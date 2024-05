Charlie Hunnam sarà il protagonista dell’adattamento di Criminal

Charlie Hunnam è stato scelto per il ruolo principale dell’adattamento in serie di Criminal, il fumetto vincitore dell’Eisner Award di Ed Brubaker e Sean Phillips, in produzione presso Prime Video, ha appreso Variety. Charlie Hunnam si unisce a Adria Arjona, Richard Jenkins e Kadeem Hardison.

Hunnam interpreterà Leo. Il personaggio è descritto come “Un brillante maestro ladro che vede ogni aspetto delle circostanze ed è specializzato in piani senza armi e senza violenza. Come un giocatore di scacchi, Leo pensa tre mosse avanti rispetto agli altri. Altri criminali pensano che sia un codardo, soprattutto se paragonato a suo padre Tommy, che è andato in prigione per aver ucciso l’uomo più temuto della città, Teeg Lawless.”

Questa non è la prima volta che Charlie Hunnam interpreta un criminale in una serie TV o in un film. È noto soprattutto per aver recitato nel popolare dramma della FX Sons of Anarchy, in cui ha interpretato Jackson “Jax” Teller per sette stagioni. Recentemente ha recitato nell’adattamento della serie Apple del libro Shantaram, nel ruolo di un uomo australiano condannato per rapina a mano armata che scappa dal carcere e fugge in India. Hunnam ha anche interpretato Raymond, il braccio destro del boss dell’erba Mickey Pearson, nel film di Guy Ritchie The Gentlemen.

“Criminal è un’amata graphic novel creata dal team più iconico della storia dei fumetti. So che i nostri clienti Prime Video a livello mondiale apprezzeranno immediatamente questa storia e non vedo l’ora di lavorare con Ed, Jordan e il team per portarla a sullo schermo”, ha detto Nick Pepper, capo degli Amazon MGM Studios, quando lo spettacolo è stato annunciato per la prima volta.

Brubaker ha aggiunto: “Sean e io abbiamo costruito questo mondo nei nostri libri per oltre un decennio, e ora essere in grado di portarlo in vita per Amazon è semplicemente incredibile. E avere Amazon che sostiene il progetto come ha fatto, e mostra così tanta fiducia nella visione mia e di Jordan per lo show è ancora più incredibile.”