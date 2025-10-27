All Her Fault, trailer e immagini della serie Sky che segna il ritorno di Sarah Snook

Dall’omonimo bestseller dell’autrice pluripremiata Andrea Mara, All Her Fault – di cui viene rilasciato oggi il trailer ufficiale – è la nuova serie Sky Exclusive che segna il ritorno sul piccolo schermo della vincitrice di un Emmy e di due Golden Globe Awards Sarah Snook (Succession), qui protagonista e produttrice del progetto. La serie, un thriller psicologico in otto episodi, è in arrivo in esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW dal 23 novembre. Co-protagonisti Dakota Fanning (The Watcher, Ripley) e Jake Lacy (The White Lotus).

Il romanzo da cui è tratta la serie, bestseller nel Regno Unito e ancora inedito in Italia, ha conquistato pubblico e critica per la sua capacità di tenere il lettore con il fiato sospeso, intrecciando tensione, colpi di scena e profondi risvolti emotivi.

Prodotta da Carnival (The Day of the Jackal, Downton Abbey), All Her Fault vede dietro le quinte un team tutto al femminile: la scrittrice Andrea Mara, la creatrice Megan Gallagher (Wolf, Suspicion), la regista Minkie Spiro (Il problema dei 3 corpi, Downton Abbey) e la stessa Sarah Snook alla produzione.

La trama di All Her Fault

Marissa Irvine è andata a prendere suo figlio Milo dopo un pomeriggio di gioco con un compagno della sua nuova scuola. Ma la donna che apre la porta non è una madre che lei conosce. Non è la tata. Non ha Milo con sé. In quel momento Marissa inizia a realizzare che suo figlio è scomparso. All Her Fault è un thriller psicologico mozzafiato che porta alla luce i segreti più profondi di una comunità, svelando strati di inganni e tradimenti nascosti dietro vite all’apparenza perfette.

La serie è scritta e creata da Megan Gallagher, produttrice esecutiva insieme a Nigel Marchant, Gareth Neame e Joanna Strevens per Carnival Films, insieme a Sarah Snook, Minkie Spiro, Christine Sacani e Jennifer Gabler Rawlings. Il cast principale include Sarah Snook, Jake Lacy, Dakota Fanning, Michael Peña, Sophia Lillis, Abby Elliott, Daniel Monks, Jay Ellis, Thomas Cocquerel, Duke McCloud e Kartiah Vergara. Nel cast ricorrente troviamo invece Johnny Carr, Linda Cooper e Melanie Vallejo. Gli episodi 1-4 sono diretti da Minkie Spiro, mentre gli episodi 5-8 portano la firma di Kate Dennis. La produzione è curata da Terry Gould.

