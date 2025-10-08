HomeBusiness

Netflix sta adattando uno dei giochi più popolari di tutti i tempi con un importante colpo di scena

Di Redazione

-

Seguici su Google News
Netflix logo

Netflix sta adattando uno dei giochi più popolari di tutti i tempi in una serie TV, ma con una svolta importante rispetto alla trama originale. Gli adattamenti televisivi di Netflix di giochi popolari non sono una novità. Tra questi figurano serie come Devil May Cry e Arcane, per quanto riguarda gli adattamenti di videogiochi. Tuttavia, un mercato ancora in gran parte inesplorato è quello dei giochi da tavolo.

Ora, Netflix ha annunciato un adattamento televisivo di Clue, che sarà presentato come una serie competitiva senza copione. La serie vedrà la partecipazione di numerosi personaggi del popolare gioco da tavolo, con i concorrenti sottoposti a “sfide fisiche e mentali” per determinare la verità dietro al crimine centrale. Il vincitore otterrà un “grande premio” alla fine:

Cosa significa Clue di Netflix per l’adattamento dei giochi da tavolo

Clue è un gioco da tavolo di mistero in cui i giocatori devono scoprire l’identità dell’assassino, dove è avvenuto l’omicidio e quale arma è stata utilizzata. Il franchise più ampio include un adattamento cinematografico del 1985 con Eileen Brennan e Tim Curry; sebbene all’epoca non sia stato ben accolto, da allora ha raccolto un seguito di culto. Esistono anche molti altri adattamenti.

Clue di Netflix non sarà il primo adattamento televisivo del gioco di mistero sotto forma di serie competitiva. Esistono diverse versioni internazionali del gioco in stile game show, tra cui la più nota è Cluedo, in Australia e nel Regno Unito. Tuttavia, la serie originale di Netflix promette di essere la prima del suo genere dagli anni ’90.

Lo show fa anche parte della nascente partnership di Hasbro con Netflix nella produzione di contenuti. Oltre al prossimo Dungeons & Dragons le due società hanno anche stretto una partnership per creare un game show basato su Monopoly. Clue è il prossimo progetto annunciato in cantiere, a testimonianza della forte partnership tra le due società per la creazione di contenuti futuri.

Articolo precedente
NCIS – Stagione 23: un video rivela una riunione familiare tesa con il debutto della sorella di Parker
Articolo successivo
Charlie Hunnam difende la storia di Ed Gein nella terza stagione di Monster
Redazione
Redazione
La redazione di Cinefilos.it è formata da un gruppo variegato di appassionati di cinema. Tra studenti, critici, giornalisti e aspiranti scrittori, il nostro gruppo cresce ogni giorno, per offrire ai lettori novità, curiosità e informazione sul mondo della settima arte.
- Pubblicità -
 

ALTRE STORIE

- Pubblicità -

Copyright Immagini e Contenuti 2008-2024 Cinefilos.it e/o delle rispettive fonti citate negli articoli. E' esplicitamente vietata ogni copia e/o riproduzione anche parziale dei contenuti del sito, senza un'esplicita autorizzazione della Redazione.
Tutti i diritti sono riservati.
Cinefilos.it e' Testata Giornalistica Reg. n. 293 del 19/10/2012 del Registro della Stampa Tribunale di Roma. Contatta la Redazione. Tutti i marchi, loghi, sigle, brand, le immagini e Trade Mark riportati nel sito e non esplicitamente appartenenti a Cinefilos.it sono di proprietà dei rispettivi proprietari. L’utilizzo delle immagini segue le norme del fair use, per qualsiasi problema vi preghiamo di contattarci e verranno rimosse. E’ vietata la riproduzione, anche parziale, di immagini, testi, pagine e di ogni componente presente nel sito. Per le immagini utilizzate sul sito citiamo solitamente le fonti, nel caso i rispettivi proprietari ne desiderassero la rimozione invitiamo a contattarci: [email protected]


© Cinefilos.it | All rights reserved