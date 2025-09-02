IT: Welcome to Derry, Andy Muschietti svela il legame con l’universo di Stephen King

Uno dei co-creatori di IT: Welcome to Derry ha rivelato come la serie si collegherà al più grande universo narrativo di Stephen King. La serie HBO di prossima uscita, che costituisce il prequel del film It del 2017 e di It – Capitolo due del 2019, è come ormai noto ambientata nel 1962 e sarà incentrata su un gruppo diverso di ragazzi che affrontano Pennywise il clown danzante 27 anni prima di quei film.

In attesa dell’arrivo previsto per ottobre 2025, il co-creatore di IT: Welcome to Derry e regista dei film, Andy Muschietti, ha parlato con TV Insider della serie. Durante la discussione, Muschietti ha rivelato che questa mostrerà che il mondo in cui vive Pennywise è collegato alle storie di King della serie La Torre Nera. “Lo scopo dello show, tra le altre cose, è quello di aprire una finestra sull’altro lato… e trasmettere questa sensazione al pubblico. Tutto ciò che si trova dall’altra parte è collegato a La Torre Nera perché fa parte dello stesso universo, il macroverso”.

Sempre durante l’intervista a TV Insider, Muschietti ha accennato a come gli universi più ampi di It e La Torre Nera saranno rappresentati nella serie. Muschietti ha spiegato che questa mostrerà principalmente la natura multiversale di alcune delle storie di King da un punto di vista umano. “Ovviamente, trattandosi di It, vedremo tutto questo principalmente dalla prospettiva degli esseri umani. In questa serie ci sarà più di una semplice speculazione. Avremo questo e daremo al pubblico un assaggio dell’altra dimensione”, ha affermato il regista.

Nel romanzo It di Stephen King, i lettori scoprono Maturin la Tartaruga attraverso la mente di Bill Denbrough. Antica entità cosmica dal carattere gentile, Maturin è l’opposto di Pennywise. Invece di togliere vite, Maturin le crea, poiché la tartaruga è responsabile della creazione dell’universo in cui è ambientato il romanzo. Nei film ci sono anche diversi riferimenti a Maturin, ma si tratta solo di easter egg.

Nel libro di King, Maturin svolge anche un ruolo fondamentale nella sconfitta di Pennywise da parte del Club dei Perdenti, poiché l’entità fornisce al gruppo le conoscenze necessarie per avere successo. Per i fan dei libri di King, è stata una delusione il fatto che Maturin sia stato per lo più ignorato nella miniserie degli anni Novanta e negli adattamenti cinematografici. Sulla base dei commenti di Muschietti, IT: Welcome to Derry probabilmente coinvolgerà Maturin.

Oltre ad aiutare il Club degli Sfigati a combattere Pennywise, Maturin ha un ruolo chiave nei libri di King della serie La Torre Nera. Uno dei dodici Guardiani dei Raggi, Maturin è una delle numerose entità cosmiche che sostengono la Torre Nera, la struttura che contiene le realtà rappresentate in tutti i libri di King. In breve, Maturin permette l’esistenza delle realtà di It e La Torre Nera.

Poiché Mike Flanagan e Trevor Macy della Intrepid Pictures detengono i diritti cinematografici e televisivi di La Torre Nera, IT: Welcome to Derry potrà probabilmente solo accennare al collegamento più ampio senza necessariamente entrare nei dettagli. Tuttavia, se l’ipotesi che Maturin farà parte della serie è vera, ciò suggerirà sicuramente “l’altro lato”, come ha affermato il co-creatore della serie.

Cosa sappiamo di IT: Welcome to Derry

La serie, prodotta dalla Warner Bros. Television e sviluppata per la televisione dai registi Andy Muschietti e Barbara Muschietti (IT, The Flash) e Jason Fuchs (Wonder Woman), debutterà su HBO e sarà disponibile in streaming in Italia grazie a Sky. Muschietti dirigerà quattro episodi della serie di nove episodi. Bill Skarsgård ha descritto IT: Welcome to Derry come “piuttosto hardcore” e ha ammesso di aver avuto qualche esitazione nel riprendere quello che è diventato forse il suo ruolo più iconico.

“In un certo senso, mi sentivo come se avessi chiuso con quel personaggio. Era anche perché stavo girando [Nosferatu], stavo interpretando Orlock e, per me, era come se fosse ‘l’ultimo chiodo nella bara dei miei ruoli da mostro’“, ha spiegato. ”Quindi mi sentivo come se avessi chiuso con quella parte e volessi fare cose diverse. Naturalmente, anche la cosa di Pennywise mi ha definito in modo piuttosto netto. Pensavo: ‘Quello è il me stesso ventiseienne’. Non sono più un ragazzo giovane“.

“Poi le cose sono cambiate. Barbara e Andy, i Muschietti, lo stanno realizzando. Li adoro. Sono amici molto cari. Anzi, sono come una famiglia. Sono il padrino di suo figlio. Quindi li adoro, e ho pensato: ‘Va bene, riportiamolo in vita’”. Skarsgård ha aggiunto: “È stato divertente. Mi è piaciuto più di quanto pensassi, in realtà. Ci sono parti in cui abbiamo potuto esplorare lati di Pennywise che non avevamo mai visto, ed è divertente. Mi sono ricordato quanto mi è piaciuto lavorare con Andy, e ci divertiamo molto insieme. Penso che ci siano alcune cose interessanti che non abbiamo ancora visto e che spero il pubblico apprezzerà e si divertirà a guardare“.

Ambientato nell’universo di IT di Stephen King, IT: Welcome to Derry è basato sul romanzo e amplia la visione creata dal regista Andy Muschietti nei film IT – PARTE 1 e IT – PARTE 2. Il cast è guidato da Taylour Paige, Jovan Adepo, Chris Chalk, James Remar, Stephen Rider, Madeleine Stowe, Rudy Mancuso e Bill Skarsgård. È stato anche confermato che IT: Welcome to Derry sarà trasmesso per la prima volta questo ottobre, il che significa che dovremmo tornare a Derry in tempo per Halloween.