Evil Dead Burn: il franchise guarda già avanti mentre cresce l’attesa per il nuovo capitolo horror

Il franchise di Evil Dead non ha mai smesso di esercitare un forte fascino sugli appassionati di horror sin dai tempi del cult diretto da Sam Raimi, ma negli ultimi anni ha vissuto una vera rinascita. Il successo critico e commerciale di Evil Dead Rise (2023) ha rilanciato con forza l’universo dei Deadites, aprendo la strada a una nuova fase creativa.

Questa estate toccherà a Evil Dead Burn, il nuovo capitolo diretto da Sébastien Vaniček (Infested), pronto a terrorizzare il pubblico con una nuova variazione sul mito del Necronomicon. Ma l’entusiasmo non si ferma qui: il futuro del franchise sembra già scritto.

Un nuovo film di Evil Dead è già in fase di casting

Secondo quanto riportato da Deadline, il film successivo a Evil Dead Burn è già entrato ufficialmente in fase di casting. Alla regia ci sarà Francis Galluppi, autore di The Last Stop in Yuma County, e sono già stati confermati sette nuovi interpreti, tutti volti inediti per il franchise.

Una mossa che lascia intuire un altissimo livello di fiducia da parte di New Line Cinema, Sony e Warner Bros. nella qualità di Evil Dead Burn. Non è comune che uno studio pianifichi con tanto anticipo un nuovo capitolo, soprattutto per un franchise horror tradizionalmente a budget contenuto. Eppure, proprio i risultati degli ultimi film dimostrano come Evil Dead sia riuscito a evolversi, abbandonando in parte il tono grottesco delle origini per abbracciare un horror più cupo, diretto e viscerale.

Un altro elemento chiave è la struttura stessa della saga: Evil Dead non è mai stata davvero vincolata a una continuità rigida. Ogni film propone nuovi protagonisti, nuovi contesti e un diverso “Libro dei Morti”, lasciando ampia libertà creativa ai registi coinvolti. Questo approccio rende possibile lo sviluppo parallelo di più progetti e rafforza l’idea di un universo horror in continua espansione.

Se l’annuncio del prossimo film è già realtà, il messaggio è chiaro: Evil Dead Burn non è solo un nuovo capitolo, ma il tassello centrale di una fase estremamente ambiziosa per uno dei franchise horror più iconici di sempre.