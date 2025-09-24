Alien: Pianeta Terra, Noah Hawley anticipa i piani per la stagione 2

Il creatore di Alien: Pianeta Terra (qui la nostra recensione), Noah Hawley, ha fornito alcuni aggiornamenti sulla seconda stagione dopo il finale della prima, accennando al potenziale futuro della serie TV. La storia della prima stagione di Alien: Pianeta Terra è giunta al termine, offrendo sia una conclusione che alcuni fili conduttori per la trama unica del prequel. Ha anche esplorato le sue varie creature, collegandole a temi riguardanti l’umanità.

Nelle interviste con Grant Hermanns e Graeme Guttmann di ScreenRant per il finale della prima stagione, Hawley ha discusso della possibilità che Alien: Pianeta Terra – Stagione 2 venga realizzata. Il creatore della serie ha spiegato come i dati di ascolto vengano presi in considerazione per il potenziale rinnovo dello show e come questi determineranno la possibilità di continuare la storia.

“Stiamo parlando del futuro della serie e FX sta facendo il suo dovere. Si assicurano di capire bene quali siano i dati di ascolto. E in un certo senso, è più il punto in cui si finisce che quello in cui si è partiti a determinare l’interesse per una seconda stagione. Quindi, la prossima settimana andrà in onda l’ultimo episodio e io ho fatto la mia parte dal punto di vista creativo, pensando davvero a dove vorrei portare la serie in futuro“.

“Certamente, non voglio che la serie rimanga fuori onda più a lungo del necessario. Quindi c’è una certa urgenza di andare avanti il più rapidamente possibile. Ma alla fine la decisione spetta alla Disney, quindi sono curioso di vedere cosa faranno. Ci sono ancora tante grandi canzoni hard rock da suonare”, ha concluso il regista.

Cosa significano i piani per la seconda stagione di Alien: Pianeta Terra

Sembra che ci siano già dei piani su dove porterà la storia la seconda stagione di Alien: Pianeta Terra, anche se al momento della stesura di questo articolo la serie non è stata ancora ufficialmente rinnovata. Prima dell’uscita della serie, Hawley aveva confermato che la serie sarebbe durata più stagioni. La storia del primo contatto della Terra con gli Xenomorfi è solo l’inizio.

Sebbene ci siano molti personaggi che non saranno presenti nel futuro della storia, questi primi otto episodi hanno offerto una solida base su cui costruire una narrazione più ampia. Grazie ai numerosi concetti intriganti introdotti, dall’abilità di Wendy di controllare uno Xenomorfo alle origini dell’Ocellus, ci sono molte idee interessanti per continuare.

Dato che le recensioni di Alien: Pianeta Terra sono state positive, è un buon segno che la serie tornerà come previsto. La serie ha molte idee che non sono state ancora esplorate appieno, con gli Xenomorfi che sono solo la punta dell’iceberg. Considerando l’introduzione di nuovi concetti da parte di Hawley, una visione più ampia del mondo della serie TV è pronta per una narrazione unica.

