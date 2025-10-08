Netflix sta adattando uno dei giochi più popolari di tutti i tempi con un importante colpo di scena

Netflix sta adattando uno dei giochi più popolari di tutti i tempi in una serie TV, ma con una svolta importante rispetto alla trama originale. Gli adattamenti televisivi di Netflix di giochi popolari non sono una novità. Tra questi figurano serie come Devil May Cry e Arcane, per quanto riguarda gli adattamenti di videogiochi. Tuttavia, un mercato ancora in gran parte inesplorato è quello dei giochi da tavolo.

Ora, Netflix ha annunciato un adattamento televisivo di Clue, che sarà presentato come una serie competitiva senza copione. La serie vedrà la partecipazione di numerosi personaggi del popolare gioco da tavolo, con i concorrenti sottoposti a “sfide fisiche e mentali” per determinare la verità dietro al crimine centrale. Il vincitore otterrà un “grande premio” alla fine:

Clue — the world’s most famous mystery board game — is coming to life as an unscripted Netflix competition series. Viewers will encounter familiar suspects like Colonel Mustard, Miss Scarlett, and Professor Plum as contestants face physical and mental challenges to collect… pic.twitter.com/UVvP3ZP6rQ — Netflix (@netflix) October 7, 2025

Cosa significa Clue di Netflix per l’adattamento dei giochi da tavolo

Clue è un gioco da tavolo di mistero in cui i giocatori devono scoprire l’identità dell’assassino, dove è avvenuto l’omicidio e quale arma è stata utilizzata. Il franchise più ampio include un adattamento cinematografico del 1985 con Eileen Brennan e Tim Curry; sebbene all’epoca non sia stato ben accolto, da allora ha raccolto un seguito di culto. Esistono anche molti altri adattamenti.

Clue di Netflix non sarà il primo adattamento televisivo del gioco di mistero sotto forma di serie competitiva. Esistono diverse versioni internazionali del gioco in stile game show, tra cui la più nota è Cluedo, in Australia e nel Regno Unito. Tuttavia, la serie originale di Netflix promette di essere la prima del suo genere dagli anni ’90.

Lo show fa anche parte della nascente partnership di Hasbro con Netflix nella produzione di contenuti. Oltre al prossimo Dungeons & Dragons le due società hanno anche stretto una partnership per creare un game show basato su Monopoly. Clue è il prossimo progetto annunciato in cantiere, a testimonianza della forte partnership tra le due società per la creazione di contenuti futuri.