Wayward – Ribelli: le 9 domande senza risposta e i misteri più grandi della serie tv

Wayward – Ribelli di Netflix presenta una storia che mescola diversi generi e culmina in un finale davvero terrificante, ma lascia irrisolti diversi interrogativi e misteri importanti. Il creatore Mae Martin ha attinto alla propria esperienza personale nel settore dei ragazzi con problemi comportamentali per dare vita al thriller più strano e avvincente dell’anno su Netflix.
Anziché concentrarsi esclusivamente sulla setta della città o sulla scuola di “terapia” per ragazzi con problemi comportamentali, la serie intreccia i due filoni in modo avvincente. Sebbene il finale di Wayward di Netflix sembri conclusivo, dà anche l’impressione di essere aperto.
Questo è perfetto, dato che originariamente era stato concepito come una miniserie, ma a volte gli streamer trasformano questi progetti più brevi in serie di più stagioni. Se Netflix decidesse di produrre la seconda stagione di Wayward – Ribelli, questi nove misteri e grandi interrogativi dovrebbero essere risolti.
9Laura e Leila hanno davvero ucciso le loro famiglie?
Una delle scene più difficili da guardare in Wayward – Ribelli è quella in cui Evelyn costringe Leila a rivivere la morte di sua sorella. Sebbene all’inizio sia convinta che la morte sia stata un tragico incidente, Evelyn riesce a convincerla, dopo molteplici ricordi, che ha ucciso sua sorella di proposito. Allo stesso modo, Evelyn rivela ad Alex che Laura ha ucciso i propri genitori.
Tuttavia, c’è un buon motivo per credere che in realtà non abbiano commesso alcun omicidio. La memoria è malleabile e facilmente influenzabile. La seduta terapeutica di Evelyn con Leila ha utilizzato la privazione del sonno e domande suggestive. Anche se sono convinto che né Leila né Laura abbiano commesso alcun omicidio, è possibile interpretare la scena in modo diverso. Poiché è stata lasciata ambigua, tecnicamente è una domanda senza risposta.
8La nuova setta di Laura sarà diversa?
Dopo aver realizzato il trauma represso della Tall Pines Academy, Laura rivendica il suo potere e unisce gli altri membri della città che hanno frequentato la Tall Pines Academy. Sfortunatamente, il gruppo diventa sempre più simile a una setta col passare del tempo. Nel terrificante finale di Wayward, tutti si spogliano per fare pelle a pelle con il bambino di Laura perché lo considerano una proprietà del gruppo.
Per questi motivi, è chiaro che Laura ha assunto il ruolo di leader della setta della città. L’unico aspetto poco chiaro è se lei cambierà davvero qualcosa. Se il ritratto della rana sulla sua parete e la stessa canzone che viene riprodotta sono un indizio, la setta non cambierà quanto ci si aspettava. I modelli di Tall Pines continueranno probabilmente in modo ciclico.
7Leila riuscirà mai a fuggire da Tall Pines?
La trama più tragica di Wayward – Ribelli è l’arco narrativo del personaggio di Leila, e il suo finale devastante solleva una grande domanda. Lei arriva a Tall Pines piena di energia. È una ribelle il cui spirito non può essere spezzato. Tuttavia, Evelyn usa il trauma passato di Leila e tattiche abusive per distruggere completamente la sua fiducia e il suo spirito. Leila cade in uno stato di impotenza appresa.
Anche se ha la rara opportunità di andarsene, decide di rimanere a Tall Pines, pensando che fuori dalla città non ci sia nulla per lei. È difficile uscire da una situazione di abuso, quindi è comprensibile, anche se straziante. Tuttavia, sembra esserci ancora una possibilità che Leila possa alla fine fuggire da Tall Pines.
È venuta per salvare Abbie; forse Abbie potrebbe tornare in seguito per salvare lei. In alternativa, anche Rabbit ha raggiunto il suo limite, dove è scattato il suo senso di giustizia. Potrebbe volerci un po’ di tempo, ma Leila potrebbe alla fine rendersi conto dell’ingiustizia della sua situazione.
6Abbiamo incontrato il figlio di Evelyn?
Quando Wayward rivela finalmente il passato di Evelyn, scopriamo che è scappata di casa negli anni ’70 quando era una teenager di 17 anni a causa di una gravidanza inaspettata. Di conseguenza, si unisce a una setta che le insegna tutte le tattiche abusive e manipolatorie che userà in seguito alla Tall Pines Academy, compreso il salto.
La maggior parte dei programmi nel settore dei ragazzi con problemi si basa sulla setta Synanon degli anni ’70, che aveva lo scopo di aiutare nella riabilitazione dalla droga, ma utilizzava tattiche di abuso fisico e mentale.
Sebbene questo risponda alla domanda su come sia iniziato il “salto”, solleva un mistero: chi è il figlio di Evelyn? Dato che il flashback è ambientato negli anni ’70 e la serie si svolge nel 2003, il bambino avrebbe circa 30 anni. In teoria, avrebbe potuto lasciare la città, ma sembra che avrebbe dovuto affrontare l’indottrinamento di Evelyn fin dalla nascita, il che lo avrebbe portato a rimanere.
