The Boys – Stagione 5: Eric Kripke promette che arriverà “ragionevolmente presto”

La serie Prime Video di Amazon The Boys sta per concludersi dopo cinque stagioni e il creatore della serie Eric Kripke ha condiviso un aggiornamento. L’ultimo episodio della quarta stagione è stato pubblicato il 18 luglio 2024 e i fan sono ansiosi di scoprire come si concluderà la saga. In un nuovo post sui social media, Kripke ha ora anticipato quando gli spettatori potranno vedere la quinta stagione.

“Stiamo lavorando sodo per finire l’ultima stagione di The Boys”, ha scritto Kripke su Instagram. “Ecco me e alcuni membri del team VFX oggi. Il montaggio è terminato, siamo a metà strada con gli effetti speciali, la musica e il colore”. Ha continuato: “Sono davvero contento di come sta andando e non vedo l’ora che lo vediate. Chiuderemo in grande stile. In arrivo (ragionevolmente) presto”.

Il cast di The Boys

Il cast di The Boys vede protagonisti Karl Urban, Jack Quaid, Antony Starr, Erin Moriarty, Jessie T. Usher, Laz Alonso, Chace Crawford, Tomer Capone, Karen Fukuhara, Colby Minifie, Claudia Doumit e Cameron Crovetti. Nella quarta stagione hanno recitato anche Susan Heyward, Valorie Curry e Jeffrey Dean Morgan. Nella quinta stagione Jensen Ackles riprenderà il ruolo di Soldier Boy.

The Boys è basata sul fumetto certificato bestseller dal New York Times, creato da Garth Ennis e Darick Robertson, qui in veste anche di executive producer, e sviluppato dall’executive producer e showrunner Eric Kripke. The Boys è prodotta da Amazon Studios e Sony Pictures Television Studios, in collaborazione con Kripke Enterprises, Original Film e Point Grey Pictures. La serie è disponibile su Prime Video.