Tracker: la stagione 3 riunisce Justin Hartley e la Lois Lane di Smallville dopo 15 anni

Di Redazione

-

Colter in tracker
© CBS

A metà della sua terza stagione, Tracker prepara un ritorno carico di nostalgia per i fan delle serie DC dei primi anni 2000. Il procedural CBS con protagonista Justin Hartley ha infatti annunciato un’importante guest star che riporterà sullo schermo una coppia iconica di Smallville.

La serie, basata sul romanzo The Never Game di Jeffery Deaver, segue le indagini di Colter Shaw, un survivalista che utilizza le sue abilità di tracciamento per aiutare forze dell’ordine e civili. Accanto a Hartley, il cast include Fiona Rene, Abby McEnany ed Eric Graise.

La reunion con Erica Durance riporta Smallville in scena

La guest star annunciata è Erica Durance, che in Smallville* interpretava Lois Lane. In quella serie, Hartley vestiva i panni di Oliver Queen/Green Arrow, dando vita a una relazione con Lois prima che il personaggio fosse destinato a Clark Kent. Nonostante la storia sentimentale non avesse avuto un lieto fine, Oliver e Lois rimasero alleati fino alla conclusione della serie nel 2011.

Da allora, Hartley e Durance non hanno più condiviso lo schermo, rendendo la loro reunion in Tracker la prima dopo ben 15 anni. Nell’episodio in arrivo, Durance interpreterà una stuntwoman affermata che chiede aiuto a Colter per ritrovare il fidanzato scomparso da un set cinematografico, personaggio affidato a David Ramsey, noto per il ruolo di Diggle in Arrow.

Non è la prima volta che Tracker richiama volti familiari da Smallville. Jensen Ackles, che nella serie DC interpretava Jason Teague, è già apparso come Russell Shaw, fratello maggiore di Colter. Curiosamente, Ackles e Hartley non avevano mai condiviso scene in Smallville, essendo presenti in stagioni diverse.

L’episodio con Erica Durance e David Ramsey andrà in onda il 22 marzo 2026, segnando un piccolo ma significativo momento di crossover emotivo per i fan dell’Arrowverse e dell’era CW. Una reunion che, pur lontana dal contesto supereroistico, riaccende il legame con una delle serie più amate degli anni Duemila.

Redazione
Redazione
La redazione di Cinefilos.it è formata da un gruppo variegato di appassionati di cinema. Tra studenti, critici, giornalisti e aspiranti scrittori, il nostro gruppo cresce ogni giorno, per offrire ai lettori novità, curiosità e informazione sul mondo della settima arte.
ALTRE STORIE

