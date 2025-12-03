HomeSerie TvNews

Adolescence – Stagione 2: l’aggiornamento rivela lo stato della serie di successo Netflix

Di Redazione

-

Seguici su Google News
Adolescence

Dopo l’enorme successo della prima stagione di Adolescence su Netflix, il futuro della serie drammatica riceve un nuovo aggiornamento. Il mondo è stato conquistato da una delle serie più discusse di sempre su Netflix quando la serie TV Adolescence ha debuttato sulla piattaforma, affrontando uno dei temi più delicati della cultura attuale, ovvero l’omicidio di una compagna di classe, Katie Leonard, da parte di un giovane adolescente.

Durante un’apparizione al Content London (tramite Deadline), il regista di Adolescence Philip Barantini ha espresso la sua opinione sulla possibilità di un seguito della serie. Tuttavia, pur sperando di lavorare nuovamente con la stessa troupe, Barantini ha dichiarato quanto segue riguardo a un potenziale sequel:

Per me, si tratta in definitiva di lavorare con persone valide, persone simpatiche. Non ci sarà un sequel, ma noi come collettivo vogliamo continuare a lavorare insieme su più progetti. Abbiamo catturato un momento magico in termini di come l’abbiamo girato, ma anche per la portata che abbiamo avuto. Ciò non significa che ogni progetto futuro non possa avere lo stesso spirito.

I quattro episodi di Adolescence affrontano l’arresto di Jamie Miller, dopo che ha ucciso Katie, con la sua famiglia e le autorità che cercano di capire perché le ha tolto la vita, mentre la serie britannica esplora i temi pesanti della cultura incel e della manosphere. Mentre la prima stagione di Adolescence si è conclusa con Jamie in attesa del processo, i Miller devono adattarsi alla loro nuova difficile realtà.

In teoria, la seconda stagione di Adolescence potrebbe raccontare il processo, descrivendo come il sistema giudiziario tratta i giovani assassini, dato che Jamie ha rivelato nell’episodio 4 di aver deciso di dichiararsi colpevole. Potrebbe anche esserci un sequel incentrato su un caso completamente nuovo. Stephen Graham, co-creatore della serie e interprete del padre di Jamie, Eddie, ha parlato delle possibilità in un’intervista con Variety il 27 maggio 2025, dove ha detto quanto segue:

“Forse, vediamo come vanno i numeri. Ma sì, c’è la possibilità di sviluppare un’altra storia”.

Oltre agli ottimi risultati ottenuti su Netflix, la serie Adolescence ha ricevuto anche molti riconoscimenti, in particolare Graham, Erin Doherty, che interpreta la dottoressa Briony Ariston nell’episodio 3, e Owen Cooper, che interpreta Jamie. Cooper, Graham e Doherty hanno vinto un Emmy per le loro rispettive interpretazioni.

La stagione 1 di Adolescence è disponibile in streaming su Netflix.

Articolo precedente
Una Ballena – Creature dal profondo: intervista al regista Pablo Hernando – #NoirFest2025
Articolo successivo
Emily in Paris – Stagione 5: il trailer ufficiale anticipa il nuovo capitolo della serie Netflix
Redazione
Redazione
La redazione di Cinefilos.it è formata da un gruppo variegato di appassionati di cinema. Tra studenti, critici, giornalisti e aspiranti scrittori, il nostro gruppo cresce ogni giorno, per offrire ai lettori novità, curiosità e informazione sul mondo della settima arte.
- Pubblicità -

ALTRE STORIE

- Pubblicità -

Copyright Immagini e Contenuti 2008-2024 Cinefilos.it e/o delle rispettive fonti citate negli articoli. E' esplicitamente vietata ogni copia e/o riproduzione anche parziale dei contenuti del sito, senza un'esplicita autorizzazione della Redazione.
Tutti i diritti sono riservati.
Cinefilos.it e' Testata Giornalistica Reg. n. 293 del 19/10/2012 del Registro della Stampa Tribunale di Roma. Contatta la Redazione. Tutti i marchi, loghi, sigle, brand, le immagini e Trade Mark riportati nel sito e non esplicitamente appartenenti a Cinefilos.it sono di proprietà dei rispettivi proprietari. L’utilizzo delle immagini segue le norme del fair use, per qualsiasi problema vi preghiamo di contattarci e verranno rimosse. E’ vietata la riproduzione, anche parziale, di immagini, testi, pagine e di ogni componente presente nel sito. Per le immagini utilizzate sul sito citiamo solitamente le fonti, nel caso i rispettivi proprietari ne desiderassero la rimozione invitiamo a contattarci: [email protected]


© Cinefilos.it | All rights reserved