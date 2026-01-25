HomeCinema News2026

The Rip: perché il casting di Scott Adkins come fratello di Ben Affleck è la scelta più azzeccata del film Netflix

Di Redazione

-

The Rip - Soldi sporchi storia vera film
Matt Damon e Ben Affleck in The Rip - Soldi sporchi. Credits Netflix

Uno degli elementi più riusciti di The Rip, il nuovo action targato Netflix, è senza dubbio il casting di Scott Adkins nel ruolo del fratello del protagonista interpretato da Ben Affleck. Una scelta che funziona non solo a livello narrativo, ma anche come intelligente strizzata d’occhio a un tormentone che accompagna la carriera di Adkins da anni.

Da sempre considerato un erede dei grandi action hero anni ’80 e ’90, Adkins è noto soprattutto per la saga Undisputed e per il memorabile ruolo di Killa Harkan in John Wick: Chapter 4. Negli ultimi anni ha alternato produzioni indipendenti e blockbuster, apparendo anche in titoli come Day Shift e Doctor Strange. The Rip lo vede finalmente al fianco di una star di primo piano in un ruolo che gioca apertamente con la sua immagine pubblica.

Scott Adkins e Ben Affleck: una somiglianza diventata leggenda

Scott Adkins in The Rip

Nel film, Adkins interpreta l’agente FBI Del Byrne, fratello del focoso JD (Affleck). La loro parentela non viene subito esplicitata, ma emerge in modo brutale durante una delle prime scene di interrogatorio, che sfocia rapidamente in uno scontro fisico. Quella che potrebbe sembrare una semplice gag visiva si trasforma però in un rapporto centrale per l’atto finale del film, dimostrando una sorprendente chimica tra i due attori.

La scelta di affiancare Affleck e Adkins non è casuale. Da anni pubblico e critica sottolineano la loro somiglianza fisica, diventata un vero running gag nella carriera di Adkins. Il riferimento più esplicito resta The Brothers Grimsby, dove il personaggio interpretato da Scott Adkins viene definito “l’Ucraino Ben Affleck”. Una battuta diventata così iconica da essere ripresa anche in Accident Man: Hitman’s Holiday.

Il legame tra i due va però oltre l’ironia. Adkins ha sfiorato più volte l’universo dei supereroi e, prima che Affleck venisse scelto come Bruce Wayne, aveva persino fatto un provino per Batman v Superman: Dawn of Justice. Un altro tassello di una curiosa traiettoria parallela che trova finalmente compimento in The Rip.

Alla luce di questo, il casting di Adkins come fratello di Affleck non è solo azzeccato: è il payoff perfetto di una battuta lunga quasi vent’anni. E dopo averli visti insieme, viene spontaneo pensare che un action-comedy interamente costruito su due fratelli litigiosi non sarebbe affatto una cattiva idea.

