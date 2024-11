Brad Winderbaum di Marvel Television parla del futuro di Punisher e aggiorna su Wonder Man

Il responsabile TV, Streaming e Animazione dei Marvel Studios, Brad Winderbaum, ha confermato che, dopo la serie annunciata Daredevil: Born Again, vedremo di più dell’Uomo senza paura (Charlie Cox) nell’MCU dopo lo show, e prevede che lo show continuerà per “diverse stagioni“. Inoltre ha confermato che ci saranno nel futuro diversi piani che coinvolgono Jon Bernthal. “Al 100%” (sono in atto dei piani) per Frank Castle di Jon Bernthal, alias Punisher.”

La notizia è senza dubbio piacevole, visto che Bernthal è uno degli attori più amati delle serie Marvel Netflix che tornano a interpretare i loro personaggi “originali”.

Brad Winderbaum su Wonder Man

Il dirigente della Marvel ha anche condiviso aggiornamenti su diversi altri progetti Disney+ in arrivo, tra cui Wonder Man, che ritiene durerà 8 episodi e non 10 come precedentemente annunciato. “È un duello tra due personaggi fantastici, questa strana coppia di Simon Williams e Trevor Slattery e ne si ha un piccolo assaggio nel trailer”, ha spiegato Winderbaum. “Non voglio entrare troppo nei dettagli della storia. È molto divertente vedere le persone speculare su cosa pensano sia la trama. Questo è parte del divertimento.”

“Se sei un fan dei West Coast Avengers, sai qualcosa di Simon Williams… sarai molto emozionato di vedere quanto omaggio al materiale originale c’è effettivamente nella serie”, ha aggiunto.

Per quanto riguarda la tanto attesa serie Nova, Brad Winderbaum è rimasto a bocca cucita sulla trama, ma ha promesso un tono “unico“. “C’è molto di cui essere emozionati. Quello che ho visto finora è estremamente promettente. Lo dico. Soprattutto come tono. L’atmosfera di quella serie è davvero unica e molto bella.”