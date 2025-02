Zero Day: la storia vera dietro alla serie tv Netflix con Robert De Niro

Zero Day, con il veterano Robert Di Niro, è disponibile su Netflix da oggi 20 febbraio 2025, dopo mesi di attesa. L’attesissimo thriller di cospirazione racconta la storia di un attacco informatico che causa il caos. Per affrontare gli attacchi informatici, viene chiamato l’ex presidente George Mullen. Da quando sono iniziate le promozioni dello show, c’è una domanda costante sul fatto che lo show sia basato su una storia vera. Ecco uno sguardo alle possibilità.

Zero Day è basato su una storia vera?

No, Zero Day non è basato su una storia vera, ma in passato si sono verificati incidenti simili a quelli della serie, in cui le agenzie governative sono state minacciate da attacchi alla sicurezza informatica. Ecco uno sguardo ad alcuni di questi eventi.

L’attacco informatico a SolarWinds

Il software Orion di SolarWinds è stato oggetto di un sofisticato attacco alla catena di fornitura che ha compromesso il Dipartimento dell’Energia e altre agenzie federali nel dicembre 2020. A causa di questa violazione, gli aggressori hanno avuto accesso alle comunicazioni interne e ai dati sensibili. Il governo degli Stati Uniti ha quindi attribuito questo attacco alle minacce informatiche sponsorizzate dallo stato dalla Russia.

Attacco ransomware alla Colonial Pipeline

La Colonial Pipeline, uno dei principali operatori nel settore dei carburanti, è stata vittima di un attacco ransomware nel maggio 2021. Gli autori dell’attacco sono stati identificati come il gruppo di criminali informatici DarkSide. L’obiettivo dell’attacco era un’azienda privata, ma le ripercussioni dell’attacco si sono fatte sentire in tutto il paese, poiché molte attività hanno dovuto essere temporaneamente chiuse a causa della carenza di carburante.

Un altro punto della trama della storia è l’attuale governo che chiede aiuto a un ex presidente degli Stati Uniti. Ci sono molti casi in cui le amministrazioni in carica hanno chiesto aiuto agli ex presidenti. Ecco alcuni di questi eventi.

Nel mondo del secondo dopoguerra, il presidente Harry Truman chiese aiuto al presidente Hoover che aveva lasciato l’incarico nel 1933.

Durante la crisi dei missili di Cuba del 1962, il presidente John F. Kennedy chiese aiuto al presidente Dwight D. Eisenhower per ottenere informazioni sulla strategia militare.

Più recentemente, durante la pandemia di Covid-19, il presidente Joe Biden ha chiesto aiuto al presidente Obama, in particolare come qualcuno che avrebbe incoraggiato le persone a vaccinarsi.

Anche se gli eventi potrebbero non essere direttamente collegati alla trama dello show, sappiamo che i registi sono individui astuti e un seme di ispirazione tratto da eventi reali potrebbe essere stato l’innesco necessario per creare questa serie.

George Mullen di “Zero Day” è basato su una persona reale?

Il personaggio di George Mullen interpretato da Robert De Niro non è basato su una persona reale. Il personaggio è stato creato per creare una storia incredibile in cui una persona con la memoria che sta svanendo si trova ad affrontare una crisi nazionale. Anche se il personaggio potrebbe non essere basato su una persona reale, ci sono sicuramente alcune ispirazioni che i creatori potrebbero aver trovato durante la creazione del personaggio.

Recentemente, la memoria dell’ormai ex presidente degli Stati Uniti Joe Biden è stata un importante argomento di discussione durante la campagna elettorale. Biden è stato osservato avere una scarsa memoria in molte occasioni in eventi pubblici. Mentre Biden ha negato le accuse, ci sono state molte segnalazioni che la sua memoria fosse confusa.

Un altro aspetto del personaggio che è centrale nella trama dello show è un ex presidente consultato per una questione di importanza nazionale. Questo è successo in molte occasioni. In materia di sicurezza nazionale durante la crisi dei missili cubani del 1962, l’allora presidente John F. Kennedy fece appello all’esperienza militare e strategica del presidente Dwight D. Eisenhower per affrontare l’evento.

Nel recente scoppio della pandemia di COVID-19, il presidente Biden ha chiesto aiuto al presidente Obama, che si è affrettato ad aiutare l’amministrazione Biden nel suo programma di vaccinazione.

Gli autori dello show hanno realizzato un brillante thriller di cospirazione e la maggior parte è finzione, ma come si suol dire, nulla in questo mondo è originale, e gli eventi di cui sopra potrebbero averli ispirati.