Durante un’intervista con Variety, Martin ha detto che hanno volutamente lasciato ambiguo se il pubblico sappia chi sia il bambino. Questa è una domanda a cui mi piacerebbe vedere una risposta se Netflix trasformasse la miniserie in una serie regolare con una seconda stagione.
5Dove andranno Abbie e Toast?
La fine di Wayward mostra Abbie e il cane Toast che escono insieme da Tall Pines, fuggendo finalmente dalla scuola terapeutica e dalla città settaria. Tuttavia, questo solleva un grande punto interrogativo. I genitori di Abbie hanno volontariamente assunto delle persone per rapirla e portarla in un riformatorio. L’hanno mandata lì. Perché dovrebbero riprenderla con sé?
Sulla base del comportamento dei suoi genitori all’inizio della serie, sembra che considererebbero la sua fuga da Tall Pines come un problema comportamentale e la manderebbero semplicemente in un’altra struttura per adolescenti con problemi. Sua sorella la rivoleva con sé, ma non sono convinta che i suoi genitori l’avrebbero accolta a casa.
Sono curiosa di sapere se Abbie se ne renderebbe conto e sceglierebbe di andare altrove. Speriamo che abbia un posto sicuro dove andare, così non subirà un altro trauma.
4Perché nessuno estraneo viene a Tall Pines?
Una delle parti più bizzarre di Wayward è il fatto che Tall Pines sembra esistere in una bolla a sé stante, separata dal resto del mondo. Le uniche persone che sembrano venire a Tall Pines sono ex studenti e adolescenti rapiti e trascinati in quell’Accademia.
Tutti reagiscono nei confronti di Alex come se fosse la prima persona nuova che vedono arrivare in città da molto tempo. Questo crea un mistero sulla zona. Forse questo è un momento in cui si appoggiano ai tratti surrealisti utilizzati in tutta la serie e alla paura dell’isolamento. Tuttavia, mi viene quasi da chiedermi se ci sia una spiegazione all’interno dell’universo.
Ciò suggerirebbe una componente fantascientifica o fantasy nella serie. Potrebbe esserci qualcosa di più. Dopotutto, Martin ha suggerito nell’intervista a Variety che Evelyn e Laura potrebbero avere un legame mistico, il che darebbe alla serie un aspetto paranormale di qualche tipo.
3Come affronterà Alex la sua nuova normalità?
Sebbene alcuni lo abbiano visto con ambiguità, Alex prende una decisione piuttosto decisiva riguardo alla permanenza a Tall Pines, che, a mio parere, è la scelta sbagliata, condivisa da molti spettatori. Tuttavia, gli è permesso decidere di rimanere, anche se ciò significa che lui e suo figlio cresceranno in una setta manipolatrice circondati da membri prepotenti.
Non potrà essere il padre di suo figlio, poiché il bambino è considerato proprietà comune. Tuttavia, rimanendo potrà almeno avere un ruolo nella loro vita. Alex potrà anche stare con sua moglie, che sembra amare sinceramente.
Detto questo, Alex potrebbe avere difficoltà ad abituarsi alla sua nuova normalità. Essere il marito di una leader di una setta comporterà senza dubbio ulteriori pressioni e richieste. Inoltre, non ha altra scelta che accettare i membri della città e la loro prepotenza se vuole rimanere con sua moglie e suo figlio.
2Evelyn riprenderà mai conoscenza?
Nell’intervista con Variety, Mae Martin ha fornito una risposta diretta alla domanda ricorrente se Evelyn sia viva o morta. Ha detto che il preside della Tall Pines Academy/leader della setta è vivo ma in stato vegetativo a causa di un’overdose di droga. Il trip indotto dalla droga era essenzialmente ciò che Evelyn ha visto quando ha subito l’overdose.
Interpreto l’ultima inquadratura di Evelyn circondata da porte infinite come un labirinto. Dovrà trovare la porta giusta per uscire dalla trappola nella sua mente. Questo lascia aperta la possibilità che Evelyn possa tornare con una vendetta se ci sarà una seconda stagione di Wayward – Ribelli. In alternativa, potrebbe non riprendere mai conoscenza.
1La Tall Pines Academy verrà mai chiusa?
La domanda più importante che rimane dopo Wayward – Ribelli è se la Tall Pines Academy, basata su scuole reali per adolescenti con problemi, verrà mai chiusa. A questo punto, alla Tall Pines si sono verificati diversi decessi, che in teoria attirerebbero l’attenzione dello Stato o dell’FBI. Tuttavia, la città ha anche fatto un ottimo lavoro nel nascondere le cose negative.
Tuttavia, la mia teoria è che Abbie tornerà con una vendetta per smascherare gli abusi della Tall Pines Academy e la setta che la circonda. Forse potrebbe essere una delle prime pioniere ad aiutare a mobilitare la lotta contro l’industria dei ragazzi difficili nel mondo di Wayward – Ribelli.