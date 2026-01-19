HomeSerie TvNews

A Knight of the Seven Kingdoms: il trailer "This Season On" svela il tono del nuovo prequel di Game of Thrones

A Knight of the Seven Kingdoms

Il mondo di Westeros è pronto ad espandersi ancora. HBO ha pubblicato il trailer “This Season On” di A Knight of the Seven Kingdoms, nuovo prequel ambientato nell’universo di Game of Thrones, offrendo finalmente un primo sguardo più concreto sul tono, l’atmosfera e la direzione narrativa della serie. Dopo House of the Dragon, il franchise torna a esplorare il passato dei Sette Regni con un progetto molto diverso per scala e sensibilità.

Basata sulle novelle di George R.R. Martin note come Dunk and Egg, la serie si colloca circa un secolo prima degli eventi di Game of Thrones, seguendo le vicende di Ser Duncan l’Alto e del suo giovane scudiero Egg, destinato a diventare Aegon V Targaryen. Il trailer non punta su grandi battaglie o draghi, ma su un approccio più intimo, cavalleresco e avventuroso, segnando una chiara cesura rispetto alle recenti incarnazioni del franchise.

Un prequel più intimo e avventuroso per il mondo di Westeros

Il filmato “This Season On” mostra un Westeros meno dominato dalla politica spietata delle grandi casate e più vicino al mito del cavaliere errante. Tornei, viaggi, incontri fortuiti e un senso di scoperta emergono come elementi centrali, suggerendo una narrazione più lineare e umana, pur restando ancorata alle tensioni sociali e morali tipiche dell’universo creato da Martin.

Dal punto di vista visivo, A Knight of the Seven Kingdoms sembra privilegiare un’estetica più sobria e luminosa rispetto al passato, con costumi e scenografie che richiamano un’epoca di transizione: i Targaryen sono ancora sul Trono di Spade, ma il loro potere non è più assoluto. Il trailer suggerisce anche una maggiore attenzione al rapporto tra i due protagonisti, cuore emotivo del racconto, costruito su lealtà, crescita e confronto generazionale.

HBO punta così a differenziare ulteriormente il brand, evitando la ripetizione dei meccanismi narrativi di Game of Thrones e House of the Dragon. Non una storia di grandi guerre civili, ma un racconto di formazione ambientato in un mondo che sta lentamente cambiando, dove l’ideale cavalleresco è già messo alla prova dalla realtà.

Al momento, la rete non ha ancora comunicato una data di uscita precisa, ma il trailer conferma che A Knight of the Seven Kingdoms è uno dei titoli chiave della prossima stagione televisiva HBO. Un progetto che potrebbe conquistare sia i fan storici, sia chi cerca un punto d’ingresso più accessibile nell’universo di Westeros.

