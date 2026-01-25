9-1-1: la profezia finale di Bobby trova compimento nella stagione 9

A quasi un anno dalla sconvolgente scomparsa di Bobby Nash, 9-1-1 continua a fare i conti con una perdita che ha segnato profondamente la Squadra 118 e Athena. La serie non ha mai davvero archiviato il lutto, scegliendo invece di integrarlo nel percorso emotivo dei personaggi, e la stagione 9 ne offre una delle conferme più forti.

Nell’episodio 9 della stagione, “Fighting Back”, la narrazione si concentra su Harry e sul suo percorso verso i Vigili del Fuoco. Il desiderio di seguire le orme della 118, emerso già all’inizio della stagione televisiva 2025–2026, si scontra però con il trauma irrisolto per la morte di Bobby e con la consapevolezza dei rischi del mestiere. È qui che la serie trasforma il dolore in eredità morale.

Bobby aveva previsto tutto: Buck era destinato a essere necessario

Durante questo percorso, Harry trova una guida in Buck Buckley, una scelta che ribalta le aspettative. Spesso percepito come l’anello più impulsivo della squadra, Buck dimostra invece una maturità crescente, accompagnando Harry sia nella preparazione fisica sia nel difficile dialogo con le paure di Athena. Un ruolo che assume un peso ancora maggiore alla luce delle ultime parole pronunciate da Bobby.

Nel finale della stagione 8, Bobby Nash aveva detto a Buck: “Avranno bisogno di te”. Una frase apparentemente vaga, ma che la stagione 9 rilegge come una vera profezia. Harry, che vede in Buck una figura di riferimento non molto diversa da quella che Bobby era per lui, incarna il senso di quelle parole, confermando che l’ex capitano aveva compreso il destino del suo “figlio spirituale”.

Il legame tra Bobby e Evan Buckley è sempre stato uno dei pilastri emotivi della serie, e la sua eredità continua a modellare il futuro di Buck. Prendersi cura di Harry accelera un processo di crescita già in atto, spingendolo verso una versione più consapevole e responsabile di sé. Tra inevitabili inciampi e nuove responsabilità, la stagione 9 prepara così uno degli archi narrativi più promettenti e intensi dell’intera serie, senza dimenticare che il lutto, per guarire, ha ancora bisogno di essere condiviso.