Il secondo episodio di The Program, “Mind Control”, lo spiega in dettaglio. Ivy Ridge, in particolare, costringeva gli studenti a partecipare quotidianamente al “gruppo”, dove si impegnavano nel “gioco” e nella terapia d’attacco.

Dato che Evelyn era un’ex membro di una setta diventata leader di una setta in Wayward, non sorprende che giocasse al ‘gioco’ con Laura e gli studenti della scuola. Inoltre, la terapia “hot seat” della Tall Pines Academy mostra sullo schermo quanto sia devastante questa pratica.

Le strutture per adolescenti con problemi hanno nascosto gli abusi e causato morti come in Wayward

In Wayward, i consulenti non vengono mostrati mentre abusano fisicamente dei residenti, ma ciò è accaduto in alcune occasioni. Le tattiche della scuola hanno anche causato la morte di Daniel e Riley. Molti altri studenti sono “scomparsi” dopo aver frequentato la scuola.

Purtroppo, questo corrisponde alla realtà. The Program approfondisce il fatto che le persone che lavoravano a Ivy Ridge abusavano degli studenti e ricorrevano a restrizioni fisiche. Anche se non hanno approfondito i decessi causati da Ivy Ridge, non è un segreto che dei bambini siano morti nei campi e nelle scuole per adolescenti con problemi.

Il documento del governo degli Stati Uniti Residential Programs: Selected Cases of Death, Abuse, and Deceptive Marketing evidenzia molti casi di abuso e morte in questo tipo di programmi. Inoltre, l’inchiesta di The Rolling Stone sull’industria dei programmi per adolescenti con problemi afferma quanto segue:

“Negli ultimi 15 anni, ben 86 ragazzi sono morti in programmi per adolescenti con problemi. Almeno 10 ragazzi sono morti in programmi nella natura selvaggia come Tierra Blanca, la maggior parte dei quali a causa della fame, dell’esposizione alle intemperie o di urgenti necessità mediche che sono state ignorate”.

Pertanto, ciò che il pubblico vede in Wayward – Ribelli non sembra poi così lontano dalla realtà. Ciò è particolarmente vero nella parte dello show in cui la scuola li abbandona in mezzo alla natura selvaggia e dice loro che devono raggiungere la cima della montagna. Tutti hanno lottato solo per le risorse limitate.

Evelyn usa la tattica della vita reale, la terapia della memoria repressa, su Laura e Leila

Evelyn è una maestra della manipolazione in Wayward – Ribelli e usa la tattica della terapia della memoria repressa (RMT) per costringere Laura e Leila a credere di aver ucciso i loro familiari. Tecnicamente, non è chiaro se i loro ricordi siano reali o falsi, ma la tecnica utilizzata suggerisce che siano falsi.

La RMT, analizzata nel documentario Buried, era una pratica comune utilizzata dagli psicologi prima di essere ampiamente screditata. Essa prevedeva l’uso di strumenti come l’ipnosi e domande suggestive per “far emergere” i ricordi repressi dei traumi. Tuttavia, da allora è stata messa in guardia sia dall’American Medical Association che dall’American Psychological Association perché potrebbe causare falsi ricordi dannosi.

L’uso della RMT da parte di Evelyn dimostra che Evelyn è una manipolatrice intelligente, un’abusatrice e una leader di una setta. Capisce come funziona la mente e la usa contro gli studenti di Tall Pines. In definitiva, il fatto che Wayward sia così incredibilmente accurato pur essendo un’opera di fantasia dimostra che le storie inventate possono rivelare verità scomode sugli aspetti più oscuri dell’umanità.

Fonti: Newsweek; OUT Magazine; The Program: Cons, Cults, and Kidnapping; Residential Programs: Selected Cases of Death, Abuse, and Deceptive Marketing; The Rolling Stone; Buried