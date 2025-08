Spider-Man: Brand New Day, il tono potrebbe essere ispirato a L’ultima caccia di Kraven

Spider-Man: Brand New Day sta finalmente prendendo forma in vista della sua uscita nelle sale cinematografiche il prossimo luglio, e ora abbiamo alcuni nuovi dettagli indiscreti per gentile concessione dello scooper Daniel Richtman.

Non è un segreto che il film tratterà le conseguenze di Spider-Man: No Way Home: Peter Parker vive in un mondo in cui nessuno ricorda chi è. Probabilmente non vi sorprenderà sapere che il film avrà un tono più dark, e Richtman lo paragona a L’ultima caccia di Kraven.

La presenza di personaggi come The Punisher e Hulk ha portato i fan a chiedersi se si tratterà di un’avventura dark ambientata in città o di un altro blockbuster in stile Avengers, ma sembra che il progetto propenda maggiormente per la prima soluzione.

Richtman sottolinea questo aspetto, dicendo che The Punisher sarà il solito assassino psicotico, armato di armi avanzate che lo aiuteranno ad affrontare minacce come Spider-Man e il Golia Verde. Certo, probabilmente ci sarà un po’ meno sangue rispetto a Daredevil: Rinascita, ma la natura di Frank Castle chiaramente non verrà annacquata in favore di una classificazione PG-13.

Si dice anche che, sebbene Scorpion abbia un ruolo di primo piano in Spider-Man: Brand New Day, non sia il cattivo principale del film.

Infine, sebbene il suo ruolo di Zendaya sia importante, non si prevede che il suo tempo sullo schermo sarà particolarmente consistente. Cosa questo significhi per la storia d’amore di Peter con MJ non è chiaro, soprattutto con il misterioso personaggio di Sadie Sink in gioco.

Lo scorso dicembre, la produttrice di lunga data del franchise di Spider-Man, Amy Pascal, ha dichiarato: “Stiamo iniziando le riprese del prossimo film di Spider-Man con Destin Daniel Cretton. È un regista meraviglioso. Adoro No Mercy, adoro Short Term 12, adoro Shang-Chi. Penso che abbia fatto un lavoro meraviglioso”.

Quando le è stato detto che No Way Home sembrava il perfetto addio al lanciatore di ragnatele, Pascal ha risposto: “Beh, dobbiamo fare i conti con il fatto che ha deciso di rinunciare a essere Peter Parker (…) E si sarebbe concentrato sull’essere Spider-Man perché essere Peter Parker era troppo difficile”, ha scherzato. “È di questo che parla il film”.

Ad oggi, una sinossi generica del film è emersa all’inizio di quest’anno, anche se non è chiaro quanto sia accurata.

Dopo gli eventi di Doomsday, Peter Parker è determinato a condurre una vita normale e a concentrarsi sul college, allontanandosi dalle sue responsabilità di Spider-Man. Tuttavia, la pace è di breve durata quando emerge una nuova minaccia mortale, che mette in pericolo i suoi amici e costringe Peter a riconsiderare la sua promessa. Con la posta in gioco più alta che mai, Peter torna a malincuore alla sua identità di Spider-Man e si ritrova a dover collaborare con un improbabile alleato per proteggere coloro che ama.

L’improbabile alleato potrebbe dunque essere il The Punisher di Jon Bernthal – recentemente annunciato come parte del film – in una situazione già vista in precedenti film Marvel dove gli eroi si vedono inizialmente come antagonisti l’uno dell’altro salvo poi allearsi contro la vera minaccia di turno.