Adolescence – Stagione 2: l’aggiornamento rivela lo stato della serie di successo Netflix

Dopo l’enorme successo della prima stagione di Adolescence su Netflix, il futuro della serie drammatica riceve un nuovo aggiornamento. Il mondo è stato conquistato da una delle serie più discusse di sempre su Netflix quando la serie TV Adolescence ha debuttato sulla piattaforma, affrontando uno dei temi più delicati della cultura attuale, ovvero l’omicidio di una compagna di classe, Katie Leonard, da parte di un giovane adolescente.

Durante un’apparizione al Content London (tramite Deadline), il regista di Adolescence Philip Barantini ha espresso la sua opinione sulla possibilità di un seguito della serie. Tuttavia, pur sperando di lavorare nuovamente con la stessa troupe, Barantini ha dichiarato quanto segue riguardo a un potenziale sequel:

Per me, si tratta in definitiva di lavorare con persone valide, persone simpatiche. Non ci sarà un sequel, ma noi come collettivo vogliamo continuare a lavorare insieme su più progetti. Abbiamo catturato un momento magico in termini di come l’abbiamo girato, ma anche per la portata che abbiamo avuto. Ciò non significa che ogni progetto futuro non possa avere lo stesso spirito.

I quattro episodi di Adolescence affrontano l’arresto di Jamie Miller, dopo che ha ucciso Katie, con la sua famiglia e le autorità che cercano di capire perché le ha tolto la vita, mentre la serie britannica esplora i temi pesanti della cultura incel e della manosphere. Mentre la prima stagione di Adolescence si è conclusa con Jamie in attesa del processo, i Miller devono adattarsi alla loro nuova difficile realtà.

In teoria, la seconda stagione di Adolescence potrebbe raccontare il processo, descrivendo come il sistema giudiziario tratta i giovani assassini, dato che Jamie ha rivelato nell’episodio 4 di aver deciso di dichiararsi colpevole. Potrebbe anche esserci un sequel incentrato su un caso completamente nuovo. Stephen Graham, co-creatore della serie e interprete del padre di Jamie, Eddie, ha parlato delle possibilità in un’intervista con Variety il 27 maggio 2025, dove ha detto quanto segue:

“Forse, vediamo come vanno i numeri. Ma sì, c’è la possibilità di sviluppare un’altra storia”.

Oltre agli ottimi risultati ottenuti su Netflix, la serie Adolescence ha ricevuto anche molti riconoscimenti, in particolare Graham, Erin Doherty, che interpreta la dottoressa Briony Ariston nell’episodio 3, e Owen Cooper, che interpreta Jamie. Cooper, Graham e Doherty hanno vinto un Emmy per le loro rispettive interpretazioni.

La stagione 1 di Adolescence è disponibile in streaming su Netflix.