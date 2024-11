Harry Potter: Wizards of Baking, la parola ai gemelli James e Oliver Phelps, indimenticabili Fred e George

James e Oliver Phelps non sfoggiano più i caratteristici capelli rossi Weasley, ma i gemelli sono comunque immediatamente riconoscibili dai fan del franchise di “Harry Potter“, dal momento che hanno interpretato i fratelli Fred e George per quasi un quarto della loro vita. Ora, un decennio dopo, sono tornati ai Leavesden Studios appena fuori Londra, dove sono stati girati i film, per un nuovo reality contest, “Harry Potter: Wizards of Baking“, lanciato su The Food Network, HBO e Max.

I gemelli Phelps presentano la serie, insieme a Warwick Davis (professor Vitius) e Bonnie Wright (Ginny Weasley), che tornano nel franchise come giudici ospiti insieme ai buongustai Carla Hall e Jozef Youssef, mentre decidono quali fornai passano al turno successivo e quali devono materializzarsi a casa.

Durante le riprese dello show all’inizio di quest’anno, James e Oliver Phelps hanno rilasciato un’intervista a Variety per raccontare la lunga onda del franchise, il motivo che li ha spinti ad accettare la conduzione del programma e cosa pensano del nuovissimo adattamento dei libri della HBO.

Cosa vi ha fatto dire “sì” alla conduzione di “Harry Potter: Wizards of Baking”?

Oliver: Siamo grandi fan dell’intero genere televisivo di cucina. È uno dei pochi programmi per cui mia figlia, che ha 7 anni, ha detto “Oh mio Dio, cosa stai facendo? Lo stai facendo!” Quindi è stato fantastico. E anche poter lavorare di nuovo in questo mondo, lo conosciamo abbastanza bene, ma non in questa forma, quindi è fantastico farne parte.

James: È qualcosa che ho sempre voluto fare e penso anche Oliver. Mia moglie e io adoriamo i programmi di cucina, sono sempre un nostro rito delle feste. Ed essere così vicini a guardare i migliori del mondo fare quello che sanno fare è incredibile.

Ci sono così tanti dettagli dei libri e dei film originali che possono essere trasformati in una torta: è qualcosa che ti è piaciuto guardare?

Oliver: Penso che tu dimentichi quanto [J.K. Rowling] abbia approfondito la scrittura, la storia e il genio dietro di essa. Inoltre, era qualcosa che quando stavamo girando, eravamo tipo, “Oh, sì, è lì che vanno gli elfi”. “Quella è una passaporta”. Pensi solo a quanti strati su strati su strati ci sono dentro.

James: Come una torta! Ma le saremo sempre grati per sempre, per averci permesso di essere anche noi i personaggi. Tutto ciò che è “Potter” non è mai fatto a metà. Se vai sul set della cucina ora c’è il camino, qualcuno l’ha effettivamente fatto in modo che sembri che ci sia stato del fuoco, quindi ci sono segni di bruciature sulla cornice.

Oliver: E ci sono cenni ad altre cose in giro come alcune sagome di forme delle scatole di rane di cioccolato.

Ti sei mai abituato a quanto la gente ami “Harry Potter”?

Oliver: No. Penso che forse ora ne siamo semplicemente consapevoli. Ora [c’è] una nuova generazione di fan che è cresciuta guardandolo, come le amiche di mia figlia che sono grandi fan di “Potter” ed è strano.

James: È strano quando vai a una festa di compleanno a tema “Potter”.

Tornare a Leavesden vi ha fatto riaffiorare dei ricordi?

James: Abbiamo girato altri lavori qui. Abbiamo fatto “Last Night in Soho” ed era lo stesso set di Wizard Wheezes, il negozio di scherzi nel sesto film, quindi è stata una cosa notevole. Quindi, vedendolo come uno studio ora, non è per niente come quando giravamo qui, ma è comunque bello che questa sia la casa che ha costruito “Potter”.

Oliver: In un certo senso, è come se non fosse passato affatto tempo.

Con il nuovo adattamento HBO di “Harry Potter” all’orizzonte, cosa pensi dei nuovi attori che interpreteranno il ruolo dei gemelli Weasley?

Oliver: Penso che saremo sempre associati a quei personaggi. Qualunque cosa accada nella serie TV, ne sappiamo quanto chiunque altro, per essere onesti con voi, penso che le persone ci vedranno sempre come Fred e George fino a un certo punto. Ovviamente, i ragazzi che andranno avanti e prenderanno i nostri personaggi in quell’adattamento, faranno le loro cose e noi auguriamo loro solo il meglio. Non siate buoni come noi!

(Da Variety)