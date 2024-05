Booster Gold: ecco i tre probabili “finalisti” per il ruolo

Sappiamo che le priorità di DC Studios sono Superman e Supergirl, come primi personaggi ad arrivare sul grande schermo. Ma chi sarà il prossimo? Sembra che Green Lanterns stia prendendo forma, mentre si dice che anche Booster Gold sia vicino all’inizio della produzione (si dice che il personaggio del titolo sia stato segretamente scelto).

Anche se non si tratta di una notizia ufficiale, Film Front afferma di aver appreso chi sono i tre favoriti per interpretare Booster Gold del DCU. Secondo il sito, Dylan Playfair, Fionn Whitehead e Patrick Schwarzenegger stanno tutti facendo dei provini per il ruolo di Booster. Non è chiaro chi di loro sia stato potenzialmente scelto o se qualcuno di loro sia ancora in corsa. Playfair è meglio conosciuto per il suo lavoro nel franchise di Letterkenny and the Descendants. Whitehead, nel frattempo, si è fatto un nome con Dunkerque, Black Mirror: Bandersnatch e Great Expectations. Per quanto riguarda Schwarzenegger, è il figlio dell’icona dello schermo Arnold Schwarzenegger e si è affermato come una star a pieno titolo grazie ai ruoli di spicco in The Terminal List e Gen V. Se questi nomi sono un indizio concreto, DC Studios è alla ricerca di un Booster Gold giovane. Se invece non c’è verità in questa voce, James Gunn sicuramente la smentirà molto presto.

Il regista ha precedentemente affermato che la serie comedy esplorerà la “sindrome dell’impostore come supereroe”. Il co-CEO dei DC Studios, Peter Safran, ha descritto il personaggio come “un perdente del futuro che utilizza la tecnologia per tornare al presente” e finge di essere un supereroe.

Booster Gold è un personaggio dei fumetti creato da Dan Jurgens, pubblicato dalla DC Comics. La sua prima apparizione è in Booster Gold (prima serie) n. 1 (febbraio 1986).

È un supereroe, membro della Justice League proveniente dal XXV secolo. Peculiarità del personaggio è il fare il supereroe per professione, ovvero dedicarsi a imprese eroiche (sempre enfatizzate) a scopo di lucro, utilizzando numerosi sponsor e pubblicizzando dei prodotti. Booster è sempre accompagnato da Skeets, un robottino dorato sarcastico che lo punzecchia e prende in giro in continuazione. Era anche un grande amico di Ted Kord, il secondo Blue Beetle, insieme al quale ha dato vita a numerosi sketch comici durante la gestione di Keith Giffen e J.M. DeMatteis della Justice League International.