Adria Arjona sarà Greta Watson nell’adattamento di Criminal

A gennaio, è arrivata la notizia che è in sviluppo per Amazon Prime Video una serie basata sul fumetto vincitore dell’Eisner Award di Ed Brubaker e Sean Phillips, Criminal, e il progetto ha ora aggiunto un altro membro principale del cast. Insieme a Richard Jenkins nei panni di Ivan ci sarà Adria Arjona nei panni di Greta Watson (sembra che per qualche motivo abbiano eliminato la “t” dal nome del personaggio).

Questa versione di Greta è descritta come “una ladra d’auto e pilota di alto livello dalla lingua tagliente e la madre vedova di Angie. Da quando suo marito è morto in un colpo in banca andato male, Greta ha lottato con se stessa per sfuggire all’unica vita che abbia mai conosciuto – e all’unico posto in cui abbia mai prosperato. Il problema è che è brava in questo. Sta cercando un grosso risultato, una somma di denaro che può usare come una pistola per sparare via lei e Angie da questa vita e in un’altra.”

Adria Arjona è stata un vago interesse amoroso di Jared Leto in Morbius, ma ha avuto la possibilità di brillare nei panni di Bix in Andor, ed è pronta a riprendere il ruolo per la seconda stagione. Apparirà prossimamente al fianco di Glen Powell nella commedia thriller di Netflix, Hit Man, e nel debutto alla regia di Zoe Kravitz, Blink Twice. I suoi altri crediti cinematografici e televisivi includono Triple Frontier, Six Underground, Emerald City, True Detective, Irma Vep, Good Omens e Narcos.

Ed Brubaker è a bordo come co-showrunner e produttore esecutivo insieme a Jordan Harper. Sean Phillips è anche produttore esecutivo, così come Sarah Carbiener e Phillip Barnett. I registi di Captain Marvel Ryan Fleck e Anna Boden dirigeranno i primi quattro episodi.

“Criminal è un’amata graphic novel creata dal team più iconico della storia dei fumetti. So che i nostri clienti Prime Video a livello mondiale apprezzeranno immediatamente questa storia e non vedo l’ora di lavorare con Ed, Jordan e il team per portarla a sullo schermo”, ha detto Nick Pepper, capo degli Amazon MGM Studios, quando lo spettacolo è stato annunciato per la prima volta.

Brubaker ha aggiunto: “Sean e io abbiamo costruito questo mondo nei nostri libri per oltre un decennio, e ora essere in grado di portarlo in vita per Amazon è semplicemente incredibile. E avere Amazon che sostiene il progetto come ha fatto, e mostra così tanta fiducia nella visione mia e di Jordan per lo show è ancora più incredibile.”