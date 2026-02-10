HomeSerie TvNews

God of War: Callum Vinson interpreterà Atreus nella serie Prime Video

Di Gianmaria Cataldo

-

God of War

God of War ha trovato il suo Atreus. Callum Vinson (Chucky, Long Bright River) è stato scelto per interpretare Atreus, il figlio di 10 anni di Kratos (Ryan Hurst), nella serie Prime Video tratta dal videogioco PlayStation ispirato alla mitologia antica, prodotta da Sony Pictures Television e Amazon MGM Studios.

Atreus è cresciuto in una remota capanna nella foresta, isolato dal resto del mondo e allevato quasi esclusivamente dalla madre Faye. È un abile arciere, ha un’affinità con gli animali ed è intensamente curioso di sapere cosa si trova oltre i confini della sua casa nella foresta. Dopo la morte della madre, Atreus rimane con un padre freddo e distante che conosce a malapena e che a sua volta sa poco di lui. Ciononostante, Atreus desidera ardentemente l’approvazione di suo padre ed è disposto a tutto pur di dimostrare di essere abbastanza forte da sopravvivere in un mondo duro e pericoloso.

Dallo scrittore, showrunner e produttore esecutivo Ronald D. Moore (Outlander, For All Mankind), God of War segue padre e figlio Kratos e Atreus mentre intraprendono un viaggio per spargere le ceneri della moglie e madre, Faye. Attraverso le loro avventure, Kratos cerca di insegnare a suo figlio a essere un dio migliore, mentre Atreus cerca di insegnare a suo padre come essere un essere umano migliore. La serie ha ricevuto un ordine per due stagioni, con la pre-produzione in corso a Vancouver.

Oltre a Ryan Hurst (che interpreta Kratos), Vinson si unisce ai già annunciati Max Parker nel ruolo di Heimdall, Teresa Palmer nel ruolo di Sif, Ólafur Darri Ólafsson nel ruolo di Thor, Mandy Patinkin nel ruolo di Odino, Alastair Duncan nel ruolo di Mimir, Jeff Gulka nel ruolo di Sindri e Danny Woodburn nel ruolo di Brok.

God of War segna il terzo progetto di Vinson con Sony Pictures Television. È nel cast della terza stagione di The Night Agent di Netflix e in precedenza ha recitato in Long Bright River di Peacock. Vinson ha poi recentemente concluso la sua quarta serie come protagonista nel ruolo di Jason Vorhees nel prequel di Venerdì 13, Crystal Lake per Peacock. Ha interpretato il ruolo fisso di Henry Collins nella terza stagione di Chucky su Syfy/Peacock e il ruolo di Tom nel film Coup!

