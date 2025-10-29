Breaking Bad: Vince Gilligan rivela perché non ha realizzato altri spin-off

Breaking Bad ha dato vita a un franchise con lo spin-off Better Call Saul e il film El Camino, ma c’è un motivo specifico per cui Vince Gilligan non ha continuato con altri spin-off. Considerata una delle migliori serie TV di tutti i tempi, Breaking Bad ha debuttato nel 2008 ed è andata in onda per cinque stagioni. È diventata rapidamente una delle serie più apprezzate dalla critica, con un punteggio del 96% su Rotten Tomatoes.

Dopo il successo di quella serie e di Better Call Saul, Gilligan ha però scelto di non espandere ulteriormente il franchise, nonostante le pressioni in tal senso. Durante la promozione della sua nuova serie Apple TV Pluribus, il creatore della serie TV ha ammesso a NME che i dirigenti della Sony volevano sapere cosa sarebbe successo nell’universo di Breaking Bad dopo il finale della serie Better Call Saul.

Invece di cedere alle pressioni, Gilligan ha detto ai dirigenti dello studio che tutti avrebbero dovuto “prendere una pausa” da quell’universo per un po’ e “andare avanti”. Gilligan voleva esplorare altre storie non legate a Breaking Bad, cosa che ora sta facendo con Pluribus, interpretato da Rhea Seehorn, che ha interpretato Kim Wexler in Better Call Saul. La serie Apple TV descrive una società che è stata conquistata da un virus che rende tutti felici tutto il tempo. Tuttavia, il personaggio di Seehorn, Carol Sturka, è immune, per qualche motivo.

È stato “spaventoso” allontanarsi dal franchise che lo ha reso celebre, ha ammesso Gilligan, e “rimane spaventoso” ancora oggi. “Mi chiedevano: “Cosa pensi che succederà nel mondo di Breaking Bad?”. Io rispondevo: “Forse dovremmo prenderci una pausa per un po’. Forse è ora di andare avanti… Volevo vedere se avevo altre storie da raccontare che potessero piacere al pubblico. Ed era spaventoso. È spaventoso. Continua a essere spaventoso”, sono le parole precise di Gilligan.

Vedremo altre opere legate a Breaking Bad?

Breaking Bad non solo è stato un successo di critica e di pubblico, ma ha anche vinto diversi premi durante la sua messa in onda, tra cui Miglior attore protagonista in una serie drammatica (Bryan Cranston), Miglior attore non protagonista in una serie drammatica (Aaron Paul), Miglior attrice non protagonista in una serie drammatica (Anna Gunn) e Miglior serie drammatica.

Uno spin-off era inevitabile, con Better Call Saul che ha debuttato due anni dopo la messa in onda del finale della serie Breaking Bad e incentrato sul personaggio secondario Jimmy McGill/Saul Goodman, interpretato da Bob Odenkirk. La serie era un prequel e includeva molti riferimenti alla serie primaria e apparizioni dei membri del cast dello show originale. Sorprendentemente, Better Call Saul ha una valutazione su Rotten Tomatoes ancora più alta del suo predecessore, con un punteggio del 98%.

Tuttavia, lo spin-off non ha mai vinto un solo Emmy Award, nonostante sia stato nominato più di 50 volte. A metà della sesta stagione di Better Call Saul, Netflix ha poi pubblicato un film per la TV intitolato El Camino, incentrato sul personaggio di Paul, Jesse Pinkman, dopo gli eventi di Breaking Bad. È stato nominato per il premio come Miglior Film per la TV agli Emmy, ma ha perso contro Bad Education.

Better Call Saul è ormai terminato tre anni fa, ma l’interesse per il franchise di Breaking Bad rimane estremamente alto e Gilligan continua a dover rispondere a domande su un possibile seguito. Giancarlo Esposito, che ha interpretato Gus Fring in Breaking Bad e Better Call Saul, ha parlato della sua volontà di recitare in uno spin-off incentrato sul suo personaggio.

Al momento, però, Gilligan non sembra avere intenzione di tornare sui suoi passi. Tuttavia, se mai dovesse avere un’idea per una nuova serie o un nuovo film, non c’è dubbio che la Sony darà il via libera e che i fan e i critici attenderanno con impazienza il ritorno nell’universo di Breaking Bad.