Dexter: Resurrection, Uma Thurman nel cast della serie sequel

Paramount+ ha annunciato che la vincitrice del Golden Globe e candidata all’Oscar e agli Emmy Uma Thurman (Isterical Blindness, Pulp Fiction, Smash) si unisce al cast della serie drammatica originale di SHOWTIME Dexter: Resurrection, interpretata dal vincitore del SAG Awards e del Golden Globe Michael C. Hall (DEXTER®, Six Feet Under) nel ruolo di Dexter Morgan.

Thurman interpreterà il ruolo ricorrente di Charley, il “Capo della Sicurezza” per il misterioso miliardario Leon Prater. Ex ufficiale delle Operazioni Speciali, Charley ha ricoperto diversi incarichi nella sicurezza privata di alto profilo prima di lavorare in maniera intraprendente e meticolosa per Prater.

La produzione di Dexter: Resurrection è iniziata all’inizio di questo mese a New York e la serie sarà lanciata prossimamente su Paramount+ in Italia. Accanto a Hall e Thurman, la serie è interpretata anche da David Zayas nel ruolo del detective Angel Batista, James Remar nel ruolo del padre di Dexter Harry Morgan e Jack Alcott nel ruolo del figlio di Dexter Harrison Morgan.