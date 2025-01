Amare da morire: trailer della commedia romantica  spagnola in arrivo su Apple TV+

Apple TV+ ha svelato il trailer di Amare da morire – precedentemente “Love You to Death” (“A muerte”) – la commedia romantica in lingua spagnola di Atresmedia TV, creata dal regista nominato al Premio Goya Dani de la Orden (“Casa en Flames”). La serie, interpretata da Verónica Echegui (“Origini segrete”) e Joan Amargós (“Show Yourself”), farà il suo debutto su Apple TV+ il 5 febbraio con i primi due episodi dei sette totali, seguiti da un nuovo episodio ogni mercoledì fino al 12 marzo.

Di cosa parla Amare da morire?

Amare da morire racconta la storia del cauto Raúl (Amargós), che si riavvicina a Marta (Echegui), spirito libero e appena rimasta incinta, dopo la diagnosi di cancro al cuore. I due riprendono un’amicizia iniziata durante l’infanzia e, in un rapporto unito dal destino, iniziano a mettere alla prova le loro convinzioni sull’amore. Può Marta, che ha paura di legarsi a qualcuno, innamorarsi? E Raúl può incontrare l’amore della sua vita?

Il cast comprende anche Paula Malia (“Valeria”), Cristian Valencia (“Barcelona Christmas Night”), Claudia Melo (“Love is Forever”), Roger Coma (“Grand Hotel”), Joan Solé (“Cardo”), Julián Villagrán (“The Snow Girl”) e David Bagés (“The Last Night at Tremore Beach”).

La serie è creata e diretta da Dani de la Orden, con Montse Garcia (”La Ruta“, “Alba”, “L’età della rabbia”), Ana Eiras (”Crazy About Her“) ed Elena Bort (“Ana Tramel. El juego”) come produttori esecutivi. La serie è una produzione di Atresmedia TV in collaborazione con Sábado Películas, DeAPlaneta e Playtime Movies.

Amare da morire si aggiunge all’ampia offerta di serie in lingua inglese e spagnola su Apple TV+, tra cui “Acapulco”, la pluripremiata commedia con il vincitore del SAG Award Eugenio Derbez; “Las Azules”, l’acclamato crime drama con la candidata all’Ariel Award Bárbara Mori; “Tierra de Mujeres – Intrecci di vite”, la serie interpretata e prodotta da Eva Longoria e ispirata all’omonimo bestseller di Sandra Barneda; “Familia de medianoche – Emergenze notturne”, il medical drama basato sul documentario “Familia de Medianoche”, creato per la televisione dai vincitori dell’Ariel Award Gibrán Portela e Julio Rojas; “Tú También lo Harías – Tacito accordo”, il nuovo avvincente thriller interpretato da Ana Polvorosa, Michelle Jenner, Pablo Molinero e José Manuel Poga.