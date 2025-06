We Were Liars: tutti i cambiamenti rispetto al libro spiegati dall’autore e showrunner

La nuova serie Prime Video, We Were Liars, è basata sul libro omonimo di E. Lockhart. Si tratta di un horror psicologico che racconta la storia di una ragazza che ha perso parte dei suoi ricordi dopo un terribile incidente. Come nella maggior parte degli adattamenti, alcuni elementi hanno dovuto essere modificati per il grande schermo. Ciò è stato particolarmente difficile perché le showrunner, Julie Plec e Carina Adly MacKenzie, sono grandi fan del libro. Sorprendentemente, hanno avuto più difficoltà ad accettare i cambiamenti rispetto all’autrice.

E. Lockhart ha anche scritto Family of Liars: The Prequel to We Were Liars e We Fell Apart: A We Were Liars Novel. Se la serie dovesse ottenere un grande successo, questi libri potrebbero facilmente essere adattati come seconda e terza stagione. L’intera prima stagione di We Were Liars sarà disponibile su Prime Video il 18 giugno.

ScreenRant ha parlato con le showrunner Julie Plec e Carina Adly MacKenzie, insieme all’autrice E. Lockhart, della serie in uscita. Hanno descritto in dettaglio la dinamica nella sala degli sceneggiatori, soprattutto quando è arrivato il momento di apportare modifiche. Hanno anche discusso del loro desiderio di continuare la serie, mentre Lockhart ha rivelato cosa ha provato nel vedere i suoi personaggi e la sua storia prendere vita.

Gli showrunner di We Were Liars hanno avuto più difficoltà dell’autrice ad apportare modifiche al libro

“Quando BookTok inevitabilmente si arrabbierà per le modifiche apportate, sappiate che anch’io sono arrabbiata”

Grazie all’amore che gli showrunner nutrono per il libro We Were Liars, hanno trovato grande soddisfazione nella collaborazione con l’autrice. “Abbiamo invitato Emily nella sala degli sceneggiatori fin dall’inizio. È stata con noi per le prime dieci settimane e poi ha anche scritto il finale”, ha spiegato Plec. “È stata un’esperienza davvero fantastica. Ad essere sincera, pensavo che sarebbe stato molto difficile per lei perché so che io sarei stata molto protettiva nei confronti del mio libro. Ma è nella natura di questo lavoro apportare modifiche. Pensavo che si sarebbe sentita come se qualcuno stesse operando il suo bambino. Ma no, si è fidata davvero di noi come se fossimo i suoi babysitter.“

C’erano cose nel libro a cui mi aggrappavo con tutte le mie forze, ed Emily mi diceva: ‘Non ha importanza’.

Ha poi rivelato che loro, in qualità di showrunner, hanno avuto più difficoltà ad apportare modifiche. “C’erano cose nel libro a cui mi aggrappavo con tutte le mie forze, ed Emily mi diceva: ‘Non ha importanza’. Ero il mediatore tra Emily Lockhart, disposta a lasciar perdere qualsiasi cosa, e Carina, che rifiutava in modo militante e ossessivo di separarsi da quella parola.” MacKenzie ha ammesso che era vero, affermando: “Quando Booktok inevitabilmente si arrabbia per i cambiamenti apportati, sappiate che anch’io sono arrabbiato. Sono una di voi.“

Lockhart ha ammesso che la parte che ha preferito di tutto il processo è stata la fase di montaggio post-produzione. ”Sono stata coinvolta nel processo di casting e nella ricerca delle location. Sono stata sul set per dieci settimane. Ho scritto il finale e poi ho dato delle indicazioni durante la post-produzione. Ho davvero amato il processo di post-produzione. Guardare gli episodi più e più volte, dare indicazioni e pensare a come la storia stava davvero prendendo forma in quel processo di montaggio.“

E. Lockhart è stata estremamente coinvolta nel processo creativo e ha adorato vedere il suo libro prendere vita

“Ero praticamente in iperventilazione per tutto il tempo”

Alla domanda sull’ispirazione dietro questa storia, Lockhart ha spiegato: “Mi interessa sempre molto la domanda: cosa fai con te stesso quando hai fatto qualcosa di orribile? Penso che tutti abbiamo fatto cose di cui ci pentiamo, e questo è solo portare il concetto all’estremo. È una domanda che ricorre spesso nei miei libri, quindi scrivo partendo da lì”.

Ha ricordato cosa ha provato nel vedere la sua storia e i suoi personaggi prendere letteralmente vita davanti ai suoi occhi, ammettendo che “ero praticamente in iperventilazione continua”. Grazie alla nuova serie Prime Video, l’opera di Lockhart sarà sicuramente scoperta, o riscoperta, da molti, cosa che lei non prende alla leggera. “Penso che qualsiasi autore che continui a trovare lettori per una storia undici anni dopo la sua pubblicazione debba ritenersi fortunato.

Molti libri vanno fuori stampa, o semplicemente svaniscono e vendono solo poche centinaia di copie all’anno. Sono stata davvero molto fortunata ad avere un pubblico fedele per questo libro.“

Gli showrunner hanno preparato il terreno per l’adattamento del prequel di We Were Liars

”Pensiamo che la gente lo amerà così tanto che vorrà semplicemente vedere ancora di più tutti i personaggi”

Sapendo che c’è altro da adattare della storia di We Were Liars, gli showrunner lo hanno tenuto a mente mentre lavoravano alla prima stagione. MacKenzie ha spiegato: “Quando abbiamo iniziato a scrivere la prima stagione, una delle cose che dovevamo assicurarci di fare era rendere la madre e le tre sorelle personaggi interessanti e abbastanza sfaccettati da far sì che lo spettatore volesse sapere come sono diventate così”. Ha aggiunto: “Speriamo che, se avremo successo, potremo approfondire questa storia nella seconda stagione. Ci ha aiutato molto. Avere questo retroscena e conoscere i loro segreti ha aiutato molto noi e, credo, anche le attrici a capire chi sono questi personaggi”.

Plec ha aggiunto che la storia si conclude nella prima stagione, ma che c’è ancora molto da raccontare, quindi pensa che il pubblico vorrà vedere altro. “We Were Liars è una serie basata su un libro che ha chiaramente un finale vero. Sì, potrebbe funzionare molto bene come serie limitata. Pensiamo che il pubblico lo amerà così tanto che vorrà vedere ancora tutti i personaggi, e noi siamo pronti a darglielo. Speriamo che il prossimo capitolo, per così dire, di questo viaggio sia la possibilità di portare altre stagioni nel mondo.”