Charlie Hunnam difende la storia di Ed Gein nella terza stagione di Monster

Charlie Hunnam, protagonista di Monster: La storia di Ed Gein, difende la controversa rappresentazione di Ed Gein nella serie. La serie antologica poliziesca di Ryan Murphy ha debuttato con una stagione incentrata su Jeffrey Dahmer, prima che Monster – stagione 2 raccontasse una versione romanzata dei crimini dei fratelli Menendez.

Monster – stagione 3 è stata pubblicata su Netflix il 3 ottobre e ha diviso critici e fan. Come il resto del franchise, molto è stato fatto per sensazionalizzare e glorificare i crimini di Gein, ma, più specificamente, la stagione ha attirato critiche per la sua narrazione tortuosa e la violenza esplicita.

In un’intervista con The Hollywood Reporter, Hunnam ha reagito alle critiche ricevute dalla stagione, in particolare per quanto riguarda le libertà prese con gran parte della storia e alcune delle vittime. Hunnam ha dichiarato di non essere d’accordo sul fatto che la serie glorifichi l’omicidio e ha elogiato la stagione definendola “sensazionalmente buona”:

Non ho mai avuto l’impressione che lo stessimo sensazionalizzando. Sul set non ho mai avuto l’impressione che stessimo facendo qualcosa di gratuito o per creare shock. Tutto era finalizzato a raccontare questa storia nel modo più onesto possibile.

Ha continuato chiedendosi se Ed Gein sia il vero mostro della serie, o se lo siano i registi che hanno sfruttato i suoi omicidi per realizzare film, o il pubblico che guarda e apprezza la serie Netflix. Leggi il resto della difesa di Hunnam della terza stagione di Monster qui sotto:

È Ed Gein che è stato maltrattato e lasciato in isolamento, affetto da una malattia mentale non diagnosticata, e che ha manifestato la sua condizione in modi piuttosto orribili? Oppure il mostro è la schiera di registi che ha tratto ispirazione dalla sua vita e l’ha sensazionalizzata per creare intrattenimento e oscurare la psiche americana nel processo? È Ed Gein il mostro di questa serie, o è Hitchcock il mostro della serie? O siamo noi il mostro della serie perché la guardiamo?

Anche il co-creatore Ian Brennan ha difeso la serie, sostenendo che l’intento non è quello di sfruttare la storia, ma che è importante raccontarla per intero, per quanto possa essere inquietante. Ha anche affermato che Ed Gein è una storia di malattia mentale e, come tale, ha cercato di evitare qualsiasi tipo di narrazione “sensazionalistica”:

Questo show cerca sempre di non essere sensazionalistico. Cerca di mostrare che si può esagerare quando si racconta una storia macabra. È importante raccontare tutta la storia, anche le parti difficili da guardare. Non credo che questa stagione sia affatto sensazionalistica. Penso che sia sensazionalmente buona, ma è un vero e proprio tuffo in un punto di riferimento molto strano e importante del XX secolo. Si dà il caso che fosse proprio questo uomo molto solo, strano e malato di mente nel mezzo del nulla nel Wisconsin ad avere un’enorme impronta culturale che ha cambiato la cultura pop. Ed è fondamentalmente una storia di malattia mentale.

Brennan ha continuato affermando che era importante che la serie si concentrasse sull’orrore della sua vita interiore e sul fatto che il cervello di Gein funzionasse in modo diverso, soprattutto perché la serie affronta il suo rapporto con Ilse Koch, una criminale di guerra nazista che si ritiene abbia influenzato le azioni dell’assassino:

Per noi era importante mostrare l’orrore della sua vita interiore e la sorta di prigione in cui era intrappolato il suo cervello per mostrare quell’orrore, così come lo era mostrare questo o quell’omicidio in sé… Ed Gein aveva un cervello diverso e non era in grado di avere la prospettiva necessaria per guardare qualcosa e metterla da parte in un compartimento. Vedeva delle immagini e ne era ossessionato. Vedeva cose che il suo cervello non riusciva a dimenticare. Tutto è iniziato con tutto ciò che è emerso dall’Olocausto, che il personaggio di Vicky [Krieps] interpreta in modo così brillante, proprio l’orrore della banalità di ciò che è accaduto nei campi di concentramento nazisti. E lui non riusciva a toglierselo dalla testa. Questa è la [stagione] che affronta in modo più diretto la questione di cosa succede quando si vedono cose orribili.

Brennan ha concluso parlando di come la rottura della quarta parete sia un tentativo di puntare la telecamera sui creatori, così come sul pubblico, per mostrare e guardare qualcosa che forse non dovrebbero guardare. Leggi il resto dei commenti di Brennan qui sotto:

[La scena della rottura della quarta parete è] anche un modo per noi di puntare la telecamera su noi stessi per dire: “No, siamo consapevoli che anche noi stiamo mostrando qualcosa che forse non dovreste guardare” … Psycho è stato Albert Hitchcock che ha superato ciò che era venuto prima. E poi Texas Chainsaw Massacre è stato Tobe Hooper che ha superato ciò che aveva fatto Hitchcock. Quindi è questo processo di dover continuamente spaventare noi stessi. E penso che volessimo davvero approfondire la domanda: è questo che la gente dovrebbe guardare?

Cosa significa questo per la terza stagione di Monster

La serie antologica Monster ha spesso camminato sul filo del rasoio tra realtà e finzione, con imprecisioni e licenze creative utilizzate per aggiungere drammaticità e narratività. I commenti di Hannam e Brenner rivelano che l’obiettivo era quello di cercare di realizzare il miglior show possibile, pur avendo qualcosa da dire su diverse questioni importanti.

Hunnam ha ragione quando afferma che la serie pone importanti interrogativi su chi sia il vero cattivo della storia. E, come afferma Brennan, la serie cerca di essere fedele piuttosto che strumentale. Entrambi hanno ragione nel dire che la stagione ha molto da dire al di là del semplice focus su Gein, soprattutto perché la terza stagione di Monster mostra una forte allegoria dell’ossessione americana per i crimini reali.