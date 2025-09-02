HomeSerie TvNews

Bridgerton – Stagione 5: Julia Quinn rivela chi sarà la protagonista

Di Gianmaria Cataldo

-

Credit © Netflix

L’autrice di Bridgerton ha appena rivelato chi potrebbe essere il personaggio principale della quinta stagione. La serie televisiva di successo di Netflix è, come noto, basata sui libri di Julia Quinn, la cui storia segue le vicende degli otto figli dei Bridgerton, una famiglia potente e influente dell’alta società inglese durante l’epoca della Reggenza. Ogni stagione della serie si concentra principalmente su uno dei fratelli Bridgerton, mentre questi ultimi si muovono nell’alta società alla ricerca dell’amore.

In un post su Instagram, Quinn ha ora condiviso un collage di foto di lei e Claudia Jessie, che interpreta Eloise Bridgerton, mentre parlano dietro le quinte sul set nel 2019. Nelle foto Quinn chiede a Jessie se ha letto il libro su Eloise e se sa cosa succederà, e Jessie risponde: “So tutto”. Insieme all’immagine, la didascalia recita: “Guardando indietro… e guardando avanti” seguito da #Bridgerton #philoise #tosirphillipwithlove.

Gli hashtag con il nome del libro di Eloise e il nome della coppia Eloise e Phillip alludono potenzialmente alla storia d’amore di Eloise come fulcro della quinta stagione. Con tre stagioni già uscite e la quarta stagione di Bridgerton in arrivo, i libri indicano già cosa accadrà nelle stagioni 5 e 6, già rinnovate. Shonda Rhimes ha recentemente rivelato che intende realizzare otto stagioni, ciascuna delle quali seguirà uno dei figli dei Bridgerton.

Considerando l’anticipazione di Quinn e il quinto libro della serie Bridgerton incentrato su Eloise, è logico che anche la quinta stagione ruoterà attorno a Eloise. Detto questo, nulla è confermato e la quinta stagione potrebbero benissimo cambiare portando i futuri episodi a ruotare attorno a un altro personaggio. L’ordine non ha sempre seguito i libri, dato che la terza stagione ruotava attorno a Colin Bridgerton e Penelope Featherington, mentre nei libri seguiva Benedict Bridgerton e Sophie Beckett, quindi nulla è ancora definitivo.

