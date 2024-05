Il giorno sbagliato: tutto quello che c’è da sapere sul film con Russell Crowe

Il male è sempre fin troppo seducente ed è dunque fin troppo semplice finire con l’essere il cattivo di una data situazione. È questo ciò che accade in Il giorno sbagliato (qui la recensione), thriller del 2020 con protagonista il premio Oscar Russell Crowe. Diretto da Derrick Borte, il film presenta infatti l’attore nei panni di un pericoloso automobilista il quale cede al peso delle proprie pressioni psicologiche, dando vita ad una giornata decisamente “sbagliata”.

Scritto da Carl Ellsworth, sceneggiatore anche di Disturbia e L’ultima casa a sinistra, Il giorno sbagliato porta dunque sul grande schermo una riflessione sulle nevrosi contemporanee, dimostrando quanto sia facile con alcune banalità far scattare la follia omicida in persone già cariche di odio e risentimento. Situazioni di cui si sente parlare ogni giorno nei telegiornali trovano qui rappresentazione, in modo certamente estremizzato, ma non del tutto lontane dalla realtà dei fatti.

Il film non è ovviamente esente da problematiche narrative, ma si configura ad ogni modo come un prodotto capace di trasmettere una forte tensione, senza dimenticare di omaggiare alcuni classici del cinema che gli sono chiaramente serviti come ispirazione. Prima di andare a scoprire a quali titoli si fa riferimento, scopriamo di più sulla trama e il cast di attori del film, ma anche su quali piattaforme di streaming è disponibile Il giorno sbagliato.

La trama e il cast di Il giorno sbagliato

Protagonista del film è Rachel Hunter, madre di Kyle e da poco divorziata dal marito. Per lei il giorno che si appresta ad iniziare è un giorno come un altro, ma quando per accompagnare il figlio a scuola si trova bloccata nel traffico, in preda alla frustrazione commette l’errore di suonare con prepotenza il clacson al suv che davanti a lei non parte allo scattare del verde del semaforo. L’uomo alla guida del veicolo, Tom Cooper, inizierà infatti da quel momento ad inseguirla per tutta la città, con il chiaro intento di fare del male a lei e alle persone a lei care.

Ad interpretare il minaccioso Tom Cooper vi è Russell Crowe, che per questo ruolo ha acquisito numerosi chili al fine di risultare più massiccio e pertanto capace di incutere timore. Nel ruolo di Rachel, la vera protagonista della storia, si ritrova invece l’attrice Caren Pistorius, già vista in film quali Gloria Bell e Macchine mortali. Nel ruolo di Kyle, figlio di Rachel, vi è invece il giovane Gabriel Bateman, visto anche in The Fabelmans. Jimmy Simpson interpreta invece l’avvocato amico di Rachel, mentre Austin P. Mackenzie è Fred, fratello della protagonista.

Il giorno sbagliato, tra storia vera e i film simili

Il giorno sbagliato è basato su una storia vera? Ufficialmente no, ma come accennato in apertura è decisamente ispirato a innumerevoli fatti di cronaca di questo tipo. Si racconta infatti di una problematica particolarmente diffusa nella nostra società contemporanea, ovvero quegli incontrollabili scatti di rabbia che danno vita a vere e proprie stragi, che siano di portata più o meno ampia, perpetrati da persone psicologicamente fragili o comunque vittime di stress e nevrosi provocate da motivi più o meno personali.

Il titolo inglese del film Il giorno sbagliato è infatti Unhinged, termine con il quale si indicano quelle persone mentalmente instabili. Si tratta di una problematica che il cinema ha già affrontato, in particolare con il cult Un giorno di ordinaria follia. Il film del 1993 interpretato da Michael Douglas è stato un’evidente ispirazione per Il giorno sbagliato, in quanto raccontava a sua volta di un uomo che, in seguito ad una situazione di forte stress, decide di lasciare la propria auto bloccata in mezzo al traffico e attraversare la città a piedi per poter giungere in tempo alla festa di compleanno di sua figlia.

Lungo il suo tragitto, il protagonista si imbatte però in situazioni che pongono in evidenza le contraddizioni della società statunitense, alle quali egli cercherà a suo modo di “porre rimedio”. Quel film, diretto da Joel Schumacher, va a sua volta a rappresentare una serie di problematiche di particolare impatto e non per niente è ancora oggi ricordato come un’opera particolarmente importante per quanto riguarda il ritratto della tensione razziale, sociale ed economica che effettivamente c’era nella città di Los Angeles (ma in generale negli Stati Uniti) in quel periodo.

Il giorno sbagliato deve però molto anche al film Duel di Steven Spielberg. Gli inseguimenti e gli scontri tra l’auto di Rachel e il Suv di Tom ricorda infatti molto quello tra l’autocisterna e l’auto del film del 1971. Uno scontro che si protrae per tutto il film, costringendo gli indifesi protagonisti a dover trovare il modo di neutralizzare il minaccioso nemico. In un certo, senso, infine, il film sembra anche omaggiare Lo squalo, sempre di Spielberg, con il grosso suv che assume in questo caso il ruolo dello squalo a caccia della sua preda.

Il trailer del film e dove vederlo in streaming e in TV

È possibile fruire di Il giorno sbagliato grazie alla sua presenza su alcune delle più popolari piattaforme streaming presenti oggi in rete. Questo è infatti disponibile nei cataloghi di Rakuten TV, Google Play, Apple TV e Prime Video. Per vederlo, una volta scelta la piattaforma di riferimento, basterà noleggiare il singolo film o sottoscrivere un abbonamento generale. Si avrà così modo di guardarlo in totale comodità e al meglio della qualità video. Il film è inoltre presente nel palinsesto televisivo di martedì 28 maggio alle ore 21:20 sul canale Rai 2.

