Marty Supreme: la vera storia dietro il film con Timothée Chalamet

Ispirato liberamente alla vita del campione di ping-pong Marty Reisman, il nuovo e appariscente film storico di Josh Safdie (regista insieme al fratello Benny di Diamanti grezzi), Marty Supreme (leggi qui la nostra recensione), è più un omaggio ispiratore che un biopic storico. Ambientato a New York nel 1952, racconta la storia di un giovane scaltro, eccessivamente sicuro di sé e ambizioso che insegue il sogno di diventare campione del mondo. Timothée Chalamet ha ottenuto le migliori recensioni della sua carriera per la sua interpretazione, ottenendo anche una terza nomination all’Oscar.

Lungi dall’essere un resoconto completo della vita reale di Reisman, Marty Supreme si concentra su un breve periodo della tenace ricerca della gloria di Marty nel competitivo mondo del tennis tavolo. Sebbene gli eventi e le linee temporali siano condensati e siano state prese alcune libertà creative per amplificare l’effetto drammatico, la maggior parte di ciò che viene mostrato nel film è radicato nella realtà. Ecco allora cosa c’è di vero su Marty Reisman nel nuovo film di Safdie.

Chi è “Marty Supreme”?

Diretto e co-sceneggiato da Josh Safdie, Marty Supreme è liberamente ispirato alla vita reale di Marty Reisman. Anche se il nome del personaggio è stato cambiato in Marty Mauser per il film (interpretato da Chalamet), l’acclamato dramma sportivo segue la missione reale di Reisman di diventare il più grande giocatore di ping-pong immaginabile. Soprannominato “Needle” per il suo fisico snello e le sue battute argute, Reisman era un convinto sostenitore dello stile di gioco hardbat nel ping-pong.

Nato a New York nel 1930, Reisman è cresciuto a East Broadway e ha iniziato a giocare a ping-pong all’età di nove anni dopo aver avuto un esaurimento nervoso. All’età di 13 anni, Reisman è diventato un prodigio del ping-pong e campione junior. Una volta diventato adulto, Reisman ha iniziato a sfidare i giocatori al Lawrence Broadway Tennis Club sulla 54esima strada e Broadway. Proprio come un astuto giocatore di biliardo o di scacchi, Reisman attirava sfidanti inferiori, perdeva apposta, poi vinceva tutti i loro soldi e anche di più nelle rivincite.

Giocatore astuto e showman appariscente, in seguito noto per il suo stile nell’abbigliamento, Reisman si costruì una reputazione per il suo comportamento stravagante, come giocare bendato se la scommessa era abbastanza alta. Durante la sua carriera di giocatore professionista di ping-pong, Mauser vinse cinque medaglie di bronzo ai Campionati mondiali di tennis tavolo dal 1948 al 1952. Dal 1946 al 2002, Mauer ha invece vinto un totale di 22 titoli importanti. Tuttavia, Marty Supreme mette in luce un anno tumultuoso nella vita di Marty, il 1952.

Cosa c’è di vero nel personaggio di Marty Supreme

A detta di tutti, la rappresentazione più accurata di Marty Reisman in Marty Supreme è il background ebraico del giocatore di ping-pong, le sue origini nel Lower East Side, la sua personalità eccentrica, il suo carisma contagioso e la sua ambizione di diventare il più grande giocatore di ping-pong del mondo. Al di là del background del protagonista, il film racconta in modo specifico le prove e le tribolazioni di Reisman nella New York del 1952. Le febbrili sessioni di ping-pong a tarda notte, le manipolazioni subdole per vincere denaro dai giocatori meno bravi, le torride relazioni amorose con donne sposate e altre attività sordide descritte nel film sono realmente accadute.

Nel film, Marty si unisce ai famosi Harlem Globetrotters come loro spalla, cosa che è realmente accaduta dal 1949 al 1951. Anche se questi eventi sono stati spostati al 1952 nel film, rimangono in gran parte accurati. Sono poi descritte accuratamente anche le stravaganti tattiche di Marty, come giocare a ping-pong bendato, un’abilità che il vero Reisman ha sviluppato in giovane età. Anche altre stranezze, come Marty che misura l’altezza della rete da ping-pong con una banconota da 100 dollari, sono rappresentate accuratamente nel film. Parte della truffa di Marty consisteva nel dare l’impressione di un successo elegante, come dimostrano i suoi eleganti abiti gessati di metà secolo che si vedono nel film.

Cosa cambia o omette Marty Supreme dalla vera storia di Reisman

Poiché Marty Supreme mostra solo un breve scorcio di Marty Mauser negli anni ’50, il film non intende raccontare l’intera storia di Reisman. Pertanto, alcuni aspetti della ricerca di Marty del dominio nel ping-pong sono stati modificati o omessi del tutto. Ad esempio, la moglie di Reisman nella vita reale, Yoshiko Koshino, non compare nel film. Al suo posto, Yoshiko è rappresentata da Kay Stone (Gwyneth Paltrow nel suo primo film in sei anni), una ricca mondana che si innamora di Mauser e rimane al suo fianco attraverso gli alti e bassi.

Nel film manca anche Douglas Cartland, il compagno di doppio di Marty, che ha girato il mondo con Riesman dal 1949 al 1951. Probabilmente escluso per concentrarsi sulla singolare ricerca della gloria di Marty, Cartland e Reisman hanno vinto una medaglia di bronzo ai Campionati mondiali di tennis tavolo del 1952 a Mumbai. Nel film, Mumbai è però stata sostituita da Tokyo, dove Marty usa tutto il suo ingegno e la sua astuzia per vincere abbastanza soldi ed evitare problemi legali per partecipare alla competizione.

Naturalmente, trattandosi di un film incentrato su un breve periodo della giovinezza di Mauser, il successo successivo di Reisman viene appena accennato. Reisman non solo fu campione di ping-pong nel singolo maschile nel 1958 e nel 1960, ma fu anche il giocatore più anziano a vincere un torneo open quando, all’età di 67 anni, si aggiudicò il Campionato Nazionale Hardbat degli Stati Uniti nel 1997.

Sebbene Marty Supreme utilizzi la personalità fuori dal comune e i trucchi da truffatore di Reisman per raccontare la storia immaginaria di Marty Mauser, il film cattura l’essenza dell’ispirazione della vita reale per dipingere un vivido ritratto del personaggio. Sebbene i fedora eleganti e i colorati cappelli Panama per cui Reisman era famoso nella sua vita matura siano stati sostituiti dalle tute arancioni indossate da Chalamet durante le campagne promozionali, lo spirito di Reisman traspare dall’interpretazione dell’attore.

Reisman ha poi giocato a ping pong fino alla sua morte, avvenuta nel 2012 all’età di 82 anni. Al momento della sua scomparsa, era presidente di un’organizzazione da lui fondata, Table Tennis Nation, per promuovere questo sport. Nove mesi prima della sua morte, ha confermato il suo carattere combattivo, dichiarando al New York Times in un’intervista: “Ho affrontato le persone con spirito gladiatorio. Non ho mai rinunciato a una scommessa”.

