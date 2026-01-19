HomeCinema News2026

James Gunn smentisce i rumor sul casting di Batman e Wonder Woman per Superman: Man of Tomorrow

Di Redazione

-

James Gunn 2023
Il regista statunitense James Gunn arriva alla premiere di Los Angeles della Warner Bros. 'The Flash' tenutasi al TCL Chinese Theatre IMAX il 12 giugno 2023 a Hollywood, Los Angeles, California, Stati Uniti. — Foto di imagepressagency - DepositPhotos

Dopo il buon riscontro ottenuto da Superman, primo tassello cinematografico del nuovo DC Universe, i fan attendono con impazienza l’arrivo degli altri due pilastri della Trinità DC: Batman e Wonder Woman. Tuttavia, nelle ultime ore, a spegnere le aspettative su un loro imminente debutto è intervenuto direttamente James Gunn, che ha chiarito la situazione sul casting di Superman: Man of Tomorrow, sequel già annunciato e molto discusso.

Negli ultimi giorni, infatti, diversi rumor sostenevano che attori e attrici stessero già sostenendo provini per interpretare il Cavaliere Oscuro e l’Amazzone nel nuovo film. A seguito di una domanda diretta da parte di un fan, Gunn ha risposto senza mezzi termini su Threads: «Tutti questi rumor sulle audizioni per Batman e Wonder Woman sono falsi». Una dichiarazione netta, che chiude – almeno per ora – ogni speculazione su una loro apparizione nel sequel.

Il casting di Man of Tomorrow e il futuro della Trinità DC

Gunn ha inoltre ridimensionato le voci su un presunto grande annuncio di casting in arrivo, spiegando che la vera novità già comunicata riguarda Brainiac, personaggio chiave del nuovo corso DC. «La grande notizia era Brainiac. Molti altri ruoli importanti riguardano personaggi che il pubblico ha già incontrato. I ruoli più piccoli, invece, sono in fase di casting ora», ha chiarito il regista.

Secondo Gunn, l’origine dei rumor potrebbe derivare dal fatto che la produzione sta effettivamente cercando un’attrice per un ruolo femminile in Man of Tomorrow. «Stiamo attualmente facendo casting per un personaggio femminile. Il mio unico pensiero è che alcuni scoopers abbiano ipotizzato si trattasse di Wonder Woman», ha aggiunto. Tra le ipotesi circolate online figurano nomi come Starfire, Big Barda o Jenny Sparks, figure legate a futuri progetti del DCU ma non necessariamente alla Trinità.

Sul fronte dei desideri dei fan, le suggestioni non mancano. Per Batman si sono fatti i nomi di Jonathan Bailey, Brandon Sklenar e persino Tom Welling, storico volto di Smallville. Per Wonder Woman, invece, restano popolari Alexandra Daddario e Melissa Barrera, spesso citate nei fan casting online.

Già in passato Gunn aveva affrontato il tema, parlando dell’esistenza di Wonder Woman nel nuovo universo narrativo: «Esisterà, prima o poi», aveva dichiarato, aggiungendo però di non sapere se il personaggio sia già attivo nella linea temporale attuale. Una cautela che contrasta con l’approccio adottato per Batman, attorno al quale il DCU si sta strutturando con maggiore chiarezza.

Tra i progetti confermati figurano The Brave and the Bold, film canonico che introdurrà Bruce Wayne insieme al figlio Damian nei panni di Robin, e Dynamic Duo, lungometraggio animato in stop-motion dedicato a Dick Grayson e Jason Todd, dalla canonicità ancora incerta.

In definitiva, se l’aggiornamento può sembrare deludente per chi sperava in annunci imminenti, il messaggio di Gunn resta chiaro: Batman e Wonder Woman arriveranno nel DC Universe. Non è una questione di se, ma semplicemente di quando.

