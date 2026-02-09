Dopo una breve pausa, Chicago P.D. è pronta a tornare in onda con un episodio chiave della tredicesima stagione. NBC ha pubblicato il promo ufficiale di Chicago PD 13×13, confermando che l’episodio 13 andrà in onda il 4 marzo e sarà parte di uno speciale evento crossover che promette di alzare ulteriormente la tensione narrativa.

La stagione 13 ha già mostrato un forte focus sui conflitti interni dell’Intelligence Unit e sulle conseguenze emotive delle scelte dei protagonisti. Il ritorno con un crossover lascia intendere un’escalation degli eventi, con casi più ampi e pericolosi che superano i confini di una singola unità.

Cosa anticipa il promo di Chicago PD 13×13

Il promo, breve ma intenso, suggerisce che l’episodio sarà caratterizzato da:

un’indagine ad alto rischio ,

una minaccia che richiede collaborazione tra più squadre ,

decisioni difficili che potrebbero avere ripercussioni a lungo termine.

Come da tradizione dell’universo One Chicago, il crossover sembra destinato a intrecciare le storyline di Chicago PD con quelle delle altre serie del franchise, aumentando la posta in gioco sia sul piano operativo sia su quello personale per i personaggi principali.

Al centro dell’azione tornerà l’Intelligence guidata da Hank Voight, chiamata a fronteggiare una situazione che metterà alla prova le alleanze e la tenuta del gruppo. Il tono del promo lascia intendere che l’episodio non sarà solo un capitolo di transizione, ma uno snodo importante della stagione.

L’episodio 13 di Chicago PD segnerà quindi il ritorno ufficiale della serie il 4 marzo su NBC, dando il via a una nuova fase della stagione 13 all’insegna dell’azione e delle connessioni narrative su larga scala.