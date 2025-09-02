Buffy l’ammazzavampiri: il reboot riceve un entusiasmante aggiornamento dalla regista

L’originale serie Buffy l’ammazzavampiri, incentrata su una studentessa liceale che combatte esseri soprannaturali, è andata in onda tra il 1994 e il 2003 e dopo vent’anni il reboot racconterà altre avventure in quel mondo, che vedrà Sarah Michelle Gellar nel ruolo di mentore. Negli ultimi anni, le serie revival sono diventate piuttosto comuni. Mentre alcuni hanno ottenuto un buon successo, alcuni revival sono invece stati deludenti. Ma la trama del revival di Buffy l’ammazzavampiri sembra promettente.

Durante un’intervista al Los Angeles Times sul suo nuovo film, Hamnet, la regista premio Oscar Chloé Zhao ha infatti parlato del revival quando le è stato chiesto quali fossero i suoi prossimi progetti, e ha rivelato di aver appena finito di girare l’episodio pilota. “Ho appena finito di girare il pilot della nuova serie di “Buffy l’ammazzavampiri”, ambientata 25 anni dopo. La mia società sta partecipando allo sviluppo. Il fandom è molto speciale per me e sono entusiasta di vedere come verrà accolto dal pubblico”.

Dalle dichiarazioni di Zhao sul revival di Buffy l’ammazzavampiri si possono trarre due conclusioni principali. Il punto più importante è che le riprese del pilot del revival sono terminate. Sebbene sia possibile che ci siano delle riprese aggiuntive e che i piani per il nuovo revival possano ancora essere abbandonati, questo è un passo enorme sia per la serie che per i fan. È anche un’indicazione che gli spettatori potrebbero vedere la serie nel corso del 2026.

In secondo luogo, e forse ancora più importante, le dichiarazioni di Zhao sembrano indicare che il suo coinvolgimento nel revival sia una cosa positiva. Essendo una regista acclamata e vincitrice di un Oscar, la sua partecipazione sembra una buona idea, se capisce perché i fan amano Buffy l’ammazzavampiri. Essendo lei stessa una fan, è molto probabile che Zhao comprenda il fascino della serie.

Cosa aspettarsi dal reboot di Buffy l’Ammazzavampiri

L’originale serie di Buffy l’ammazzavampiri, ideata da Joss Whedon, mescola horror, azione, dramma e commedia con sorprendenti sfumature metaforiche. Ambientata nella cittadina immaginaria di Sunnydale, la storia segue Buffy Summers, una liceale apparentemente normale che è però la “Prescelta”, l’unica ragazza della sua generazione destinata a combattere vampiri, demoni e forze oscure. Affiancata dai suoi amici – la “Scooby gang” – e dal suo mentore Rupert Giles, Buffy affronta battaglie sovrannaturali che spesso riflettono le paure e le sfide della crescita, dell’identità e della responsabilità personale. La serie è considerata un simbolo del girl power anni ’90.

Una recente sinossi del reboot di Buffy l’ammazzavampiri ha rivelato che “Nova, una sedicenne appassionata di libri, scopre di essere un’ammazzavampiri nella ricostruita Sunnydale, divisa tra la grintosa Old Sunnydale e l’esclusiva New Sunnydale. Durante il Vampire Weekend, un festival che celebra il passato oscuro della città, i vampiri Jack e Shirley emergono da un cantiere edile, uccidono un adolescente e pianificano un rituale per creare un esercito di vampiri al Cursed Circle”, conclude la sinossi.

Nora Zuckerman e Lila Zuckerman sono ora state incaricate di scrivere, dirigere e produrre la serie reboot di Buffy l’ammazzavampiri. La premio Oscar Chloé Zhao sarà la regista e la produttrice esecutiva sotto la sua casa di produzione Book of Shadows. Gellar è invece produttrice esecutiva insieme a Gail Berman. Fran Kuzui e Kaz Kuzui saranno produttori esecutivi tramite Suite B, mentre Dolly Parton sarà produttrice esecutiva tramite Sandollar. La produzione sarà affidata a 20th Television e Searchlight Television. Berman, i Kuzui e Parton sono stati tutti produttori esecutivi della serie originale.

Protagonista sarà dunque Ryan Kiera Armstrong, apparsa di recente nella serie Disney+ “Star Wars: Skeleton Crew”. Tra gli altri suoi crediti televisivi figurano “Anne with an E” su Netflix, “American Horror Story” e la prossima serie FX “The Lowdown”. Ad affiancare Armstrong e Sarah Michelle Gellar nuovamente nei panni di Buffy ci sono Faly Rakotohavana (“Unprisoned”, “Secret Society of Second Born Royals”) nel ruolo di Hugo, Ava Jean (“A Week Away”, “Law & Order: SVU”) nel ruolo di Larkin, Sarah Bock (“Severance”) nel ruolo di Gracie, Daniel di Tomasso (“Witches of East End”, “Major Crimes”) nel ruolo di Abe e Jack Cutmore-Scott (“Oppenheimer“, “Frasier”) nel ruolo del signor Burke.

Si sono poi aggiunte al cast Merrin Dungey (The Lincoln Lawyer) nel ruolo della signora LaDuca, la consulente universitaria della New Sunnydale Academy, Audrey Hsieh (Found) e Audrey Grace Marshall (The Flight Attendant) interpreteranno rispettivamente Keiko e Jessica, studentesse liceali e membri del gruppo cristiano evangelico dell’accademia, e Chase Sui Wonders (So cosa hai fatto) interpreterà invece un personaggio chiamato Shirley.

Al momento non è noto chi del cast originale – che includeva Nicholas Brendon, Alyson Hannigan, Carpenter, Anthony Stewart Head, David Boreanaz, Seth Green e James Marsters – potrebbe tornare per la nuova serie.

