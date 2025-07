Ahsoka – Stagione 2: Hayden Christensen avrà un ruolo più importante come Anakin Skywalker

Dopo che le voci secondo cui sarebbe apparso come Fantasma della Forza nella trilogia sequel di Star Wars non si sono concretizzate, Hayden Christensen ha comunque fatto il suo tanto atteso ritorno nella saga nei panni di Anakin Skywalker/Darth Vader in Obi-Wan Kenobi. L’attore, che è nel tempo diventato una figura amata dai fan di Star Wars, ha poi ripreso il ruolo in Ahsoka sia come Fantasma della Forza che come ologramma. Il finale della prima stagione si è poi concluso preparando il terreno per un ruolo molto più importante di Anakin su Peridia, quando la serie tornerà con la seconda stagione.

Attualmente è in corso la lavorazione della seconda serie di episodi di Ahsoka e, come abbiamo riportato da Comicbookmovie, un paio di apparizioni cancellate alle convention hanno convinto i fan che Christensen avrà molto più da fare nello show, quando questo tornerà su Disney+ il prossimo anno. Tutto è iniziato quando Spacecon San Antonio ha scritto sui social media: “Abbiamo cercato di far tornare Hayden Christensen per apparire con l’Imperatore ‘Ian McDiarmid’… ma Hayden sta ancora girando la prossima stagione di Ahsoka e non può impegnarsi”.

Successivamente, Comic Con Manchester ha dichiarato che l’attore ha dovuto cancellare la sua apparizione per loro a luglio a causa delle “riprese notturne”. Come suggerito dal finale, scommetteremmo che Anakin guiderà Ahsoka Tano e Sabine Wren nel loro viaggio attraverso Peridea come Fantasma della Forza (i fan di The Clone Wars sapranno che è anche strettamente legato agli dei di Mortis). Solo il tempo dirà quanto di Anakin – o Vader – di Christensen vedremo nella seconda stagione di Ahsoka, ma sembra probabile che l’attore avrà un ruolo più importante.

LEGGI ANCHE: Ahsoka – Stagione 2: trama, aggiornamenti e tutto quello che sappiamo