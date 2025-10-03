Wayward – Ribelli: le 9 domande senza risposta e i misteri più grandi della serie tv

Tuttavia, c’è un buon motivo per credere che in realtà non abbiano commesso alcun omicidio. La memoria è malleabile e facilmente influenzabile. La seduta terapeutica di Evelyn con Leila ha utilizzato la privazione del sonno e domande suggestive. Anche se sono convinto che né Leila né Laura abbiano commesso alcun omicidio, è possibile interpretare la scena in modo diverso. Poiché è stata lasciata ambigua, tecnicamente è una domanda senza risposta.

Una delle scene più difficili da guardare in Wayward – Ribelli è quella in cui Evelyn costringe Leila a rivivere la morte di sua sorella. Sebbene all’inizio sia convinta che la morte sia stata un tragico incidente, Evelyn riesce a convincerla, dopo molteplici ricordi, che ha ucciso sua sorella di proposito. Allo stesso modo, Evelyn rivela ad Alex che Laura ha ucciso i propri genitori.

Laura e Leila hanno davvero ucciso le loro famiglie?

Per questi motivi, è chiaro che Laura ha assunto il ruolo di leader della setta della città. L’unico aspetto poco chiaro è se lei cambierà davvero qualcosa. Se il ritratto della rana sulla sua parete e la stessa canzone che viene riprodotta sono un indizio, la setta non cambierà quanto ci si aspettava. I modelli di Tall Pines continueranno probabilmente in modo ciclico.

Dopo aver realizzato il trauma represso della Tall Pines Academy, Laura rivendica il suo potere e unisce gli altri membri della città che hanno frequentato la Tall Pines Academy. Sfortunatamente, il gruppo diventa sempre più simile a una setta col passare del tempo. Nel terrificante finale di Wayward , tutti si spogliano per fare pelle a pelle con il bambino di Laura perché lo considerano una proprietà del gruppo.

È venuta per salvare Abbie; forse Abbie potrebbe tornare in seguito per salvare lei. In alternativa, anche Rabbit ha raggiunto il suo limite, dove è scattato il suo senso di giustizia. Potrebbe volerci un po’ di tempo, ma Leila potrebbe alla fine rendersi conto dell’ingiustizia della sua situazione.

Anche se ha la rara opportunità di andarsene, decide di rimanere a Tall Pines, pensando che fuori dalla città non ci sia nulla per lei. È difficile uscire da una situazione di abuso, quindi è comprensibile, anche se straziante. Tuttavia, sembra esserci ancora una possibilità che Leila possa alla fine fuggire da Tall Pines.

La trama più tragica di Wayward – Ribelli è l’arco narrativo del personaggio di Leila, e il suo finale devastante solleva una grande domanda. Lei arriva a Tall Pines piena di energia. È una ribelle il cui spirito non può essere spezzato. Tuttavia, Evelyn usa il trauma passato di Leila e tattiche abusive per distruggere completamente la sua fiducia e il suo spirito. Leila cade in uno stato di impotenza appresa.

6 Abbiamo incontrato il figlio di Evelyn?

Quando Wayward rivela finalmente il passato di Evelyn, scopriamo che è scappata di casa negli anni ’70 quando era una teenager di 17 anni a causa di una gravidanza inaspettata. Di conseguenza, si unisce a una setta che le insegna tutte le tattiche abusive e manipolatorie che userà in seguito alla Tall Pines Academy, compreso il salto.

La maggior parte dei programmi nel settore dei ragazzi con problemi si basa sulla setta Synanon degli anni ’70, che aveva lo scopo di aiutare nella riabilitazione dalla droga, ma utilizzava tattiche di abuso fisico e mentale.

Sebbene questo risponda alla domanda su come sia iniziato il “salto”, solleva un mistero: chi è il figlio di Evelyn? Dato che il flashback è ambientato negli anni ’70 e la serie si svolge nel 2003, il bambino avrebbe circa 30 anni. In teoria, avrebbe potuto lasciare la città, ma sembra che avrebbe dovuto affrontare l’indottrinamento di Evelyn fin dalla nascita, il che lo avrebbe portato a rimanere.

Durante un’intervista con Variety, Martin ha detto che hanno volutamente lasciato ambiguo se il pubblico sappia chi sia il bambino. Questa è una domanda a cui mi piacerebbe vedere una risposta se Netflix trasformasse la miniserie in una serie regolare con una seconda stagione.