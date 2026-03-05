Lanterns: il trailer della serie DC nasconde un importante collegamento con Superman

Il primo teaser trailer di Lanterns è finalmente arrivato, offrendo ai fan un primo sguardo alla nuova serie del DC Universe che porterà sullo schermo due delle più celebri Lanterne Verdi: Hal Jordan e John Stewart. Il progetto, sviluppato all’interno del nuovo universo condiviso guidato da James Gunn e Peter Safran, promette un tono più realistico e investigativo rispetto alle precedenti incarnazioni dei personaggi.

Nel trailer vediamo Kyle Chandler nei panni di Hal Jordan e Aaron Pierre in quelli di John Stewart, coinvolti in un misterioso caso sulla Terra che li porterà a indagare su un omicidio nel cuore degli Stati Uniti. Tuttavia, osservando attentamente il teaser emerge un dettaglio curioso: la serie sembra nascondere un collegamento diretto con Superman.

Questo legame riguarda un altro membro del Corpo delle Lanterne Verdi già introdotto nel nuovo DCU: Guy Gardner, interpretato da Nathan Fillion. Nonostante il personaggio sia stato confermato all’interno della serie, nel primo trailer non appare nemmeno per un istante.

Il mistero dell’assenza di Guy Gardner nel trailer

Nel nuovo universo DC, Guy Gardner ha già fatto il suo debutto cinematografico proprio in Superman, dove compare come membro della Justice Gang, una squadra di supereroi finanziata dalla LordTech guidata da Maxwell Lord. Il personaggio è apparso successivamente anche in un cameo nella seconda stagione di Peacemaker, contribuendo al reclutamento di nuovi eroi insieme a Hawkgirl.

Considerando che Gardner è una Lanterna Verde attiva e pubblica sulla Terra, la sua totale assenza dal trailer di Lanterns ha sollevato diverse domande tra i fan del DC Universe. Nel teaser, infatti, Hal Jordan arriva persino ad affermare che John Stewart è l’unica Lanterna Verde umana, mentre tutte le altre sono aliene — un’affermazione che sembrerebbe contraddire l’esistenza stessa di Guy Gardner.

Una delle spiegazioni più plausibili è legata alla collocazione temporale della serie. È possibile che Lanterns sia ambientata prima degli eventi di Superman, quando Guy Gardner non aveva ancora ricevuto il suo anello del potere. Un’altra teoria suggerisce invece che Hal Jordan trascorra gran parte del suo tempo fuori dalla Terra, e quindi potrebbe non essere a conoscenza della presenza di un’altra Lanterna Verde umana attiva a Metropolis.

Esiste poi anche un’interpretazione più ironica suggerita dallo stesso Nathan Fillion. L’attore ha infatti descritto il suo Guy Gardner come “costantemente uno str***o ovunque vada”, lasciando intendere che il personaggio potrebbe non essere particolarmente apprezzato dagli altri membri del Corpo delle Lanterne Verdi.

Un’ipotesi più oscura, invece, suggerisce che Gardner possa essere coinvolto direttamente nel mistero centrale della serie. Alcuni fan ritengono infatti possibile che il personaggio venga ucciso all’inizio della storia, diventando il catalizzatore dell’indagine condotta da Hal Jordan e John Stewart.

Per ora si tratta solo di speculazioni, ma la scelta di non mostrare Guy Gardner nel primo trailer appare chiaramente intenzionale. Questo dettaglio potrebbe nascondere un elemento chiave della trama che verrà rivelato soltanto con l’uscita della serie.

La nuova serie Lanterns debutterà nell’agosto 2026 sulla piattaforma HBO Max, segnando uno dei capitoli più importanti della fase iniziale del nuovo DC Universe sviluppato da DC Studios.