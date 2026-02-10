Highlander: foto dal set rivelano Dave Bautista nei panni di Kurgan

Sono state pubblicate altre foto dal set di Highlander (si possono vedere qui e qui), che questa volta ci rivelano per la prima volta Dave Bautista, star di Guardiani della Galassia, nei panni del malvagio Kurgan. Il wrestler professionista diventato attore sembra adeguatamente formidabile e più che all’altezza di confrontarsi con il Connor MacLeod interpretato da Henry Cavill.

Kurgan, interpretato da Clancy Brown nel film del 1984, è nato in quella che oggi è la Russia, sulla costa del Mar Caspio. La sua tribù, parte della cultura Kurgan, era famosa per la sua crudeltà, nota per “gettare i bambini in fosse piene di cani affamati e guardarli lottare per il cibo” per divertimento. Dopo il primo scontro con MacLeod nel 1500, nasce una faida secolare con il suo potente compagno immortale, in cui Kurgan insegue senza pietà il suo nemico per centinaia di anni fino alla battaglia finale.

Il primo film di Highlander seguiva infatti MacLeod e The Kurgan in una lotta all’ultimo sangue per assorbire i poteri l’uno dell’altro. La premessa dell’intera saga è che, alla fine, può esserci “solo uno”, e ci aspettiamo che sia così anche in questo reboot. Entrambi gli attori sembrano un po’ malconci in queste foto, e Kurgan indossa un abito da prete. Per ora possiamo solo immaginare cosa stia succedendo, ma qualcosa ci dice che non sono dell’umore giusto per allearsi.

Il cast di Highlander

Nel film Highlander, Jeremy Irons interpreta il malvagio leader dei Watchers, ma nel film di Cavill ci sarà un’altra reunion del DCEU. Il protagonista di L’uomo d’acciaio si riunirà con Russell Crowe, che ha interpretato Jor-El, il padre di Superman, nel film del 2013.

Crowe interpreterà Juan Sánchez-Villalobos Ramírez, una figura mentore per Connor MacLeod di Cavill. Chad Stahelski è invece alla regia di Highlander, basato su una sceneggiatura di Kerry Williamson e Mike Finch. Il cast sta anche mettendo in scena una reunion del Marvel Cinematic Universe tra Dave Bautista e Karen Gillan di Guardiani della Galassia, che hanno interpretato rispettivamente Drax e Nebula nella trilogia di supereroi di James Gunn.

Drew McIntyre, lottatore della WWE, è invece stato scelto per interpretare Angus MacLeod, il fratello di Connor. Anche Siobhán Cullen, Jun Jong-seo, Nassim Lyes e Kevin McKidd hanno ottenuto un ruolo in Highlander, insieme a Marisa Abela e Djimon Hounsou.

