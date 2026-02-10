HomeCinema News2026

Highlander: foto dal set rivelano Dave Bautista nei panni di Kurgan

Di Gianmaria Cataldo

-

Seguici su Google News
Dave Bautista
Foto di Luigi de Pompeis © Cinefilos.it

Sono state pubblicate altre foto dal set di Highlander (si possono vedere qui e qui), che questa volta ci rivelano per la prima volta Dave Bautista, star di Guardiani della Galassia, nei panni del malvagio Kurgan. Il wrestler professionista diventato attore sembra adeguatamente formidabile e più che all’altezza di confrontarsi con il Connor MacLeod interpretato da Henry Cavill.

Kurgan, interpretato da Clancy Brown nel film del 1984, è nato in quella che oggi è la Russia, sulla costa del Mar Caspio. La sua tribù, parte della cultura Kurgan, era famosa per la sua crudeltà, nota per “gettare i bambini in fosse piene di cani affamati e guardarli lottare per il cibo” per divertimento. Dopo il primo scontro con MacLeod nel 1500, nasce una faida secolare con il suo potente compagno immortale, in cui Kurgan insegue senza pietà il suo nemico per centinaia di anni fino alla battaglia finale.

Il primo film di Highlander seguiva infatti MacLeod e The Kurgan in una lotta all’ultimo sangue per assorbire i poteri l’uno dell’altro. La premessa dell’intera saga è che, alla fine, può esserci “solo uno”, e ci aspettiamo che sia così anche in questo reboot. Entrambi gli attori sembrano un po’ malconci in queste foto, e Kurgan indossa un abito da prete. Per ora possiamo solo immaginare cosa stia succedendo, ma qualcosa ci dice che non sono dell’umore giusto per allearsi.

Il cast di Highlander

Nel film Highlander, Jeremy Irons interpreta il malvagio leader dei Watchers, ma nel film di Cavill ci sarà un’altra reunion del DCEU. Il protagonista di L’uomo d’acciaio si riunirà con Russell Crowe, che ha interpretato Jor-El, il padre di Superman, nel film del 2013.

Crowe interpreterà Juan Sánchez-Villalobos Ramírez, una figura mentore per Connor MacLeod di Cavill. Chad Stahelski è invece alla regia di Highlander, basato su una sceneggiatura di Kerry Williamson e Mike Finch. Il cast sta anche mettendo in scena una reunion del Marvel Cinematic Universe tra Dave Bautista e Karen Gillan di Guardiani della Galassia, che hanno interpretato rispettivamente Drax e Nebula nella trilogia di supereroi di James Gunn.

Drew McIntyre, lottatore della WWE, è invece stato scelto per interpretare Angus MacLeod, il fratello di Connor. Anche Siobhán Cullen, Jun Jong-seo, Nassim Lyes e Kevin McKidd hanno ottenuto un ruolo in Highlander, insieme a Marisa Abela e Djimon Hounsou.

GUARDA ANCHE: Henry Cavill condivide il first look di Highlander!

Articolo precedente
Il punteggio di Rotten Tomatoes di A Knight Of The Seven Kingdoms cambia radicalmente dopo lo straordinario episodio 4
Articolo successivo
James Gunn condivide un artwork di Swamp Thing, il film di James Mangold sta andando avanti?
Gianmaria Cataldo
Gianmaria Cataldo
Laureato con lode in Storia e Critica del Cinema alla Sapienza e iscritto all’Ordine dei Giornalisti del Lazio come giornalista pubblicista. Dal 2018 collabora con Cinefilos.it, assumendo nel 2023 il ruolo di Caporedattore. È autore di saggi critici sul cinema pubblicati dalla casa editrice Bakemono Lab.
- Pubblicità -

ALTRE STORIE

- Pubblicità -

Copyright Immagini e Contenuti 2008-2024 Cinefilos.it e/o delle rispettive fonti citate negli articoli. E' esplicitamente vietata ogni copia e/o riproduzione anche parziale dei contenuti del sito, senza un'esplicita autorizzazione della Redazione.
Tutti i diritti sono riservati.
Cinefilos.it e' Testata Giornalistica Reg. n. 293 del 19/10/2012 del Registro della Stampa Tribunale di Roma. Contatta la Redazione. Tutti i marchi, loghi, sigle, brand, le immagini e Trade Mark riportati nel sito e non esplicitamente appartenenti a Cinefilos.it sono di proprietà dei rispettivi proprietari. L’utilizzo delle immagini segue le norme del fair use, per qualsiasi problema vi preghiamo di contattarci e verranno rimosse. E’ vietata la riproduzione, anche parziale, di immagini, testi, pagine e di ogni componente presente nel sito. Per le immagini utilizzate sul sito citiamo solitamente le fonti, nel caso i rispettivi proprietari ne desiderassero la rimozione invitiamo a contattarci: [email protected]


© Cinefilos.it | All rights reserved