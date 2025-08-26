HomeCinema News2025Hamnet: il trailer del film con Paul Mescal nei panni di William...
Hamnet: il trailer del film con Paul Mescal nei panni di William Shakespeare

La separazione è un dolce dolore nel primo trailer di Hamnet di Chloe Zhao. Basato sul romanzo di Maggie O’Farrell del 2020, il film racconta la storia di William Shakespeare e sua moglie Agnes, mentre piangono la perdita del loro figlio undicenne, Hamnet. Il film segue quindi la coppia mentre cerca di venire a patti con la perdita del figlio e racconta come Shakespeare abbia iniziato a scrivere il suo amato classico, “Amleto”.

Paul Mescal e Jessie Buckley interpretano rispettivamente William e Agnes Shakespeare, mentre Joe Alwyn è Bartholomew. Jacobi Jupe interpreta Hamnet insieme a un cast di supporto che include Emily Watson, Jack Shalloo e David Wilmot. Zhao ha scritto la sceneggiatura insieme a O’Farrell. Zhao, Steven Spielberg, Sam Mendes, Liza Marshall, Pippa Harris, Nicolas Gonda, Kristie Macosko Krieger e Laurie Borg sono tutti produttori del film.

Il film sarà distribuito da Focus Features a livello nazionale e da Universal Pictures a livello internazionale e uscirà in sala in edizione limitata il 27 novembre, prima di arrivare nelle sale statunitensi il 12 dicembre. Presumibilmente, nello stesso periodo arriverà anche in Italia.

Hamnet è inoltre il primo film di Zhao dopo Eternals della Marvel. Zhao è però meglio nota per essere stata la seconda donna in assoluto a vincere l’Oscar come miglior regista grazie al suo acclamato film Nomadland. Il film ha vinto anche il premio per il miglior film e quello per la miglior attrice per Frances McDormand. Tra i precedenti film di Zhao figurano Songs My Brothers Taught Me e The Rider.

