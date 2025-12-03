Sarah Paulson rivela il vero motivo per cui ha lasciato American Horror Story dopo la decima stagione

Sarah Paulson ha rivelato il vero motivo per cui ha lasciato American Horror Story dopo la decima stagione, spiegando perché non è più apparsa da allora. Paulson ha iniziato a recitare nella serie antologica horror nella prima stagione nel ruolo di Billie Dean Howard. La sua ultima apparizione è stata nel cast di American Horror Story: Double Feature, interpretando Karen in Red Tide e Mamie Eisenhower in Death Valley.

In un’intervista a Variety, Paulson ha spiegato di non essere più apparsa in American Horror Story dalla decima stagione perché aveva bisogno di una pausa dalla serie. L’attrice ha spiegato in particolare come gli orrori fittizi che ha vissuto durante la sua permanenza nello show abbiano reso difficile al suo corpo distinguere “tra il reale e l’immaginario”. Ecco cosa ha detto Paulson:

C’è un fenomeno di cui ho parlato con altri attori che è davvero difficile da descrivere a meno che non si corra nei boschi simulando il terrore per sei mesi all’anno, ogni anno. Il tuo corpo non conosce la differenza tra il reale e l’immaginario, almeno non nel modo in cui lavoro io. Se sono terrorizzata, iperventilo e scappo da qualcosa, allora sto davvero vivendo quella situazione.

L’esperienza di Paulson in American Horror Story è iniziata con un ruolo ricorrente in Murder House. Dopo la sua performance nella stagione di debutto, ha avuto un ruolo principale in tutte le stagioni successive fino alla stagione 10, ad eccezione della stagione 9. Questo ha incluso la ripresa di ruoli passati, come Billie e Lana Winters in Asylum, interpretando allo stesso tempo altri personaggi principali.

Paulson è al primo posto ex aequo come attrice che è apparsa nel maggior numero di stagioni di American Horror Story. Il suo contendente è Evan Peters, che è apparso in tutte le stagioni in cui ha recitato lei. Data la sua longevità nella serie e i numerosi ruoli che ha interpretato, il prezzo che ha pagato rende sensata la sua pausa dalla serie.

Ma non è una pausa che durerà per sempre. Tornerà per un ruolo non ancora rivelato nella American Horror Story – stagione 13, che debutterà il 31 ottobre 2026 su FX. Altri membri del cast che torneranno sono Evan Peters, Jessica Lange, Emma Roberts, Kathy Bates, Angela Bassett, Billie Lourde, Leslie Grossman e Gabourey Sidibe, insieme al debutto di Ariana Grande nella serie.

Dopo essere apparsa per l’ultima volta nella serie nel 2021, sembra che Paulson sia pronta a tornare. Tuttavia, la sua dichiarazione chiarisce che tornare più volte per lo stesso tipo di progetto a tema horror non fa bene alla sua salute mentale. Le permette anche di dedicarsi ad altri progetti, come il film Hold Your Breath e la serie TV The Bear.

Il terrore di cui parla rende chiaro che probabilmente non apparirà nelle stagioni consecutive di American Horror Story, se la serie dovesse continuare oltre la stagione 13. Anche così, non si può negare l’impatto che ha avuto sulla serie, rendendola un punto fermo della sua carriera e rendendola una presenza protagonista per la maggior parte delle sue storie.