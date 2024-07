Chicago Med perde uno dei suoi protagonista!

Il dottor Crockett Marcel ha lasciato Chicago Med dopo cinque stagioni. Secondo un’esclusiva di Deadline, Dominic Rains, che interpreta il chirurgo del pronto soccorso, ha lasciato la serie come series regular dopo cinque stagioni. Rains è entrato a far parte dello show della NBC nella quinta stagione come nuovo collega chirurgo traumatologo del Gaffney Chicago Medical Center dopo l’uscita di scena di Norma Kuhling, il cui personaggio, la dottoressa Ava Bekker, anch’essa chirurgo del pronto soccorso, si è suicidata in seguito al disperato tentativo di riconquistare il suo ex fidanzato, il dottor Connor Rhodes (Colin Donnell). Non è ancora chiaro se Rains sarà presente nella prossima stagione 10 in qualità di ospite o se questo è il suo addio definitivo.

Anche se deludente, l’uscita di scena di Rains non è del tutto una sorpresa, dato che la sua potenziale uscita di scena era stata prevista in quello che è stato un emozionante finale di stagione 9 per il dottore di ER. La penultima stagione dello show ha visto il dottor Marcel lavorare duramente per ottenere un trapianto di fegato per un ragazzo nonostante le complicazioni. Nel finale di stagione, il pubblico ha visto che, nonostante i migliori sforzi di Marcel, il ragazzo ha sviluppato ulteriori complicazioni a causa di un’infezione in rapida crescita che alla fine ha visto Marcel rinunciare all’intervento.

Il padre del ragazzo interviene nel futile tentativo di convincere Marcel del contrario, spiegando che suo figlio sarebbe morto senza l’intervento. Purtroppo il paziente morì e il padre si tolse la vita. La sfortunata svolta degli eventi ha lasciato Marcel sconvolto e gli ha fatto rivivere vecchi sentimenti di dolore, dato che in passato aveva perso sua figlia a causa della luekemia.

Vediamo quindi il capo, Sharon Goodwin (S. Epatha Merkerson), suggerire a Marcel di prendersi tutto il tempo di cui ha bisogno lontano dal lavoro per smaltire lo stress della situazione.

Chicago Med sta subendo un’importante scossa in vista della stagione 10

Rains è il primo membro del cast a lasciare lo show dopo il finale della stagione 9, e non è chiaro se ce ne saranno altri. Dietro le quinte, lo show ha dato il benvenuto a una nuova direzione con Allen MacDonald, che assume il ruolo di showrunner e produttore esecutivo dalla stagione 10 in poi. MacDonald prende le redini della coppia di coniugi Diane Frolov e Andy Schneider, che hanno guidato con successo lo show fin dal suo inizio nel 2015. MacDonald potrebbe apportare nuove idee allo show, che potrebbe potenzialmente vedere l’uscita o l’aggiunta di altri medici al Gaffney Chicago Medical Center.

Essendo apparso anche in episodi di Chicago Fire e Chicago P.D. Rains faceva parte del grande universo di One Chicago e ci mancherà. Prima di entrare nello show di successo della NBC, ha recitato nel ruolo di Kasius in Marvel’s Agents of S.H.I.E.L.D.